Potrącenie pieszego na pasach w Opocznie. Policja apeluje o rozwagę do pieszych i kierowców!

Potrącenie pieszego na ulicy Słowackiego w Opocznie

Policjanci z opoczyńskiej komendy w poniedziałek o godz. 16.40 zostali wezwani do kolizji drogowej na ulicy Słowackiego w Opocznie. Na miejscu ustalili, że 63-letni kierowca volkswagena na przejściu dla pieszych potrącił 28-letniego opocznianina. Na szczęście w wyniku zdarzenia pieszy nie doznał obrażeń ciała.

- Warunki drogowe są trudne, a widoczność na drodze ograniczona - apeluje o rozsądek opoczyńska komenda policji. - Na szczęście kierowca volkswagena nie jechał z nadmierną prędkością i pomimo potrącenia pieszego nie skończyło się to poważnymi obrażeniami. Niemniej jednak przypominamy, że każdy kierowca dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Oznacza to, że należy zwolnić i obserwować otoczenie.