Pracownica stacji paliw w Sieradzu wystawiała lewe faktury na zakup paliwa. Teraz grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności

Pracownica stacji paliw wystawiała lewe faktury

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcji sieradzkiej komendy otrzymali informację, iż na jednej ze stacji paliw na terenie Sieradza może dochodzić do wystawiania fałszywych faktur na zakup paliwa. Dochodzenie potwierdziło, taką możliwość. Śledztwo doprowadziło policjantów do 29-letniej mieszkanki powiatu sieradzkiego.

Jak się okazało w sierpniu 2021 roku kobieta wystawiła 10 fałszywych faktur za zakup paliwa, usiłując przysporzyć korzyść majątkową firmie transportowej, poprzez obniżenie obciążenia podatkowego. Policjanci zabezpieczyli 8 „lewych” faktur potwierdzających dokonanie fałszywych transakcji. Dokumenty te pracownica stacji przechowywała w miejscu zamieszkania. - informuje asp.szta. Agnieszka Kulawiecka

Kobieta usłyszała 10 zarzutów poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 29-latka przyznała się do zarzutów. Teraz grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.