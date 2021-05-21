Pożar na stadionie w Bełchatowie, opóźniony mecz i porażka GKS ZDJĘCIA

Dariusz Piekarczyk
Dariusz Piekarczyk
Pożar na stadionie w Bełchatowie, opóźniony mecz i porażka GKS
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Pożar na stadionie w Bełchatowie, opóźniony mecz i porażka GKS Fot. Archiwum
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Z ponad godzinnym opóźnieniem rozpoczął się w Bełchatowie mecz I ligi pomiędzy miejscowym GKS, a Radomiakiem Radom. Powodem opóźnienia był pożar jednego z masztów na którym znajdowały się jupitery. Strażacy na szczęście ugasili pożar i mecz można było rozegrać. Miejscowi przegrali to spotkanie 0:1 (0:0).

GKS Bełchatów - Radomiak Radom 0:1 (0:0). 0:1 - Meik Karwot (49)

Bełchatów: Daniel Niźnik - Kajetan Kunka (65, Dawid Flaszka), Mariusz Magiera, Mateusz Bartków - Mikołaj Grzelak (73, Valērijs Šabala), Damian Hilbrycht, Michał Pawlik, Waldemar Gancarczyk (79, Filip Laskowski), Maciej Mas (73, Jakub Bator), Mateusz Szymorek - Patryk Winsztal (65, Maciej Koziara). Trener: Marcin Węglewski.

W 21 minucie Filipe Nascimento z Radomiaka upomniany został czerwoną kartką (druga żółta).

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Komentarze 1

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G
Gość

Srrałem tam!

Był dym

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