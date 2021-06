Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łódź: Śmiertelny wypadek na al. Włókniarzy. W zderzeniu mitsubishi z motocyklem zginęły dwie osoby ZDJĘCIA”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Łódź: Śmiertelny wypadek na al. Włókniarzy. W zderzeniu mitsubishi z motocyklem zginęły dwie osoby ZDJĘCIA W nocy z soboty na niedzielę (z 19 na 20 czerwca) na al. Włókniarzy samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zginęły dwie osoby - 25-letni kierowca jednośladu marki yamaha i 87-letni kierowca osobowego mitsubishi. Jedna osoba została hospitalizowana.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.06.21

📢 ŁKS przegrał awans do PKO Ekstraklasy. W poniedziałek poznamy nowego trenera ŁKS. Zdjęcia Niestety, nie udało się. ŁKS przegrał ostatni baraż o awans do PKO Ekstraklasy z Górnikiem Łęczna 0:1. 📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 20.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są najlepsze przepisy na ciasto z truskawkami. Szybko bez pieczenia lub na biszkopcie z kremem Mało składników i pyszny smak jest tym, czego szukasz? Mamy kilka propozycji deserów z owocami, które bardzo łatwo zrobić, pięknie wyglądają i jeszcze lepiej smakują. Łatwy sposób na ciasto bez pieczenia, przepis na biszkopt i krem z bitą śmietaną i serkiem mascarpone. Wszystkie w towarzystwie truskawek lub musu, który można z nich zrobić

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 "Łódź nie zatonie" – demonstracja klimatyczna przy ulicy Piotrkowskiej w niedzielę (20 czerwca). "Będzie apokalipsa, ale bez zbawienia" "Łódź nie zatonie" – takie główne hasło miała niedzielna demonstracja u zbiegu ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego. Zdaniem jej organizatorów (ogółem sześć formacji: ekologicznych, młodzieżowych oraz lewicowych), nasz region czeka raczej pustynnienie. Młodzież, najliczniej reprezentowana podczas pikiety, przygotowała banner o ponad stumetrowej szerokości ze swoimi postulatami. 📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, poniedziałek, 21.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 21 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka.

📢 Święcenie samochodów w Parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi (20.06). Rower także pod opieką św. Krzysztofa! Święcenie samochodów – ale i innych pojazdów – zaproponowała wiernym w niedzielę (20 czerwca) po każdej mszy Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Wśród kierowców ufających opiece św. Krzysztofa, czyli patrona podróżujących, znalazł się także co najmniej jeden rowerzysta, którego poświęcenie (wraz z jednośladem) uchwycił nasz fotoreporter (zobacz w galerii zdjęć do tego artykułu). 📢 Doda do bólu szczera! Piosenkarka wspomina... zdrady pierwszego męża, piłkarza Radosława Majdana ZDJĘCIA Radosław Majdan od kilku miesięcy do najszczęśliwszych facetów w Polsce. Jego żona, Małgorzata Rozenek, urodziła ich syna - Henia. Tymczasem była żona bramkarza - Doda - niedawno opowiedziała o...zdradach pierwszego męża.

📢 HOROSKOP MIŁOSNY Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! 20.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać!

📢 Dni Radości w Łodzi. Wizyta Czeczenek i ich dzieci, którym Polska dała schronienie Niedziela (20 czerwca) była Dniem Uchodźcy (ustanowionym przez ONZ w 2020 r.). W Łodzi zbiegła się ona z zakończeniem Dni Radości, czyli pobytu w mieście Czeczenek i ich dzieci, które w Polsce znalazły schronienie przed prześladowaniami. 📢 Piękne torty weselne z Radomska. Takie dzieła powstają w pracowniach Tortowy Świat i Sweet Cake [ZDJĘCIA] Gdzie w Radomsku zamówić tort na wesele? Prezentujemy niezwykłe torty wykonane przez Ewę Zagaj oraz Annę Bednarską. 📢 Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek odwiedziła Sieradz ZDJĘCIA Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek odwiedziła w niedzielne popołudnie Sieradz. Spotkała się w Teatrze Miejskim z mieszkańcami miasta i regionu, samorządowcami oraz członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Powitali ją Paweł Osiewała, prezydent Sieradza oraz Rafał Matysiak, wiceprezydent.

📢 PGR w Czarnożyłach urządzono w dawnym majątku hrabiego. Tak wygląda dziś ZDJĘCIA Kiedyś majątek hrabiego, po wojnie państwowe gospodarstwo rolne, dziś osiedle mieszkaniowe i podupadłe zabudowania przemysłowe. Czarnożyły to jedna z gmin popegeerowskich, które otrzymają rządowe wsparcie.

📢 Donald Tusk znów będzie szefem PO. "Nie chciał, by Zdanowska kandydowała na prezydenta Łodzi" Donald Tusk po siedmiu latach wraca na fotel szefa Platformy Obywatelskiej. Pytanie, jak ułożą mu się relacje z Hanną Zdanowską, szefową partii w Łodzi i z Cezarym Grabarczykiem, przewodniczącym regionu łódzkiego PO. Przed laty bywało z tym różnie... 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 20.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Anna Mucha w akcji! Aktorka sfotografowała się w czerwonej bieliźnie. Jak wam się podobają nowe zdjęcia Muchy? 20.06.2021 Ale prowokuje! Anna Mucha od zawsze uwielbia być w centrum uwagi i jednym gestem przyprawić resztę o zawrót głowy. Zobacz nowe zdjęcia aktorki... 📢 Widzę Łódź: Oby nie zostało nam tylko „ja” FELIETON Z doświadczenia pandemii dawało się wysnuć podejrzenie, iż sprowokuje nas ono do oddzielenia spraw ważnych od ważnych znacznie mniej, by nie powiedzieć - nieważnych w ogóle. 📢 Fala w Łodzi. Gdy wypełnia się limit, aquapark wpuszcza tylko zaszczepionych! Dodatkowa korzyść dla łodzian, którzy przyjęli szczepionkę W trwający weekend Aquapark Fala w Łodzi ogłosił, że pierwszy raz zdarzyło się tam wypełnienie aktualnego rządowego limitu – wynikającego z epidemii koronawirusa – odpowiadającego liczbie 50 proc. maksymalnego obłożenia obiektu (który w przypadku Fali wynosi 1284 osoby). „Chcąc mimo wszystko ugościć jak najwięcej z Was zastosowaliśmy się do obowiązujących rządowych zasad, zgodnie z którymi osoby w pełni zaszczepione w powyższe limity się nie wliczają” – poinformował w niedzielę (20 czerwca) przed południem łódzki Aquapark.

📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Najbardziej jadowite pająki w Polsce! Jad tych pająków jest groźny dla zdrowia! Ugryzienia tych pająków są niebezpieczne! 20.06.2021 Najbardziej jadowite pająki w Polsce! Jad tych pająków jest groźny dla zdrowia! Ugryzienia tych pająków są niebezpieczne! Pająków jest w Polsce aż 820 gatunków i tylko dwa z nich nie mają gruczołów jadowych, czyli prawie wszystkie mogą nas ukąsić. A żyją tuż obok nas - w domach, na działkach, w ogrodach, w pracy, w parkach, na ulicach, w samochodach - praktycznie wszędzie.

📢 Sposoby na komary! Jak pozbyć się swędzenia i bąbli po ugryzieniach komarów? Jak odstraszyć komary? 20.06.2021 Sposoby na komary! Jak pozbyć się swędzenia i bąbli po ugryzieniach komarów? Jak odstraszyć komary? Komary są złaknione naszej krwi, wprawdzie tylko samice, ale i tak skutecznie uprzykrzają nam życie, szczególnie teraz, kiedy jest ciepło i wilgotno. Komarów tego lata jest bardzo dużo. Prawie każdy z nas został ugryziony prze komara. Co zrobić gdy ukąsi nas komar?

📢 UWAGA! Uważaj na ugryzienia owadów! Te owady są niebezpieczne nie tylko dla alergików! Najbardziej jadowite owady w Polsce! 20.06.2021 UWAGA! Uważaj na ugryzienia owadów! Te owady są niebezpieczne nie tylko dla alergików! Najbardziej jadowite owady w Polsce! 📢 Muszki owocówki w domu! Skuteczne sposoby na muszki owocówki w kuchni! Jak można pozbyć się muszek owocówek z domu? 20.06.2021 Muszki owocówki w domu! Skuteczne sposoby na muszki owocówki w kuchni! Jak można pozbyć się muszek owocówek z domu?Muszki owocówki kolonizują nasze mieszkania i stadami fruwają nad zlewem, blatem bufetu i stołem. Bardzo szybko się rozmnażają. Mogą przenosić groźne bakterie i wirusy. Jak się ich pozbyć?

📢 Kobiety z województwa łódzkiego poszukiwane przez policję listami gończymi? Jak wyglądają? 20.06.2021 Kobiety z województwa łódzkiego poszukiwane przez policję listami gończymi? Jak wyglądają? Zobacz, co zrobiły! Aż 120 mieszkanek województwa łódzkiego jest obecnie poszukiwanych przez policję. Panie te popełniły różne przestępstwa, ale wciąż nie poniosły za to żadnej odpowiedzialności. Przedstawiamy kolejną część zestawienia poszukiwanych kobiet. 📢 Rybakówka koło Łodzi! Plaże w Rybakówce w Żerominie! Jak będzie w 2021? Rok temu były tłumy w Rybakówce jak w Sopocie! 20.06.2021 Rybakówka koło Łodzi! Plaże w Rybakówce w Żerominie! Jak będzie w 2021? Rok temu były tłumy w Rybakówce jak w Sopocie! Rybakówka to nowe miejsce wypoczynku nad wodą. Zobaczcie zdjęcia z Rybakówki Żeromin. 📢 Co przeszkadza kobietom w czasie seksu? Czy kobiety w Polsce lubią seks? RAPORT o seksualności kobiet. Jaki jest seks Polek? 20.06.2021 Co przeszkadza kobietom w czasie seksu? Czy kobiety w Polsce lubią seks? RAPORT o seksualności kobiet. Jaki jest seks Polek?Zobacz raport! Od premiery „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej minęło ponad 40 lat. Przez ten czas świat się zmienił, zmienił się też seks kobiet. Jak? Z najnowszego raportu „Seksualna mapa Polki” przeprowadzonego na zlecenie firmy Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. wynika, że kobiety lubią się kochać, robią to dość często i wiedzą, jak czerpać przyjemność z łóżkowych igraszek. Czy to znaczy, że nasz „seks powszedni” jest idealny? Co mówią statystyki? Jak wygląda seksualna mapa Polski?

📢 Zobacz, Łódź na starych zdjęciach! Łódź w latach 80-tych XX wieku! Łodzi z czasów PRL! Tak wyglądali Łodzianie w czasach PRL-u! 20.06.2021 Zobacz, Łódź na starych zdjęciach! Łódź w latach 80-tych XX wieku! Łodzi z czasów PRL! Tak wyglądali Łodzianie w czasach PRL-u! Lata osiemdziesiąte były burzliwym czasem nie tylko w historii Łodzi. Najpierw trwał karnawał "Solidarności", potem wprowadzono stan wojenny. W 1989 roku doszło do częściowo wolnych wyborów. Większość towarów kupowało się na karki. Łódź na starych zdjęciach! 📢 Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Emerytura stażowa 2021. Ile wyniesie emerytura? SPRAWDŹ 20.06.2021 Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Emerytura stażowa 2021. Ile wyniesie emerytura? Dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Oto nasz poradnik emerytalny, który przekazuje potrzebną wiedzę! Emerytura stażowa 2021. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę stażową? Kiedy najlepiej to zrobić? Komu przysługuje emerytura stażowa? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę?

📢 Tak w Sieradzkiej Strefie Kibica dopingowano Biało-Czerwonych ZDJĘCIA Ponad 300 kibiców przybyło na sieradzki stadion MOSiR do Strefy Kibica aby oglądać na telebimie mecz Polska - Hiszpania. Fani stworzyli fantastyczną atmosferę dopingując Biało-Czerwonych. Chętnych aby wejść na stadion było więcej, ale z powodu obostrzeń koronawirusowych organizatorzy mogli wpuścić jedynie 350 osób. 📢 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! ZDJĘCIA 20.06.2021 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! Kasia Cichopek na odważnych zdjęciach w skąpym bikini. Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 10.06.2021

📢 Dziś ŁKS - Górnik. Na gotowym stadionie ŁKS byłoby niespełna 20 tysięcy kibiców Rycerzy Wiosny. Zdjęcia Podczas niedzielnego finału barażu o ekstraklasę ŁKS - Górnik trybuna stadionu ŁKS zostanie wypełniona w 50 proc. z powodu obostrzeń covidowych. Gdyby nie to, stadion ŁKS wyglądałby jak Puskas Arena w Budapeszcie na meczu Węgry - Francja. Na następnym tak ważnym meczu na trybunach przy al. Unii zgromadzi się na pewno blisko 20 tys. kibiców Rycerzy Wiosny. Stadion będzie oddany do użytku jesienią bieżącego roku. 📢 Ceny domów za miastem! Domy pod Łodzią w cenie kawalerki! Ile kosztują najtańsze domy pod Łodzią? 20.06.2021 Ceny domów za miastem! Domy pod Łodzią w cenie kawalerki! Ile kosztują najtańsze domy pod Łodzią? Ceny zależą od lokalizacji i, oczywiście, od wielkości i standardu domu. Oferty uporządkowaliśmy według malejącej ceny. Najtańsze domki z działką, nierzadko w leśnej okolicy, z dobrym i szybkim dojazdem do Łodzi kosztują o połowę mniej niż maleńkie kawalerki w Łodzi.

📢 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Ilu miała mężów Iwona z Sanatorium Miłości? Kim jest Iwona z Sanatorium Miłości? 20.06.2021 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Ile dzieci ma Iwona z Sanatorium Miłości? Ilu mężów miała Iwona z Radomska? O Iwonie z Radomska mówią „kobieta petarda”, swoją radością życia, optymizmem i aktywnością zaraża wszystkich dookoła. Poznajcie bohaterkę Sanatorium miłości popularnego programu TVP o kuracjuszach! 📢 Iwona z Sanatorium Miłości "Chcę więcej, chcę jeszcze"! Iwona z Sanatorium Miłości opowiada szczerze o programie! 20.06.2021 Iwona z Sanatorium Miłości opowiada szczerze o programie. Iwona z Sanatorium Miłości "Chcę więcej, chcę jeszcze"! "Chcę więcej, chcę jeszcze... " - mówi dziś Iwona z Radomska znana jako Iwona z Sanatorium Miłości. Co bohaterka Sanatorium Miłości mówi o udziale w programie TVP?

📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! 20.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Zdają na prawo jazdy po 50 lub 200 razy. Czy nie będą zagrożeniem na drogach? Czy każdy powinien mieć prawo jazdy? PUBLICYSTYKA Czy osoba, która 200 czy 50 razy podchodzi do egzaminu naprawdę powinna usiąść za kółkiem? Tu zdania są podzielone, bo szarżują i młodzi kierowcy i samochodowe wygi z wieloletnim stażem. A jeśli komuś nie pójdzie na egzaminie czasem wsiada za kółko bez dokumentu. Prawidłowa ocena predyspozycji kandydata na kierowcę nie jest sprawą łatwą.

📢 Polska remisuje z Hiszpanią 1:1. To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Zostajemy w grze. Oceniamy piłkarzy naszej reprezentacji To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Wreszcie dopisało nam trochę szczęścia i wywozimy z Hiszpanii cenny punkt, który daje nam szansę na wyjście z grupy E na Euro 2020. Kibice dostali w drugiej połowie trzy momenty radośći - po golu, nietrafionym rzucie karnym i po ostatnim gwizdku sędziego. To najlepszy mecz w wykonaniu naszej kadry za kadencji Paulo Sousy. Oceniamy piłkarzy reprezentacji Polski za spotkanie z Hiszpanią. Skala ocen 1-6. 📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia.

📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [20.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia! 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Bardzo odmieniona Alicja Węgorzewska lżejsza o... 25 kilogramów! Wygląda rewelacyjnie. Jak tego dokonała? 20.06.2021 Alicja Węgorzewska jakiś czas temu zrzuciła sporo, bo aż 25 nadprogramowych kilogramów. Spektakularną przemianą pochwaliła się w programie "Jaka to melodia?" i wywołała spore zdziwienie. Jak tego dokonała? Zastanawiali się widzowie. 19.05.2021 📢 Znaki zodiaku 21 czerwca w horoskopie dziennym. Horoskop codzienny na poniedziałek. Horoskop na dziś dla Panny i Ryb 21.06.2021 Miłosny horoskop codzienny na 21 czerwca. Horoskop na poniedziałek. Horoskop na dziś dla Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. Horoskop dzienny na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Jak będzie układać Ci się z innymi znakami zodiaku? Będziesz mieć dziś szczęście? A może poniedziałek będzie pechowy? Horoskop na dziś 21.06.2021.

📢 Weekend w Arturówku! Tłumy mieszkańców województwa łódzkiego odpoczywały nad wodą! ZOBACZ ZDJĘCIA Tłumy w Arturówku! Temperatura przekroczyła 30 stopni! Jak mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego radzili sobie z takimi upałami? Zobaczcie galerie zdjęć z Arturówka! 📢 Koncert Krzysztofa Krawczyka juniora na Widzewie w Łodzi. „Love me tender” z akompaniamentem...piły. Nie zabrakło wzruszeń (zdjęcia) Krzysztof Igor Krawczyk, znany też jako Krzysztof Krawczyk junior, wystąpił w sobotę (19 czerwca) na scenie amfiteatru przy Domu Kultury „502” na Widzewie w Łodzi. Piosenkarz wybrał utwory z repertuaru Elvisa Presleya oraz swojego ojca Krzysztofa Krawczyka (zmarł 5 kwietnia 2021 r.). Wśród szczególnych atrakcji koncertu było m.in. wykonanie utworu „Love me tender” z akompaniamentem piły, z której smyczkiem wydobywał dźwięki artysta o pseudonimie Mr Jano. Nie zabrakło też wzruszeń. „Tatusiu, posłuchaj teraz, jak ja to śpiewam” – wtrącił Krzysztof Igor Krawczyk, zwracając się ku niebu, przed drugą zwrotką „Parostatku”.

📢 Łódź: w 2020 r. zadłużenie na jednego mieszkańca wzrosło, a koniec roku będzie jeszcze wyższe. Ile obecnie wynosi? Na koniec roku 2020 r dług przypadający na jednego mieszkańca Łodzi był wyższy o 342 zł, a na koniec wzrośnie o kolejne blisko 300 zł. Najbardziej jednak swych mieszkańców obciąża długiem leżąca na południu województwa łódzkiego gmina Sulmierzyce, gdzie padł kontrowersyjny rekord Polski. 📢 Lista województw z najniższymi i najwyższymi cenami paliw. Jak wypada województwo łódzkie? Gdzie warto tankować? Do wakacji pozostał niespełna tydzień, tymczasem rosną ceny na stacjach paliw. Benzyna jest już najdroższa od 2014 roku. To złe wieści dla tych, którzy planują dłuższe podróże samochodem.

📢 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? 19.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Śmieszne życzenia urodzinowe! Nieoklepane życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! 19.06.2021 Śmieszne życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! Często brakuje nam już pomysłów na oryginalne życzenia urodzinowe, krótkie i śmieszne wierszyki na urodziny, czy po prostu ładne, bądź mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Krótkie życzenia urodzinowe składamy swoim bliskim i dalszym znajomym niemalże codziennie. Życzenia urodzinowe 2021! 📢 Codzienny horoskop na jutro. Horoskop 19 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona. Horoskop na dziś 19.06.2021 Horoskop dzienny na jutro. Codzienny horoskop na sobotę. Horoskop dzienny 19 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Zobacz, przepowiednię dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 19.06.2021.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 19.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS. 📢 Upały 2021 MEMY. Oto najbardziej szalone sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 19.06.2021 Upały 2021 na najlepszych memach. Witamy upały! Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, ale momentami bywa już za gorąco. Internauci traktują oczywiście sprawę z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy związane z upałami. Zebraliśmy najlepsze memy z czerwca.

📢 Strefa kibica w Łodzi! Tak Łodzianie wspierali reprezentację Polski w meczu z Hiszpanią! ZOBACZ ZDJĘCIA Łódzka strefa kibica zgromadziła tłumy fanów! Jak łodzianie wspierali reprezentację Polski w meczu z Hiszpanią? Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

📢 WAGs reprezentacji Polski. Anna Lewandowska i inne piękne partnerki trzymają kciuki za Biało-Czerwonych na EURO 2020 [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski przed meczem o wszystko z Hiszpanią musi liczyć na wsparcie kibiców. Wśród nich są też piękne żony, narzeczone i dziewczyny zawodników. Pod względem urody inne WAGs nie mogą się z nimi mierzyć. Czy zmotywują Biało-Czerwonych do zwycięstwa? Zobacz najseksowniejsze partnerki piłkarzy Biało-Czerwonych powołanych do kadry na EURO 2020! [i]Uruchom i przeglądaj galerię klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu[/i] 📢 51-letnia mieszkana Ozorkowa dostała nową pierś... z brzucha. Wyjątkowa operacja w Matce Polce Mieszkance Ozorkowa zrekonstruowano amputowaną pierś przeszczepiając tkankę i skórę z brzucha. Powstała ciepła i żywa pierś, która będzie chudnąć i tyć z pacjentką. Łódzka Matka Polka chce przeprowadzać więcej tego typu operacji.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności: 📢 Artysta obraził uczucia religijne i znieważył flagę? Kontrowersyjne prace na Fotofestiwalu w Łodzi. Zainterweniowała prokuratura Kontrowersyjne prace przedstawiające postaci religijne i symbole narodowe na tle kobiecych wagin pojawiły się na łódzkim Fotofestiwalu. Zawiadomiona prokuratura zadziałała natychmiast.

📢 Seksowna! Katarzyna Skrzynecka odmieniona. Schudła, zmieniła fryzurę i odsłoniła dekolt. Odważne ZDJĘCIE zrobił jej mąż 18.06.2021 Katarzyna Skrzynecka pokazała zdjęcie, które zrobił jej Marcin Łopucki.

📢 Atrakcje w województwie łódzkim. Gdzie wybrać się w weekend? Najciekawsze zabytki województwa łódzkiego Prezentujemy, naszym zdaniem, najciekawsze zabytki województwa łódzkiego. Czy znajdują się one w Twojej okolicy? Jeśli tak, to masz już pomysł na krótką wycieczkę. Jeśli nie, to wiesz, gdzie wybrać się na weekend. 📢 Plaże i kąpieliska w województwie łódzkim 2021. Najpiękniejsze, najchętniej odwiedzane Najpiękniejsze i najchętniej odwiedzane kąpieliska i plaże w województwie łódzkim. Na kolejnych slajdach prezentujemy listę kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa ratownik, ale pokazujemy też urokliwe plaże, które warto odwiedzić w tegoroczne lato. Zobaczcie, gdzie mieszkańcy województwa wypoczywają najchętniej, gdzie można wypożyczyć sprzęt i gdzie można spędzić nad wodą cały dzień. 📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego?

📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna. 📢 Łódź się wyludnia. Ilu mieszkańców straciła Łódź w XXI wieku, a ile inne duże miasta? Łódź zajmuje trzecie miejsce w gronie dużych polskich miast, które w XXI wieku straciły najwięcej mieszkańców. Liderem tej kategorii jest Bytom, tuż za nim uplasował się Wałbrzych.

📢 Grzybobranie 2021 MEMY! Pasjonaci zbierania grzybów dzielą się w sieci zdjęciami. Jesteście gotowi na sezon? MEMY o grzybiarzach 18.06.2021 Grzybobranie 2021 czas start! Zobacz MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat [ZDJĘCIA] Te kobiety są poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę poszukiwanych.

📢 Zaginione dzieci: Rodziny wciąż czekają na jakiekolwiek wieści. Zobacz zdjęcia, może rozpoznasz któreś z nich? Zaginięcie zawsze jest wielką tragedią dla bliskich osoby, po której ślad zaginął. Wydaje się jednak, że jeszcze bardziej przerażająca jest sytuacja, kiedy znika dziecko. W Polsce wciąż nieznany jest los kilkudziesięciorga osób, które zaginęły przed ukończeniem 18 lat. Zobaczcie, może uda Wam się rozpoznać i pomóc odnaleźć chociaż jedną z nich. 📢 Rybakówka Żeromin koło Łodzi. Zobacz plaże w Rybakówce w Żerominie. Relaks na plaży blisko Łodzi a tłok przez całe lato Rybakówka Żeromin. Rybakówka "Święty Spokój" koło Łodzi w wakacje co weekend przyciągała tłumy. Na plażę, do wodospadu i pod palmy w Rybakówce zjeżdżają mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa i całego regionu. Gościom nie przeszkadza, że na stawach w Żerominie obowiązuje zakaz kąpieli. Żeromin i Rybakówka stały się nowym celem podróży dla wielu wielbicieli wypoczynku nad wodą z regionu łódzkiego.

📢 Ależ Malwina wyglądała! Ślub Malwiny Smarzek, gwiazdy siatkarskiej reprezentacji Polski. ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie Malwina Smarzek, gwiazda siatkarskiej reprezentacji, wzięła ślub! Kameralna uroczystość dla kilkudziesięciu osób miała miejsce na terenie jednego z hoteli w Wiewiórczynie pod Łaskiem. W Wiewiórczynie Malwina Smarzek zresztą mieszka. Tam też urzędnik stanu cywilnego udzieliła nowożeńcom ślubu. Od soboty siatkarska gwiazda nazywa się Smarzek-Godek. Jej mąż ma na imię Przemysław. Panna młoda prezentowała się w oryginalnej sukni oszałamiająco. Efektownie wyglądał też tatuaż na ręce wykonany przez jej męża, który jest właścicielem studia tatuażu. 📢 Rybakówka Święty Spokój w Żerominie koło Łodzi. Plaża i atrakcje dla dzieci w Rybakówce Zobacz nowe miejsce wypoczynku! 2.08.2020 Rybakówka w Żerominie oferuje miejsca do plażowania i rekreacji oraz kąpieliska. Rybakówka Święty spokój w Żerominie, znajduje się w połowie drogi między Łodzią a Piotrkowem. Zaledwie pół godziny drogi od stolicy województwa. Rybakówka Święty Spokój koło Łodzi to nowy kompleks wypoczynkowy.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Pogrzeb Cezarego Mocka, bohatera "Sanatorium miłości". Jacek Kurski na pogrzebie. Tłumy towarzyszyły łodzianinowi w jego ostatniej drodze POGRZEB CEZAREGO MOCKA Z ŁODZI. Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, oraz ekipa "Sanatorium miłości", pożegnali na Starym Cmentarzu 67-letniego łodzianina, Cezarego Mocka. Na pogrzebie obecna była prowadząca program Marta Manowska oraz prezes TVP, Jacek Kurski.

📢 Zaginieni z województwa łódzkiego. Znacie te osoby? Może ktoś je widział? Zaginęły bez wieści [ZDJĘCIA] W Polsce co roku ginie bez wieści około 15 tysięcy ludzi. To tak jakby nagle zniknęło z mapy małe miasteczko. Przedstawiamy tu listę osób zaginionych z województwa łódzkiego

Czy wzrośnie opłata za ZUS?