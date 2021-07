Pożegnanie dowódcy garnizonu z udziałem władz Sieradza - ZDJĘCIA

- Dowództwo Garnizonu Warszawa to ponad cztery tysiące żołnierzy i dwa tysiące pracowników, im wszystkim chciałbym wyrazić olbrzymią wdzięczność, uznanie oraz szacunek za wspólne pięć lat. Te pięć lat było dla mnie olbrzymim wyróżnieniem, potężnym zaszczytem za co jestem wdzięczny ministrom obrony narodowej - mówił gen. dyw. Robert Głąb. – Lata spędzone w Dowództwie nigdy nie zostaną zapomniane… służba tutaj sprawiała mi tak wiele radości.

Listy okolicznościowe do żegnającego się dowódcy Garnizonu Warszawa skierowali prezydent Andrzej Duda oraz szef resortu obrony narodowej.

- Mając wielokrotnie okazję do współpracy z Panem Generałem, mogłem obserwować Pana profesjonalizm i zaangażowanie. W dużej mierze to dzięki postawie Pana Generała przedsięwzięcia organizowane z udziałem Garnizonu Warszawa stały zawsze na doskonały poziomie przygotowania i były wizytówką Sił Zbrojnych RP. Przekazuję Panu Generałowi wyrazy wielkiego uznania za sposób wywiązywania się z tych obowiązków. – napisał w liście prezydent RP.