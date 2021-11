Pożar składowiska opon koło Opoczna. Toksyczna chmura nad okolicą wsi Owadów. Pożar gasi kilkanaście zastępów straży pożarnej

Do groźnego pożaru doszło dziś w południe (23 listopada) na terenie składowiska opon Vinderen w Owadowie (gmina Sławno). Na miejscu pracuje 18 jednostek straży pożarnej, m.in. z Opoczna i Tomaszowa Maz. Serwis Sulejów24.com informuje, że na miejsce kierowane są kolejne jednostki.

Z kolei starostwo powiatowe apeluje, by ograniczyć przebywanie na otwartym terenie!

Z uwagi na zagrożenie toksykologiczne spowodowane intensywnym zadymieniem, spowodowanym pożarem składowiska opon Vinderen w miejscowości Owadów, zaleca się mieszkańcom okolicznych miejscowości ograniczenie przebywania na otwartym terenie oraz zakrywanie ust oraz nosa dostępnymi środkami - apelują urzędnicy.

O ograniczenie przebywania na otwartym terenie i zakrywanie ust oraz nosa, ze względu na zagrożenie toksykologiczne spowodowane silnym zadymieniem, alarmują również strażacy z KP PSP w Opocznie.

To nie pierwszy pożar składowiska, do jakiego doszło na terenie zakładów Vinderen. Do podobnego zdarzenia doszło też wiosną minionego roku. Wówczas pożar gasiło także kilkanaście jednostek straży, a dym widoczny był z kilku kilometrów. Paliły się hałdy rozdrobnionych opon gumowych.