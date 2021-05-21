Pożar na stadionie w Bełchatowie, opóźniony mecz i porażka GKS ZDJĘCIA

GKS Bełchatów - Radomiak Radom 0:1 (0:0). 0:1 - Meik Karwot (49)
Bełchatów: Daniel Niźnik - Kajetan Kunka (65, Dawid Flaszka), Mariusz Magiera, Mateusz Bartków - Mikołaj Grzelak (73, Valērijs Šabala), Damian Hilbrycht, Michał Pawlik, Waldemar Gancarczyk (79, Filip Laskowski), Maciej Mas (73, Jakub Bator), Mateusz Szymorek - Patryk Winsztal (65, Maciej Koziara). Trener: Marcin Węglewski.
W 21 minucie Filipe Nascimento z Radomiaka upomniany został czerwoną kartką (druga żółta).
Czy istnieje na polskiej scenie MMA realna konkurencja dla KSW?