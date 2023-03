Pożegnanie byłego komendanta straży pożarnej w Łęczycy Wojciecha Pernala. Pochowano go w Łodzi

Kiedy do grobu wkładano trumnę z ciałem młodszego brygadiera Wojciecha Pernala rozległy się strażackie syreny. Zgromadzeni na pogrzebie nie mogli powstrzymać łez. A było ich bardzo dużo. Przybyło kilkaset strażaków między innymi z Łodzi, Łęczycy. Nie zabrakło druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Dostrzegliśmy sztandary z Topoli Królewskiej.

Byłeś najlepszym co nas w życiu spotkało! - tak zaczęło się pożegnanie, które w imieniu żony odczytał ks. Adam Stańdo, wojewódzki duszpasterz strażaków, proboszcz w parafii Krzepczów koło Piotrkowa. - Zawsze był czuły w stosunku do mnie, jak i naszych wspaniałych dzieci – Marysi i Franusia. Pamiętam jak byłeś dumny gdy stawiały pierwsze kroki, wypowiadały pierwsze słowa. Dołożę wszelkich starań, by wyrosły na porządnych ludzi. Byłeś wzorem odpowiedzialności jako mąż, ojciec, strażak. Praca była twoją pasją. Nigdy nie zawahałeś się, gdy trzeba było ratować innych. Często z narażeniem własnego zdrowia i życia. Niestety choroba z którą tak dzielnie walczyłeś okazała się silniejsza. Bardzo trudno pogodzić się z tym faktem. Bóg zadecydował inaczej.