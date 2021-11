Prasówka 1.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Horoskop 1 listopada 2021 dla Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. Horoskop na Wszystkich Świętych na mówi, co spotka dziś twój znak Zodiaku. W horoskopie codziennym na 1.11.2021 przeczytasz, który znak zodiaku będzie mógł powiedzieć o szczęściu, a który o pechowym końcu tygodnia. Horoskop wróżki Margo dla wszystkich znaków zodiaku! Horoskop na dziś 1.11.2021.

Wypadek w Pawłowicach. Autobus czołowo uderzył w samochód osobowy i staranował go. Około godziny 11 na DK81 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i autobusu. Jedna osoba zginęła na miejscu - to pasażer samochodu osobowego. Jest wielu rannych. Droga w kierunku Wisły jest całkowicie zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR.