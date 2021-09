Pożar w bloku przy McDonald's w Piotrkowie. Potężne zadymienie, ludzie ewakuowani 10.09.2021 ZOBACZ ZDJĘCIA

Pożar w bloku przy McDonald's w Piotrkowie: Potężne zadymienie, ludzie ewakuowani

Do pożaru w wieżowcu przy McDonald's w Piotrkowie doszło w piątek, 10 września, około godziny 17. Jak podaje mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie, na 10. piętrze zapaliły się śmieci. Niewykluczone, że było to podpalenie, choć - zaznacza - za wcześnie jest by mówić o przyczynach pożaru.

Na klatce schodowej pojawiło się potężne zadymienie.

- Na miejsce zadysponowano trzy jednostki PSP oraz wóz z drabiną. Wezwano też karetkę pogotowia, ponieważ niektórzy mają problem z oddychaniem. Konieczne było ewakuowanie mężczyzny z 11. piętra - mówi mł. bryg. Wojciech Pawlikowski.

Ewakuowany w koszu strażackiej drabiny mężczyzna to Anatolij. Jak nam powiedział, nie tylko jego zabrali strażacy, bo także suczkę Niki. Obydwoje najedli się strachu, są mocno osmaleni. ratownicy medyczni udzielili mężczyźnie pomocy.