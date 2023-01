Potrącenie na przejściu dla pieszych w Płońsku. Para potrącona na pasach przez samochód! Informacje policji 6.01.2023

Para potrącona na pasach przez samochód!

Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że kierujący fordem 29-letni raciążanin, jechał od strony ronda na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Jaworskiego. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszy: kobiecie i mężczyźnie przechodzącym wraz z psem po przejściu dla pieszych. 37-latek i 34-latka, mieszkańcy Płońska, z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w Ciechanowie i Płońsku. Zwierzę nie przeżyło zderzenia z pojazdem. - relacjonuje przebieg wypadku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z KPP w Płońsku.

Policja przypomina, że kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Obowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.