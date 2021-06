Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista]”?

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [17.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, piątek, 18.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 18 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lekarz wypadł lub wyskoczył z okna! Twierdził, że zatruł się farbami. Chciał wysokie odszkodowanie Lekarz, po tym jak wypadł z okna na pierwszym piętrze własnego domu i doznał licznych urazów, pozwał firmę ubezpieczeniową o wysokie odszkodowanie i comiesięczną rentę w wysokości 3300 złotych. Ubezpieczyciel odmówił twierdząc, że lekarz miał manię prześladowczą

📢 Codzienny horoskop na jutro. Horoskop dzienny 18 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca Horoskop na jutro. Codzienny horoskop na piątek. Horoskop dzienny 18 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Horoskop na jutro. Zobacz, przepowiednię dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 18.06.2021. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Odszkodowania za szczepienia na Covid-19. Ile wyniosą? Tyle możesz dostać za powikłania i pobyt w szpitalu po szczepieniu na koronawirusa Ze szczepieniami, tak jak z koronawirusem. Niektórzy nie odczuwają żadnej różnicy czy to po zakażeniu czy po zaszczepieniu się przeciw COVID-19. U innych jednak pojawiają się pewne powikłania, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. W związku z tym powracają pytania o Fundusz Kompensacyjny, a dokładnie o odszkodowania dla osób, które w jakikolwiek sposób ucierpiały po przyjęciu szczepionki na COVID-19. Według informacji money.pl, niebawem do wykazu prac Rady Ministrów trafi odpowiednia ustawa! Ile zatem mogą wynosić odszkodowania? Kiedy ruszy program? Sprawdźcie!

📢 Ilu mieszkańców straciła Łódź w XXI wieku, a ile inne duże miasta? Które miasto wyludniło się najbardziej i dlaczego? Łódź zajmuje trzecie miejsce w gronie dużych polskich miast, które w XXI wieku straciły najwięcej mieszkańców. Liderem tej kategorii jest Bytom, tuż za nim uplasował się Wałbrzych.

📢 Chorzów. Uczeń przyłożył koleżance z klasy nóż do gardła, bo dziewczynka nie chciała ustąpić mu miejsca. Szokujące sceny w podstawówce W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie doszło do przerażającej sytuacji. Jeden z uczniów klas szóstych w obecności swoich rówieśników groził koleżance nożem. Cała sprawa miała miejsce w czwartek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych. O sprawie został poinformowany dyrektor szkoły. Nie zgłosił jednak od razu sprawy na policję. Zrobił to tydzień później, dopiero po naszym telefonie do szkoły.

📢 Firma BaseStack otwiera w Łodzi centrum gamingowe dla miłośników e-sportu BaseStack otwiera swoje pierwsze centurm gamingowe w Łodzi. Zarówno profesjonalni gracze jak i zwykli gracze będą mogli skorzystać ze 120 profesjonalnych stanowisk. Oprócz prowadzenia profesjonalnego centrum gamingowego firma zamierza organizować obozy e-sportowe. Łódzki obiekt pozwoli również na organizację treningów Bootcamp czy rezerwację i trening w pokojach VIP.

📢 Kolizja policyjnego radiowozu. Auto rozbite ZDJĘCIA Do kolizji z udziałem policyjnego radiowozu marki kia ceed doszło w miniony wtorek w miejscowości Gruszczyce (gmina Błaszki). Samochód został poważnie uszkodzony, policjanci na szczęście nie odnieśli obrażeń. 📢 Horoskop na czwartek. Codzienny horoskop 17 czerwca 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na dziś 17.06.2021 Codzienny horoskop na czwartek. Horoskop dzienny 17 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Wróżba w horoskopie na jutro. Zobacz, przepowiednię dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 17.06.2021. 📢 Uwaga upał! Prognoza pogody od 17 czerwca dla Łodzi i województwa łódzkiego. Pogoda 17.06.2021 Od czwartku obowiązuje ostrzeżenie przed upałami wydane przez IMGW. Prognoza pogody dla Łodzi i województwa łódzkiego od 17 czerwca 2021 na najbliższe dni. Czekają nas afrykańskie upały! Z nieba będzie lał się żar!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Nowa restauracja wegetariańska w Łodzi. Restauracja Boho przy Piotrkowskiej zaprasza rodziców z dziećmi Nowe miejsce z kuchnią roślinną ma być przyjazne przede wszystkim dla rodziców z dziećmi. Boho należy do właścicieli sąsiedniej klubokawiarni Infinity, którzy postanowili rozszerzyć działalność.

📢 Najbardziej jadowite pająki w Polsce! Jad tych pająków jest groźny dla zdrowia! Ugryzienia tych pająków są niebezpieczne 17.06.2021 Najbardziej jadowite pająki w Polsce, których ugryzienia są groźne dla zdrowia! Jad tych pająków jest niebezpieczny! Pająków jest w Polsce aż 820 gatunków i tylko dwa z nich nie mają gruczołów jadowych, czyli prawie wszystkie mogą nas ukąsić. A żyją tuż obok nas - w domach, na działkach, w ogrodach, w pracy, w parkach, na ulicach, w samochodach - praktycznie wszędzie. 📢 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Alkohol, a szczepienia na COVID 17.06.2021 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Zarobki pielęgniarek idą w górę. Ile zarabiają teraz, a ile będą zarabiać od 1 lipca? Sejm uchwalił nowe pensje minimalne dla medyków Zarobki pielęgniarek. Od 1 lipca zmienią się zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia. Forsowane przez Senat wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla medyków przepadły w sejmowym głosowaniu. Jak na tym wyjdą pielęgniarki i ile rzeczywiście zarabiają? Zdaniem działaczek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ich pensje różnią się od wyliczeń ministerstwa. Sprawdźcie w galerii, ile wynoszą obecnie.

📢 Nowy właściciel Widzewa: Chcę doczekać Widzewa w ekstraklasie, a później mistrzostwa. Zdjęcia W czwartek 17 czerwca z dziennikarzami spotkał się Tomasz Stamirowski - nowy większościowy udziałowiec spółki Widzew Łódź SA.

16 czerwca 2021 r. została podpisana umowa inwestycyjna między Stowarzyszeniem RTS a inwestorem Tomaszem Stamirowskim.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 17.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików. 📢 Nad Bałtykiem drożyzna! Sieradzkie morze zaprasza do Ostrowa Warckiego ZDJĘCIA Nad Bałtykiem tłumy ludzi i drogo. Tymczasem można wypocząć tanio i wygodnie na Sieradzkim morzem, czyli zbiornikiem Jeziorsko w gminie Warta. 📢 Czeski Cieszyn. Sześciometrowy pyton został znaleziony w Olzie. Gad ważył około 50 kilogramów Strażacy z rzeki Olzy w Czeskim Cieszynie wyciągnęli martwego, sześciometrowego pytona. Nie wiadomo skąd wąż znalazł się w tym miejscu i dlaczego zginął.

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! 17.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Przy miejscowym cmentarzu w Grotnikach parkują setki samochodów, to fani przyjeżdżają na grób swojego idola - Krzysztofa Krawczyka. Został tu pochowany 10 kwietnia 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy.

📢 Plaże w Rybakówce w Żerominie! Rok temu były tłumy w Rybakówce jak w Sopocie! Jak będzie w 2021? Rybakówka koło Łodzi! 17.06.2021 Zdjęcia z Rybakówki koło Łodzi! Jak będzie w wakacje 2021? Plaże w Rybakówce w Żerominie przyciągały tłumy! Rybakówka to nowe miejsce wypoczynku nad wodą. Zobaczcie zdjęcia z Rybakówki Żeromin. 📢 Produkty z krzywych buraków spod Łęczycy można kupić w Lidlu. Słyszała o nich cała Polska! Mieczysław Miszczak na 8 ha posiał buraki ćwikłowe. Wyrosły jednak krzywe i nie spełniały standardów marketowych. Lidl chcąc wesprzeć polskiego producenta żywności, zakupił wówczas część niedoskonałych warzyw, jednocześnie ratując je przed wyrzuceniem. Teraz na sklepowych półkach pojawiły się ketchup Kotlin oraz koncentrat barszczu Krakus. Produkty zostały przygotowane z krzywych buraków pana Mieczysława.

📢 Brutalne zabójstwo pod Łodzią. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. 52-letni mężczyzna został zamordowany we własnym domu Przed kilkoma dniami doszło do brutalnego zabójstwa łódzkiego przedsiębiorcy. 52-letni mężczyzna w średnim wieku został zaatakowany we własnym domu pod Łodzią. Oprawca lub oprawcy są na wolności! Policja milczy, prokuratura nie udziela żadnych informacji w tej sprawie. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? Sposoby na upał. Jak poradzić sobie z upałami? 17.06.2021 Sposoby na upał. Jak poradzić sobie z upałami? Zobacz! Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? Po początkowej radości z przemiany wiosny w lato, pięknej, słonecznej pogody i wysokich temperatur, upały szybko stają się tematem narzekań i przyczyną zmęczenia. Dyskomfort, który odczuwamy, gdy zrobi się gorąco, jest czymś naturalnym i wiąże się z zapoczątkowaniem przez organizm mechanizmów mających prowadzić do utrzymania jego stałej temperatury. Z jednej strony uruchamiane są nieświadome reakcje fizjologiczne, z drugiej – podejmujemy mające przynieść nam ulgę czynności. Okazuje się jednak, że to, po co intuicyjnie sięgamy, nie zawsze działa tak, jak byśmy oczekiwali.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 Horoskop na czerwiec 2021. Horoskop miesięczny dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na lato 2021 czerwiec dla Lwa i Wagi 17.06.2021 Horoskop na czerwiec 2021: Horoskop miesięczny na czerwiec i początek lata dla Twojego znaku zodiaku! Horoskop miesięczny na czerwiec podpowiada co przyniesie letnie przesilenie. Horoskop na czerwiec 2021 przygotowany przez wróżkę Eufemię daje wiele cennych rad i wskazówek dla osób spod każdego znaku zodiaku. Horoskop podpowiada, że niektórzy z nas powinni przygotować się na każdą ewentualność - często także na te nieprzyjemne wydarzenia. 📢 Gdzie nie będzie dziś prądu w Łodzi? Lista ulic w Łodzi bez energii elektrycznej. Ulice bez prądu do 17 czerwca. PGE wyłączy prąd 17.06.2021 Gdzie i kiedy nie będzie prądu w Łodzi? W związku z pracami zaplanowanymi przez PGE Dystrybucja S.A. na sieci energetycznej, w Łodzi w dniach 14 - 21 czerwca wystąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej. Publikujemy harmonogram prac i związanych z nimi wyłączeń energii elektrycznej.

📢 Pijany kierowca przeleciał nad rondem w Rąbieniu. Sąd wydał wyrok w sprawie lotu samochodem nad rondem 17.06.2021 Kierowca samochodu, którym przeleciał nad rondem w Rąbieniu i wylądował za płotem pod kościołem, dobrowolnie poddał się karze i został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

📢 Gotowe życzenia urodzinowe! Nieoklepane życzenia urodzinowe. Śmieszne życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! 17.06.2021 Gotowe życzenia urodzinowe! Mądre życzenia urodzinowe. Często brakuje nam już pomysłów na oryginalne życzenia urodzinowe, krótkie i śmieszne wierszyki na urodziny, czy po prostu ładne, bądź mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Krótkie życzenia urodzinowe składamy swoim bliskim i dalszym znajomym niemalże codziennie. Życzenia urodzinowe 2021! 📢 Turniej Nadziei Olimpijskich na boiskach KS Budowlani Łódź. Łodzianie powołani do kadry Polski Trenerzy młodzieżowych kadr w rugby 7 powołali zawodników na turniej Nadziei Olimpijskich, który odbędzie się 26 czerwca 2021. W tym roku jego organizatorem będzie Klub Sportowy Budowlani Łódź, a wszystkie mecze dziewcząt i chłopców będzie można zobaczyć na dwóch boiskach przy ulicy Górniczej 5 - informuje Michał Czerwiowski.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Arka Gdynia - ŁKS Łódź 0:1. Niezwykły bój o ekstraklasę. Zdjęcia Piłkarze ŁKS podjęli walkę w Gdyni i ich determinacja została nagrodzona. Ełkaesiacy pokonali Arkę. Zobacz zdjęcia z tego wielkiego meczu ŁKS. 📢 Tak kibice ŁKS dopingowali piłkarzy w Gdyni. Wielka radość ŁKS. Zobacz zdjęcia Kibice ŁKS dopingowali z trybun stadionu w Gdyni swoją drużynę w meczu barażowym o ekstraklasę. Doping pomógł. Fani przeżyli wielką radość, ŁKS wygrał z Arką i teraz zagra ostatni mecz w Łodzi z Górnikiem Łęczna. Wygrana oznacza awans do PKO Ekstraklasy. Brawo ŁKS, brawo kibice.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni. 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Konie uciekły ze stadniny i biegały po mieście. Dotarły na plac budowy drogi ekspresowej S-14 ZDJĘCIA Cztery okazałe rumaki uciekły ze stadniny koni w Zgierzu i biegały wierzchem po mieście. Jaką trasę dokładnie pokonały? Nie wiadomo. Na ul. Staffa rasowe konie zauważył jeden z mieszkańców i zadzwonił na numer alarmowy straży miejskiej. 📢 Siedem ulic na łódzkim Polesiu zyska nową, równą nawierzchnię Dzięki dodatkowym środkom na remonty dróg jeszcze w tym roku poprawi się stan nawierzchni ulic: 6 Sierpnia, A. Struga, Żeligowskiego, Kasprzaka, Maratońskiej, Zielonej i al. Włókniarzy – to miejsca w których wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni.

📢 Blanka Lipińska w kuszącym kostiumie. Gorąca i seksowna z niej kobieta! ZDJĘCIA 17.06.2021 Pisarka erotyczna Blanka Lipińska spędza bajkowe wakacje w Tulum w Meksyku. Przy okazji sporo odsłania...

📢 Policja skuła w kajdanki matkę na oczach 9-letniej córki. Zaczęło się od braku maseczki. Co się stało na stacji paliw pod Kielcami? [WIDEO] Zostałam obezwładniona, rzucona na auto, na siłę wykręcono mi ręce do tyłu, a świadkiem tego zdarzenia było moje dziecko, które siedziało w samochodzie. Założono mi kajdanki, w trakcie obezwładniania używano wobec mnie bardzo dużo siły, byłam ciągnięta za kark - opowiada 32-letnia kielczanka. Kobieta wychodząc ze stacji paliw w Kostomłotach Drugich, w gminie Miedziana Góra nie miała na twarzy maseczki i nie chciała się wylegitymować. To, czy policjanci mieli podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego bada teraz Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 📢 Widzew ma nowego właściciela. Bracia na czele Widzewa. Nie została przyjęta rezygnacja wiceprezesa Stowarzyszenie RTS Widzew Łódź podpisało umowę inwestycyjną z Tomaszem Stamirowskim

📢 Toksykologia przenosi się z Instytutu Medycyny Pracy przy ul. Św. Teresy w Łodzi do Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Pomorskiej Zatruci mieszkańcy Łodzi i regionu nie będą już trafiać na ul. Św. Teresy 8. Po kilkudziesięciu latach oddział toksykologii przeniesie się do Centralnego Szpitala Klinicznego na ul. Pomorską 251. 📢 Restauracja Orzo w Poznaniu zaoferowała darmowe drinki dla wszystkich zaszczepionych. Internauci nie kryją oburzenia, lawina hejtu Restauracja „ORZO” z Poznania zaproponowała mały upominek dla osób po pierwszej lub drugiej dawce szczepienia. Każda osoba, która okaże dowód szczepienia, otrzyma darmowy cocktail. Pomysł nie spodobał się internautom. Niektórzy z nich zapowiadają, że już nie zajrzą do knajpy.

📢 Najciekawsze zabytki województwa łódzkiego. Gdzie wybrać się w weekend? Prezentujemy, naszym zdaniem, najciekawsze zabytki województwa łódzkiego. Czy znajdują się one w Twojej okolicy? Jeśli tak, to masz już pomysł na krótką wycieczkę. Jeśli nie, to wiesz, gdzie wybrać się na weekend.

📢 Nietypowe imiona męskie. Mężczyzn, którzy je noszą jest bardzo mało w województwie łódzkim. Najrzadsze imiona męskie 16.06.2021 Oto najrzadsze imiona męskie w województwie łódzkim. To lista imion, które znajdują się na samym końcu listy w bazie PESEL.

📢 Łódzkie i Świętokrzyskie. Akcja ABW, policji i antyterrorystów. Znaleziono prawie sto sztuk broni i kilka tysięcy sztuk amunicji. Policjanci, strażnicy graniczni i funkcjonariusze ABW – przy wsparciu antyterrorystów - podczas akcji specjalnej rozbili 12-osobowy gang, który handlował bronią i amunicją. W trakcie rewizji znaleziono prawie sto sztuk broni i kilka tysięcy sztuk amunicji. 📢 Najlepsze miejsca na grzyby województwie łódzkim. Gdzie są grzyby w województwie łódzkim? Gdzie szukać grzybów w łódzkich lasach? 16.06.2021 Gdzie są grzyby w województwie łódzkim? Czy w tym roku obrodzą grzyby? Każdy grzyb "lubi" inne warunki. Pierwsze grzyby już pojawiły się w lasach. Gdzie szukać grzybów w łódzkim? Gdzie rosną grzyby? Jedne grzyby wolą glebę bardziej piaszczystą, inne chętniej wyrastają spod zielonych leśnych kobierców, a jeszcze inne preferują otoczenie konkretnych gatunków drzew. A do tego każdy wytrawny grzybiarz ma swoje miejsca. Poznaj mapę grzybów regionu łódzkiego. Gdzie na grzyby w województwie łódzkim?

📢 Horoskop wróżki na wakacje dla Bliźniąt, Raka, Panny, Skorpiona! Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! 16.06.2021 Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! Sprawdź, horoskop na wakacje dla Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny! Wróżka Bernadetta z Łodzi postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na wszystkie miesiące 2021 roku! 📢 Łódź: Raport o Stanie Miasta za 2020 rok. Czego w nim nie wyczytamy? 23 czerwca na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Łodzi radni wysłuchają Raportu o Stanie Miasta 2020., czyli "podsumowania działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii", jak informuje UMŁ. To treść ciekawa ze względu na to co zawiera, jak i na to, czego w tym dokumencie zabrakło.

📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 16.06.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Codzienny horoskop na środę. Horoskop dla Raka i Lwa. Horoskop 16 czerwca 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na dziś 16.06.2021 Codzienny horoskop na środę 16 czerwca 2021. Horoskop dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Horoskop na jutro dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na dziś 16.06.2021. 📢 To najlepsze ŚLUBNE MEMY! Internauci nie mają litości i śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 16.06.2021 Ech, małżeństwo. Jedni czekają, aby je zawrzeć przez całe swoje życie, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze 16.06.2021 Strzyżak nazywany jest latającym kleszczem, potrafi zepsuć nawet najlepszą wycieczkę na łono natury. Jak wygląda strzyżak? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.

📢 Popularne rośliny są trujące. Sprawdź, które rośliny w domach i na działkach trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 16.06.2021 Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać?

📢 Bukszpan atakują gąsienice ćmy bukszpanowej z Azji. Jak ratować nasze bukszpany? Ochrona bukszpanu przed ćmą bukszpanową 16.06.2021 Jak ratować nasze bukszpany? Wiosną budzą się do życia drzewa i krzewy, jednak nie wszystkie. Tu i ówdzie straszą w ogrodach i wśród osiedlowej zieleni pożółkłe kikuty martwych bukszpanów. To ofiary żarłocznej ćmy bukszpanowej, która zaatakowała w minionych latach większość naszych bukszpanów. 📢 Horoskop erotyczny na rok 2021. Jakie są seksualne upodobania znaków zodiaku? Czego pragnie Twój partner? SEKS i ZNAKI ZODIAKU 16.06.2021 Horoskop erotyczny 2021. Czego oczekuje Twój partner w łóżku? Jakie są seksualne upodobania znaków zodiaku! Horoskop erotyczny zdradza pragnienia znaków zodiaku! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? Horoskop erotyczny jest przewodnikiem po najbardziej intymnej sferze Twojego życia. 📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji.

📢 Grzybobranie 2021 nabiera rumieńców. Jesteście gotowi na nowy sezon? Pasjonaci dzielą się w sieci zdjęciami. MEMY o grzybiarzach Grzybobranie 2021 czas start – miłośnicy tej dziedziny dzielą się w sieci zdjęciami pierwszych zdobyczy. Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję? 📢 Gdzie są grzyby? Prawdziwki, podgrzybki, zajączki, koźlaki! Pierwsze grzyby pojawiły się w lasach. Czas na grzyby! 16.06.2021 Gdzie są grzyby? Gdzie znajdziemy prawdziwki, koźlaki, zajączki, podgrzybki, maślaki na grzybobraniu?! Gdzie są grzyby w lasach?! W minionych latach nie trzeba było szukać najlepszych miejsc na grzybobranie, każde było dobre! Grzybobranie na zdjęciach! Wysyp grzybów w lasach. Zobacz zdjęcia grzybów!

📢 Proces Zbigniewa Stonogi w Łodzi. Kontrowersyjny youtuber Zbigniew Stonoga przed sądem w Łodzi 16.06.2021 Proces Stonogi w Łodzi znanego i kontrowersyjnego polityka i youtubera zacznie się 19 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Wcześniej był już notowany i skazywany. 📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej. 📢 Ktoś grasuje po działkach na Nowych Sadach. Doszło do kilkunastu włamań oraz kilku kradzieży O swój dobytek martwią się działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Olimpijka” przy ul. Nowe Sady. Od końca maja dręczy ich seria włamań do altan. W ciągu trzech tygodni nieznani sprawcy włamali się lub usiłowali się włamać, czyniąc przy tym różne szkody, do szesnastu (!) domków oraz komórek. Do niektórych dwukrotnie.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Tragedia w Międzyborzu. Dzieci płakały nad ciałem mamy nawet dwanaście godzin Pogodna, pełna energii, zawsze uśmiechnięta...Tak swoją sąsiadkę, panią Agnieszkę, zapamiętali mieszkańcy jednego z domów wielorodzinnych w Międzyborzu. To właśnie tam doszło do tragicznego odkrycia.

📢 Od lipca kolejne świadczenie z serii PLUS. Tym razem dla dorosłych Polaków Zapowiedź nowego programu wstępnie nazywanego "500 plus na zdrowie" usłyszeliśmy kilka miesięcy temu. W poniedziałek (14 czerwca) minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał stosowne rozporządzenie. Przeczytajcie poniżej. 📢 Strefa kibica w Manufakturze! Zobacz, jak Łodzianie wspierali Polaków w meczu ze Słowacją! ZDJĘCIA Tak Łodzianie wspierali reprezentację Polski w strefie kibica w Łódzkiej Manufakturze! Sprawdź, czy jesteś na zdjęciach!

📢 Zakaz błyskawic w szkole w Łodzi. W poniedziałek (14.06) sekretariat XXXIV LO informował, że odwieszono dyrektora w siedzibie liceum brak Po decyzji komisji przy ministerstwie edukacji, ogłoszonej w piątek (11 czerwca), Dariusz Jakóbek, dyrektor łódzkiego liceum od "zakazu błyskawic" może ponownie wrócić do pracy – bo już nie obowiązuje go zawieszenie przez władze miasta. Jednak w poniedziałek (14 czerwca) szkolny sekretariat informował, że dyrektora w siedzibie ogólniaka nie ma.

📢 Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! ZOBACZ ZDJĘCIA 14.06.2021 Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! Kilkuset ojców z Łodzi i województwa łódzkiego jest poszukiwanych przez policję, ponieważ nie płacą alimentów na swoje dzieci. Przedstawiamy nowe zestawienie mieszkańców województwa łódzkiego, których ściga za to policja. 📢 Szybka kolej: kto zaprojektuje linię z Łodzi do Sieradza i Wrocławia? Wybrano wykonawcę Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła kolejny przetarg dotyczący kolei dużych prędkości i Łodzi. Tym razem chodzi o opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 n Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny”.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura i jego żona Edyta ZDJĘCIA Para jest uwielbiana przez internautów. Ich cztery kąty są zniewalające Cezary Pazura to aktor, który zaskarbił sobie sympatię widzów w całym kraju. Wraz z żoną Edytą tworzą od 2009 roku związek małżeński, a także z powodzeniem podbijają internet. Cezary Pazura posiada swój kanał na YouTubie, natomiast Edyta Pazura prowadzi swojego bloga - maybebaby.com. W galerii zdjęć natomiast zobaczycie, jak mieszka małżeństwo Pazurów.

📢 Kibice na meczu Widzew Łódź-Odra Opole. W sobotę (13 czerwca) na trybunach było radośnie i czerwono ZDJĘCIA Ponad 4 tys. kibiców przyszło w niedzielę (13 czerwca) na mecz Widzewa z Odrą Opole. Na trybunach stadionu Widzewa w Łodzi było radośnie i czerwono. Zobaczcie zdjęcia kibiców z trybun ZDJĘCIA 📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić.

📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Znalazłeś to na drzwiach lub wycieraczce? Uważaj! Liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie a złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty na sprawdzenie, czy mieszkańcy wyjechali na dłużej. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? 📢 Co się dzieje na budowie zachodniej obwodnicy Łodzi? Budowa S14 okiem kierowcy Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w grudniu tego roku pojedziemy pierwszym odcinkiem nowej drogi ekspresowej S14. Na jej budowie – pomiędzy węzłami Lublinek i Teofilów prace są już bardzo zaawansowane. Na niektórych odcinkach trwa układanie asfaltowej nawierzchni, jednocześnie wznoszone są konstrukcje wiaduktów. 📢 Progi do łódzkich LO! Rekrutacja do szkół średnich 2021 w Łodzi. Wiemy, które z nich przyjęły w poprzednim naborze tylko dobrych kandydatów Rekrutacja do szkół średnich coraz bliżej. Dlatego zebraliśmy progi do łódzkich LO z poprzedniej... Już na weekend 4-6 lutego część szkół średnich z Łodzi zaplanowała "drzwi otwarte" – prowadzone zdalnie z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa – przed szybko zbliżającym się naborem do liceów ogólnokształcących, techników i branżówek. Aktualni ósmoklasiści z podstawówek chłoną obecnie każdą informację, która pomoże im wybrać nowe miejsce nauki od roku szkolnego 2021/2022. Dlatego sprawdziliśmy, w jakich łódzkich placówkach, w poprzednim naborze, ułożyły się najwyższe tzw. progi. Zebraliśmy – w galerii do tego artykułu – te szkoły średnie, gdzie wstęp dawał wynik wyższy niż 100 punktów uzyskanych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (z 200 możliwych do zdobycia). Okazało się, że w Łodzi były to tylko licea ogólnokształcące (zatem zabrakło łódzkich techników oraz branżówek).

📢 Rybakówka Święty Spokój w Żerominie koło Łodzi. Plaża i atrakcje dla dzieci w Rybakówce Zobacz nowe miejsce wypoczynku! 2.08.2020 Rybakówka w Żerominie oferuje miejsca do plażowania i rekreacji oraz kąpieliska. Rybakówka Święty spokój w Żerominie, znajduje się w połowie drogi między Łodzią a Piotrkowem. Zaledwie pół godziny drogi od stolicy województwa. Rybakówka Święty Spokój koło Łodzi to nowy kompleks wypoczynkowy. 📢 Zwierzaki w Google Street View. Co one tam robią? Zaskoczyły nie tylko fotografa, ale i internautów. Zobacz zdjęcia Zdarza się, że w kadr wszechwidzącego oka Google Street View wkradnie się jakiś intruz. Mowa tu głównie o zwierzakach, nieświadomych czekającej ich sławy. Zdjęcia uciekającego drogą renifera czy żaby wyskakującej z wody tuż przed obiektywem szybko stają się internetowymi hitami. Zobacz w galerii, jakie zwierzaki przez przypadek złapała kamera Google'a.

