Pracowity weekend dla zawodników i działaczy KS Budowlani Commercecon Łódź

To drugi złoty krążek zawodników trenerów Artura Mrowickiego i Davida Tarnawskiego w tym sezonie i czwarty dla klubu z ulicy Górniczej 5. W decydującym o tytule turnieju, rozgrywanym w Krakowie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, wystartowało 8 najlepszych w Polsce drużyn. Łodzianie w meczach grupowych pokonali po kolei 52:0 AZS AWF Warszawa, 41:0 Budowlanych Lublin i 28:12 Orkan Sochaczew. W półfinale o złoty medal Budowlani odprawili 38:5 RC Arka Gdynia i awansowali do finału gdzie przyszło im się zmierzyć z jedynym rywalem, któremu udało się ich pokonać w tym sezonie - Juvenią Kraków. Mecz finałowy był wyrównany, a jego losy ważyły się do samego końca. KS Budowlani Commercecon Łódź przyłożyli w końcowych minutach i ustalili wynik meczu z Juvenią na 17:7.

KS Budowlani Commercecon Łódź zagrali w składzie: Bartosz Sikora, Mateusz Czekalski, Eryk Wilk, Sergiusz Kalwinek, Jędrzej Matuszewski, Kacper Kobus, Michał Karkus-Blada, Bartłomiej Michałek, Mateusz Stańczykowski, Bartłomiej Pietrzak, Aleksander Łazowski, Konrad Woźniak

Trenerzy: Artur Mrowicki, Dawid Tarnawski.

Fizjoterapeuta: Adam Kospion