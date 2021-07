Prasówka 12.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Trwają wakacje, wielu z Was wolny czas spędza w lasach - tym bardziej, że w całej Polsce można zbierać już m.in. grzyby i jagody. Pamiętajcie jednak, że las to miejsce, w którym obowiązują pewne zasady. Za ich łamanie możecie słono zapłacić. Z poniższego artykułu dowiesz się, czego nie wolno robić w lesie i jaka za to może Cię spotkać kara.