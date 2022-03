Prasówka 1.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

„Wall Street Journal” poinformował, że „prezydent Rosji Władimir Putin zakazał obywatelom Rosji przesyłania pieniędzy za granicę”.

We wtorek rozpoczął się szósty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W poniedziałek Rosjanie ostrzeliwali największe miasta - w tym Kijów i Charków. W tym drugim mieście doszło do zmasowanego ostrzału budynków mieszkalnych, jest wiele ofiar cywilnych. Wieczorem Rosjanie po raz kolejny wystrzelili pocisk Iskander, który trafił w cel pod Kijowem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski działania Rosji w Charkowie nazwał zbrodnią wojenną. Rosja - mimo nałożonych przez Zachód sankcji - nie zamierza się wycofać. Ostrzega również kraje, które zamierzają przekazują broń Ukrainie, przed konsekwencjami. Do Kijowa od północy zmierza kilkudziesięciokilometrowa kolumna rosyjskiego wojska. Amerykanie przewidują, że rosyjskie wojsko przygotowuje się do oblężenia Kijowa.