Potrawy z kabaczka i cukinii! Cukinia i kabaczek. Pasztet z cukinii, kiszonka z cukinii! Sprawdzone proste przepisy! Sprawdź! 11.06.2021

Potrawy z kabaczka i cukinii! Cukinia i kabaczek. Pasztet z cukinii, kiszonka z cukinii! Sprawdzone proste przepisy! Sprawdź! Jaka jest różnica między cukinią a kabaczkiem? Co zrobić z cukinii i a co zrobić z kabaczka? Poznaj przepisy na potrawy z cukinii.

Cukinia a kabaczek CUKINIA A KABACZEK Jaka jest różnica pomiędzy cukinią a kabaczkiem? Są to dwie nazwy tego samego warzywa. Cukinia pochodzi od włoskiego "zucchina" i znaczy tyle co mała dynia. Cukinia - kabaczek (z fr. courgette) na południowym wschodzie Polski - to odmiana dyni zwyczajnej. Kabaczków, cukinii jest bardzo dużo odmian, które różnią się znacznie i wyglądem i smakiem. Niektórzy nazywają jarzynę cukinią, gdy mówią o młodej roślinie, zaś kabaczkiem kiedy jest już warzywo duże i dojrzałe. CUKINIA PRZEPISY Z cukinii przyrządza się zupy, sałatki, surówki, napoje, desery, a także marynaty. Cukinia jest smaczna i to jest jej główna zaleta! Warzywo to jest jedna niezbyt kaloryczne, to dobra wiadomość dla osób szukających produktów dietetycznych.

Pamiętajmy, że cukinia to wyjątkowo "mokre" warzywo. Przed pieczeniem należy cukinię odcisnąć z soku i to dokładnie. Ma to znaczenie przy wyrabianiu ciasta. Nie uzyskamy odpowiedniej konsystencji jeśli będzie zbyt dużo soku. A dodając dla zagęszczenia zbyt dużo bułki lub kaszy sprawimy, że nasz pasztet z cukinii straci cukiniowy charakter. Cukinia z mięsem mielonym i ryżem. Przepis 300 g mięsa mielonego

3 średnie cukinie

łyżka koncentratu pomidorowego

1 torebka ryżu

łyżka ziół prowansalskich

3 ząbki czosnku

1 duża cebula

sól

pieprz

4 łyżki startego żółtego sera

oliwki (najlepiej czarne)

olej do smażenia Cukinię umyć, przekroić i wydrążyć.

Wydrążoną cukinię posolić i popieprzyć.

Ugotować ryż

Na oleju podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę, dodać mięso, pokrojony na plasterki czosnek i przyprawy. Do usmażonego mięsa dodać na koniec oliwki pokrojone w plastry i koncentrat pomidorowy.

Wszystko to wymieszać z ugotowanym ryżem.

Farsz nakładać do cukinii, posypać serem i wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piec ok 20-30 min.

Pasztet z cukinii. Przepis na pasztet od Kwestia Smaku Składniki na pasztet z cukinii:

1 kg cukinii

1 cebula

1 marchewka

3 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy

3/4 szklanki bułki tartej

5 łyżek kaszy manny

4 łyżki posiekanej natki pietruszki

3 jajka

sól, pieprz

1 łyżeczka papryki w proszku

1 łyżeczka kurkumy w proszku

1 łyżeczka suszonego oregano Cukinię ścieramy na tarce o dużych oczkach. Cebulę ścieramy na tarce o małych oczkach. Przekładamy starte warzywa do większej miski. Posypujemy 2 łyżeczkami soli, mieszamy i ostawiamy na 30 minut aż puszczą wodę. Po tym czasie przekładamy na sito i odciskamy z jak największej ilości soków. Do odciśniętej cukinii dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, startą na drobnych oczkach marchewkę, oliwę, bułkę tartą, kaszę mannę, natkę pietruszki, przyprawy. Doprawiamy pieprzem. Masę przekładamy do małej foremki wyłożonej papierem do pieczenia, uklepać i wyrównać łyżką wierzch.

Pieczemy w temp. 180 stopni przez 1 godzinę i 15 minut lub dłużej aż wierzch się zrumieni. Po wyjęciu z piekarnika studzimy.

Pasztet z cukinii. Przepis na pasztet od tysiagotuje.pl Składniki:

foremka wielkości keksówki o wymiarach 12 cm x 20 cm

3 szklanki cukinii startej na tarce o grubych oczkach (ok. 1, 5 średniej wielkości cukinii)

2 średniej wielkości cebule

2 średniej wielkości marchewki

3-4 ząbki czosnku

4 jaja

1/3 szklanki oleju rzepakowego lub słonecznikowego

3/4 szklanki kaszy manny/bułki tartej

1 mały pęczek natki pietruszki drobno posiekany

pieprz, sól do smaku

1/2 łyżeczki kurkumy

1/2 łyżeczki czerwonej słodkiej papryki ew. posiekany koperek, szczypior lub suszone zioła prowansalskie, opcjonalnie szczypta pieprzu kajen lub chili.

Przygotowanie

Cukinię i marchew pozbaw końcówek i wraz ze skórą zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dobrze odciśnij z nadmiaru soku. Cebulę i czosnek drobno posiekaj, podsmaż chwilę na patelni, aby zmiękły, dodaj do pozostałych warzyw. Dorzuć drobno posiekaną zielenię oraz wszystkie przyprawy. Na koniec dodaj całe jajka, olej oraz kaszę mannę. Masę wymieszaj. Ciasto musi dobrze się zawiązać, w razie potrzeby dodaj jeszcze trochę kaszy manny lub bułki tartej. Formę do pieczenia wyłóż pergaminem i przełóż przygotowaną masę. Pasztet piecz przez ok. 50-60 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Po upieczeniu pozostaw do całkowitego ostygnięcia, przechowuj w lodówce. Smacznego!

CUKINIA KISZONA. PRZEPIS JAK UKISIĆ CUKINIĘ Zajadamy się kiszonkami. Lubimy kiszone ogórki, małosolne, albo przyprawiane na ostro (dodając chilli do zalewy). Kiszoną kapustę jemy cały rok. Niektórzy pamiętają, że kisić można również buraki i... rzodkiewkę. Ta ostatnia jest po ukiszeniu wyjątkowo smaczna. Ale o kiszeniu cukinii słyszało niewielu.

Przepis na kiszoną cukinię znaleziony na blogu Pan Kiszonka Ważna uwaga: cukinia nie jest najlepszym warzywem do kiszenia. Do sporządzenia zalewy potrzebny jest standardowy zestaw do kiszenia, a więc kilka ząbków czosnku, koper, gorczyca, kolendra, i cebulka (można dodać korzeń chrzanu). Do kiszenia cukinii autor bloga zaleca również chlorek wapnia (5 g na litr wody) da zachowania jędrności i zapobieganiu rozpadania się kiszonej cukinii. Sól (25 g soli na litr wody). Wykonanie: Cukinie kroimy w talarki o grubości około 1 centymetra. Cebule w piórka, a czosnek rozgniatamy. rozgniatamy nasiona przypraw i wsypujemy do słoika. Układamy warzywa w słoiku zaczynając od czosnku, cebuli i mniejszych plastrów cukinii. Jeśli większe plastry zostawisz na górę słoika będzie o wiele łatwiej upchnąć je tak, żeby nie wypływały ponad powierzchnię solanki.

Wodę mieszamy z solą i chlorkiem wapnia, a następnie zalewamy warzywa do ujścia słoika. Cukinia kisi się 7 dni. Po tym czasie odstawiamy kiszonkę do lodówki. CUKINIA KONSERWOWA Marynuje się na wiele różnych sposobów. A cały sekret jest w składnikach. Najważniejsze, aby były świeże i ze sprawdzonego źródła. Na koniec zalewa nadająca smaku. Ta najprostsza to zalewa octowa nadająca "konserwowy smak". Poniżej przepis na konserwową cukinię od kuchmariola63 znaleziony na smaker.pl. Składniki na cukinię marynowaną w occie:

6 młodych cukinii

1 marchew

korzeń chrzanu

czosnek

liść laurowy 14 sztuk

40 ziaren ziela angielskiego

3 szklanki octu 10 procent

woda 3 l

cukier 10 łyżek stołowych

sól 3 łyżki

gorczyca 3 płaskie łyżki Zalewa: Mieszamy i doprowadzamy do wrzenia 3 szklanki octu, 12 szklanek wody, 10 łyżek stołowych cukru, 3 łyżki soli.

Cukinię kroimy w plastry 3 cm i układamy w słoikach. Czosnek, marchew i chrzan obrać i pokroić na kawałki - po kilka kawałków powkładać do słoików, po 2 listki laurowe do większego słoika 4 sztuki i po 10 ziaren ziela angielskiego. Słoiki uzupełnić zalewą i mocno zakręcić wieczka. Na koniec pasteryzujemy 10 minut.

