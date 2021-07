Powrót do Jarocina po latach. Jubileuszowy Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie

Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie, a wcześniej Wielkopolskie Rytmy Młodych i Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji, był imprezą niezwykłą jak na czasy, w których się odbywał. Pierwsze edycje w latach 70. ubiegłego wieku i szczyt popularności w latach 80., to przecież czasy głębokiej komuny. Jarocin stał się wtedy dla młodego pokolenia Polaków miejscem kultowym - miejscem namiastki wolności, szczęścia, beztroski - nawet wśród wszechobecnych agentów bezpieki i oddziałów milicji - i mekką niekomercyjnej, niezależnej muzyki, będącej gestem sprzeciwu wobec władzy, panującego ustroju i narzucanych młodym ludziom zasad. Mimo cenzury, muzycy przemycali w piosenkach śpiewanych na żywo przesłania walki o wolność i niczym nieskrępowaną tożsamość Polaków. Na festiwal przyjeżdżali też ludzie z sąsiednich socjalistycznych krajów, by poczuć tutaj choć przez 2-3 dni „polski wiatr wolności”. To tu debiutowało wiele późniejszych gwiazd muzyki rockowej, wśród młodych kapel pojawiały się ówczesne polskie gwiazdy, a w późniejszych latach także zagraniczne.