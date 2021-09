Praca kamerzysty weselnego od kuchni czyli jak uchwycić wszystko co ważne. Jak wygląda praca kamerzysty? Praca w trakcie wesela

Pandemia dała się we znaki

Kamerzyści zgodnie przyznają, że obecny okres jest dla nich trudny ze względu na pandemię, ponieważ przez długi czas nie mogli wykonywać swojej pracy. Jeszcze dwa lata temu standardem było podpisywanie umów nawet trzy lata do przodu, tak teraz zdarzają się klienci, którzy szukają wolnych terminów na przyszły miesiąc, a nawet tydzień.

Wynika to z faktu, że Pary Młode boją się stracić swoje pieniądze. Trzeba przecież zarezerwować salę, wpłacić zadatek, a nie wiadomo co przyniesie kolejna fala koronawirusa.

Wcześniej rządziły duże wesela

Przed pandemią królowały duże wesela. Obecnie na uroczystościach pojawia się zwykle około stu gości. Agata Chinalska wspomina, że w zeszłym roku, w pierwszy weekend po obostrzeniach, firma pracowała na 36-osobowym weselu. Wszyscy jednak byli tak bardzo spragnieni zabawy, że wesele było bardzo udane. Dodatkowo sezon śluby najczęściej trwał od wielkanocy do końca roku, a teraz wszystko skupia się na wakacyjnych miesiącach, ponieważ ten i ubiegły rok pokazują, że obostrzeń jest wtedy najmniej.