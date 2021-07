Pracownicy Grupowej Oczyszczalni Ścieków chcą podwyżki i kontroli NIK

Sławomir Laskowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi przyznaje, że 15 lipca rozpoczął się spór zbiorowy z Zarządem Spółki GOŚ.

- Chcemy, by każdy pracownik dostał 1000 zł brutto podwyżki – mówi Sławomir Laskowski. - Od 2 lat w układzie zbiorowym mamy zagwarantowane tzw. regulacje inflacyjne. Nie dostaliśmy z tego tytułu żadnych pieniędzy. W 2017 roku był zarządzony audyt przez zewnętrzną firmę. O ten audyt zwrócili się do zarządu pracownicy, bo niektóre zespoły są niedofinansowane. Przeprowadzono go. Potwierdził niedobory w pewnych zespołach pracowniczych. Nie zostały te niedobory w stu procentach uzupełnione. Pracownicy są na tyle zdesperowani, że upoważnili związki zawodowe, by wejść w spór zbiorowy z zarządem spółki. Pracodawca do naszych wcześniejszych pism średnio się ustosunkowywał.