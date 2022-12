Powstało piąte Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Działa przy ul. Felińskiego 7 na Górnej w Łodzi

Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora

to prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi miejsce w którym starsi mieszkańcy Łodzi mogą aktywnie spędzać czas, poznać rówieśników zadbać o swoje zdrowie. Nowe centrum zostało otwarte przy ul. Felińskiego 7 na Górnej.

W budynku jest m.in. sala do gimnastyki, miejsce do pracy przy komputerze oraz kuchnia. Od stycznia w pomieszczeniach centrum będą prowadzone zajęcia do seniorów, mają odbywać się w dni robocze.

Centrum przy ul. Felińskiego powstało częściowo z budżetu obywatelskiego, w ramach którego otrzymało 200 tys. zł z BO. Kolejne 200 tys. zł pochodziło z budżetu Miejskiego Centrum Medycznego Górna.

To już piąte takie centrum w Łodzi oraz trzecie na Górnej.

Istniejące Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodzi:

ul. Libelta 16 na Bałutach (tel.42 655 30 39)

ul. Szpitalna 6 na Widzewie (tel. 502 322 547)

ul. Rzgowska170 (tel. 42 306 74 74)

ul. Cieszkowskiego 6 (tel. 42 689 11 60) na Górnej.

Podopieczni centrów są bardzo aktywni. Przed świętami biorące udział w zajęciach seniorki przygotowały tysiąc małpek- przytulanek ze skarpetek i wręczyły je małym pacjentom spędzającym święta w Matce Polce.