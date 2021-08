Praca w cyrku. Jak wygląda życie cyrkowca? Życie w ciągłej podróży. Co ze zwierzętami w cyrku?

Od niedzieli, 22 sierpnia do poniedziałku, 30 sierpnia, w Łodzi stacjonował Cyrk Zalewski. Przyciągnął on wielu małych i dużych mieszkańców miasta, którzy spragnieni widowiska pełnego emocji wybrali się na arenę. Na te dni zaplanowano aż dziewięć pokazów na Chojnach, Widzewie, Teofilowie oraz stadionie Start Łódź. Podczas nich widzowie mogli zobaczyć mrożące krew w żyłach motory w kuli śmierci, pokaz wielkiej iluzji, „żelaznego” strongmana i znany ze słynnego Cirque du Soleil numer gimnastyczny na bungee.

Najmłodsi widzowie spotkali się z kolei z bohaterami, takimi jak Shimmer i Shine, Spidermanem oraz dinozaurem. Kamil Zalewski, reżyser i jedna z gwiazd najnowszego spektaklu Cyrku Zalewski, tłumaczy, że co roku zmieniany jest repertuar, by widzowie nie oglądali tego samego.

Publiczność zobaczy pokaz dużej iluzji wykonanej przeze mnie i moją żonę Anetę Zalewską, ponieważ wyczarowujemy prawie wszystkich artystów ze spektaklu - zapowiadał przed niedzielnym występem Kamil Zalewski.