Potrzebni pracownicy sezonowi! Gdzie jest praca w czasie koronawirusa? Ile można zarobić za godzinę lub za miesiąc? 24.04.2021

Potrzebni pracownicy sezonowi! Gdzie jest praca w czasie koronawirusa? Ile można zarobić za godzinę lub za miesiąc?

Większość ofert pracy sezonowej jest skierowana do osób, które nie mają doświadczenia zawodowego ani specjalnych umiejętności. Pracodawcom zależy głównie na dyspozycyjności oraz chęci do pracy. Zarobki są zróżnicowane, wynoszą od 15 zł netto do 40 zł brutto za godzinę pracy.

Wiele ofert pracy dotyczy sezonowej gastronomii, głównie w lodziarniach, a także w mobilnej kawiarni. Uczennice lub studentki mogą zgłaszać się do pracy m.in. w łódzkich lodziarniach firmy Beza Krówka. Pracodawca płaci ok. 18,30 zł brutto za godzinę pracy i obiecuje dostosowanie grafika zarówno do zajęć w szkole jak i na uczelni. Pracować można od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.

