Potrzebna krew dla 18-letniej Nataszy. Jej szkoła organizuje zbiórkę krwi Dominika Kulesza

47 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Natasza Tobiasz to 18-letnia uczennica 47 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Koleżanki i koledzy mówią o niej w samych superlatywach, a jej największą zaletą jest to, że zawsze jest gotowa pomóc innym w potrzebie. Dziś to ona sama potrzebuje pomocy innych.