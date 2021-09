Pożar w kościele bernardynów w Warcie! Podpalono konfesjonał

- Około godziny 15 zostaliśmy powiadomieni przez PSP Sieradz o tym, iż włączył się system przeciwpożarowy w kościele ojców bernardynów - mówi Marek Olczyk, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej. - Natychmiast zadysponowany został ciężki wóz gaśniczy. Kiedy przybyliśmy do świątyni okazało się, że spalona jest część konfesjonału. Pożar wcześniej we własnym zakresie ugasili już ojcowie. Z tego co wiem policja ustala sprawcę podpalenia.

- Włączył się system alarmowy i gwardian naszego klasztoru pobiegł zobaczyć do świątyni co się dzieje - mówi brat Hiacynt. - Palił się konfesjonał stojący w kruchcie. Na szczęście ogień nie był jeszcze duży i gwardian praktycznie sam go ugasił.

- Policjanci z komisariatu w Warcie ustalają okoliczności i przyczyny uszkodzenia konfesjonału wewnątrz świątyni - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków. Straty oceniono wstępnie powyżej 500 złotych. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

- Jestem głęboko poruszony tym aktem wandalizmu - mówi burmistrz Warty Krystian Krogulecki. - Wszyscy którzy mają jakakolwiek wiedzę na temat zdarzenia proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Warcie. Nie ma naszej zgody na obrażanie uczuć religijnych katolików i dewastacje naszych kościołów