Pracownicy kolejnej miejskiej instytucji chcą podwyżek wynagrodzeń

Pracownicy kolejnej instytucji podległej Urzędowi Miasta Łodzi nie mają dość - ich zdaniem - niskich wynagrodzeń. Podwyżek chce zespół Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W imieniu pracowników MOSiR o podwyżki do dyrektora tej miejskiej instytucji wystąpiła Międzyzakładowa Komisja Wolnego Związku Zawodowego Sierpień '80 z... kopalni Bełchatów, która reprezentuje związkowców MOSiR.

Brak podwyżki płac w 2020 r., rosnąca inflacja, a co za tym idzie wzrost kosztów utrzymania zobligowało nasz związek do wystąpienia u pracodawcy o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę od 500 do 700 zł - czytamy w wystąpieniu zwiążku zawodowego - Ponadto wnioskowaliśmy o zwiększenie dodatku w niedzielę i święta do 70 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

Związek poinformował, że do połowy października oczekuje od dyrektora MOSiR "konstruktywnej propozycji wzrostu płac zmniejszającego drastycznie pogłębiającą się różnicę pomiędzy średnią płac pracownika MOSiR, a średnią płacą krajową" . Prócz inflacji, argumenty dotyczące pracy w reprezentacyjnych obiektach miasta czy profesjonalnym wykonywaniu obowiązków. Jeśli dyrektor MOSiR do połowy października nie złoży konstruktywnej propozycji, Sierpień'80 ma uruchomić procedury związane z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co oznacza m.in. referendum wśród załogi i ewentualnie strajk.