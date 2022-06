Poważne zmiany w Widzewie. Jest dwóch nowych, odchodzi dziesięciu i na tym nie koniec

Kacper Karasek przejdzie testy w Bruk-Bet Termalice. 20-letni zawodnik trafił do Widzewa z trzecioligowej Unii Skierniewice. W trakcie sezonu 2021/2022 rozegrał w czerwono-biało-czerwonych barwach łącznie 14 spotkań w Fortuna 1 Lidze i Fortuna Pucharze Polski. Zanotował w nich 3 gole. Jeśli Karasek pomyślnie przejdzie testy medyczne, w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy spadkowicza PKO BP Ekstraklasy, który zagwarantował sobie prawo pierwokupu piłkarza - pisze widzew.com. Możliwe jest też odejście Bartosza Guzdka do Zagłębia Sosnowiec.

Wcześniej z Widzewem pożegnało się ośmiu zawodników: Mateusz Michalski, Daniel Tanżyna, Przemysław Kita, Patryk Mucha, Tomasz Dejewski, Krystian Nowak, Dani Villanueva, Konrad Reszka. Z Kacprem Karaskiem i Bartoszem Guzdkiem tworzą całkiem niezłą drużynę.

Klub z alei Piłsudskiego zakontraktował natomiast drugiego (po Mateuszu Żyro) zawodnika. Juljan Shehu to pochodzący z Albanii defensywny pomocnik, który w poprzednim sezonie występował w tamtejszym Laci, z którym zdobył wicemistrzostwo kraju.

23-letni zawodnik swoją karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Partizani. W swoim piłkarskim CV ma także FC International Tirane oraz grecki Paniliakos. Po powrocie do ojczyzny w wieku 18 lat podpisał kontrakt z występującym w tamtejszej Super Lidze Kastrioti. Po dobrym sezonie trafił do innej albańskiej drużyny – KF Laci i to w niej występował przez ostatnie trzy lata. W sumie Shehu rozegrał 129 spotkań na szczeblu albańskiej ekstraklasy, strzelił 13 bramek i zanotował 13 asyst. Ponadto zawodnik ma na koncie 3 mecze w kwalifikacjach Ligi Europy i 5 w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

W ubiegłym sezonie wystąpił w 33 spotkaniach, strzelił 4 bramki i zaliczył 3 kluczowe podania, przyczyniając się do zdobycia przez Laci wicemistrzostwa kraju. Pomocnik w piątek przeszedł testy medyczne i podpisał dwuletni kontrakt z Widzewem Łódź.