Powinien zagrać widzewiak. Dziś mecz Polska - Rosja na stadionie Widzewa

Kadra Polski do lat 21 we wtorek 8 września zmierzy się z reprezentacją Rosji w w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy U-21. Początek spotkania na stadionie Widzewa o godz. 18:00.

Selekcjoner reprezentacji Polski powołał kadrę 26 piłkarzy, wśród których znalazło się wielu zdolnych zawodników młodego pokolenia, w tym również aż 8 debiutantów. Kibicom nieobce są nazwiska Marcina Bułki (PSG), Kamila Grabary (Liverpool FC), Radosława Majeckiego (AS Monaco), Bartosza Blisza (VFL Wolfsburg), czy Mateusza Bogusza (Leeds United) i Patryka Klimali (Celtic FC). W kadrze zabrakło Kamila Pestki z Cracovii, który doznał urazu stawu skokowego, a także Kamila Jóźwiaka (Lech Poznań), Jakuba Modera (Lech Poznań), Michała Karbownika (Legia Warszawa) czy Sebastiana Walukiewicza (Cagliari), którzy otrzymali powołania do seniorskiej kadry Jerzego Brzęczka. Szkoda, że Czesław Michniewicz nie powołał na ten mecz Miłosza Mleczko, bramkarza Widzewa. Miłosz Mleczko był zmiennikiem Radosława Majeckiego podczas rozgrywanego na Widzewie mundialu U20. Mecz zostanie rozegrany bez udziału publiczności, co będzie pierwszym takim przypadkiem w historii występów kadr młodzieżowych na stadionie przy al. Piłsudskiego 138. Kibice będą mogli oglądać ważne spotkanie polskiej młodziezówki za pośrednictwem TVP Sport. Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 18:00. Co dają polskiej kadrze mecze w Lidze Narodów? Wideo