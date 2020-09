Powiat łowicki przejdzie z żółtej strefy do zielonej?

Dwa tygodnie temu powiat łowicki, liczący niespełna 79 tys. mieszkańców, został zakwalifikowany przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawie do strefy czerwonej (gdyż liczba zachorowań na COID-19 wynosiła powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców w ciągu dwóch poprzednich tygodni), a tydzień później z racji spadku liczby zakażeń Łowickie weszło do strefy żółtej (wskaźnik zachorować oscylował między 6 a 12 zakażeniami na 10 tys. mieszkańców).

- Z moich wyliczeń wynika, że obecnie ten wskaźnik wynosi 3,4 na 10 tys. mieszkańców, a więc przy zachowaniu obecnej tendencji powinniśmy wejść do strefy zielonej – uważa Sławomir Mucha, który dodaje, że to MZ, a nie on podejmuje decyzję w tej sprawie.

We wtorek (8 września), podobnie, jak dzień wcześniej w Łowickiem nie zanotowano żadnego nowego przypadku COVID-19. Do tej pory w tej części województwa łódzkiego zachorowało 259 osób, z których wyzdrowiało już 229. Obecnie choruje więc 30 osób. 16 jest natomiast objętych nadzorem epidemiologicznym, a 70 znajduje się w kwarantannie.