Pożegnanie Dynamo Kijów z Ligą Mistrzów? Będzie na ŁKS Liga Europy?

Przed meczem Dynamo Kijów i Benfiki Lizbona w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów usłyszeliśmy adaptację hymnu koronacyjnego „Zadok de Priest” autorstwa Jerzego Fryderyka Haendla. Kibice w Łodzi mogli słyszeć hymn Ligi Mistrzów po 26 latach, kiedy to grany był piłkarzom Widzewa na stadionie przy al. Piłsudskiego. Piękny utwór przyniósł szczęście piłkarzom Benfiki Lizbona, którzy wygrali z Dynamo Kijów 2:0 i przed meczem rewanżowym (23 sierpnia) na własnym terenie są w komfortowej sytuacji.

Mecz ułożył się doskonale dla drużyny z Portugalii. Ukraińcy popełniali błędy. Pierwszego gola zdobył Gilberto już w 9 minucie, podwyższył Goncalo Ramos w 37 minucie. Benfica jest o krok od awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Reprezentant Polski Tomasz Kędziora, który rozegrał 90 minut w barwach Dynamo, tym razem nie miał powodów do zadowolenia. Dynamo wcześniej dało dużo radości kibicom na Stadionie Króla, walcząc z Fenerbahce Stambuł i Sturmem Graz. Benfica to drużyna z wyższej półki.

Mecz na stadionie ŁKSoglądało 16.450 widzów.

Dynamo Kijów i tak nie organizowałoby meczów Ligi Mistrzów w Łodzi, bo nawet w przypadku odrobienia strat i awansu do fazy grupowej Champions League przeniosłoby się na większy stadion do Lubina, Krakowa, albo do Rumunii. Dynamo mimo porażki z Benfiką awansuje jednak do fazy grupowej Ligi Europy. Mówi się, że za udział w tych rozgrywkach, ukraińska drużyna otrzyma około pięć milionów euro. Może zostanie w Łodzi?

Inne wyniki IVrundy: Karabach Agdam - Viktoria Pilzno 0:0, Maccabi Hajfa - Crvena Zvezda Belgrad 3:2 (1:2), Bodoe/Glimt - Dinamo Zagrzeb 1:0 (1:0), FC Kopenhaga - Trabzonspor 2:1 (1:0) Rangers FC - PSV Eindhoven 2:2 (1:1). ą