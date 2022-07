Prace w ogrodzie i na działce. Cięcie krzewów ozdobnych i powojników. Przycinanie krzewów i drzew w ogrodzie 8.07.2022

Drzewa w sadzie, które nie widziały sekatora, mają tendencję do owocowania co drugi rok i wydają drobne, mało smaczne owoce. Dotyczy to szczególnie jabłoni, grusz i brzoskwini. Te drzewa wymagają co roku interwencji ogrodnika. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie>>>

fot. 123rf