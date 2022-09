Potrącenie pieszej na parkingu w Opocznie. 74-latka trafiła do szpitala Dag

Do niebezpiecznego wypadku doszło we wtorek, 13 września, na parkingu przy ulicy Piotrkowskiej w Opocznie. Kierująca fiatem pandą potrąciła 74-letnią kobietę. Seniorka ze złamaną ręką została przewieziona przez ratowników medycznych do szpitala.