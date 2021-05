Praca w Łodzi. Służba Celno-Skarbowa ma wolnych 18 etatów. Kto ma szansę na pracę? Ile można zarobić na początek?

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi zatrudnia 3952 osoby, z czego 418 funkcjonariuszy Służby Karno-Skarbowej. Potrzebnych jest kolejnych 18 funkcjonariuszy.

- Do końca maja można się zgłaszać na stanowisko specjalisty Służby Celno-Skarbowej w stopniu aplikanta - mówi Beata Bińczyk, oficer prasowy Służby Karno-Skarbowej. - Ma to związek z nowym zadaniem, jakie otrzymaliśmy: obsługą systemu e-TOLL, który zastąpił viaTOLL. Poszukujemy osób niekaranych, z wykształceniem co najmniej średnim, w tym również średnim branżowym. Kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej powinni mieć także polskie obywatelstwo, cieszyć się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia. Chętni muszą przejść postępowanie kwalifikacyjne, w tym test sprawności fizycznej.