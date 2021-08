Potrącenie rowerzysty w centrum Łodzi. Co było przyczyną wypadku?

Do zdarzenia doszło 11 sierpnia 2021 roku około godziny 18:30 przy ulicy 6-go Sierpnia.42-latek, który kierował Volkswagenem, jechał aleją Włókniarzy w kierunku Legionów. Przy ulicy 6-go sierpnia na wysokości stadionu żużlowego potrącił 57-letniego rowerzystę, a następnie uderzył w słup oświetlenia ulicznego.

Siła uderzenia była tak duża, że cyklista upadł na jezdnię i z urazem wielonarządowym został przewieziony do szpitala. Do szpitala trafił również kierujący volkswagenem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 42–latka wówczas okazało się, że w organizmie mężczyzny znajdują się śladowe ilości alkoholu, w związku z powyższym pobrano od niego krew do dalszych badań. W rozmowie ze świadkami zdarzenia, którzy pierwsi udzielali pomocy obu mężczyznom, policjanci ustalili, że prawdopodobnie stan zdrowia kierującego autem mógł wpłynąć na zaistnienie zdarzenia, przypuszczenia świadków potwierdzili lekarze. - informuje asp. szt. Marzanna Boratyńska WRD KMP w Łodzi