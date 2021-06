Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 22.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 22.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim (22.06)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Takie są najlepsze przepisy na ciasto z truskawkami. Szybko bez pieczenia lub na biszkopcie z kremem [22.06.2021] Mało składników i pyszny smak jest tym, czego szukasz? Mamy kilka propozycji deserów z owocami, które bardzo łatwo zrobić, pięknie wyglądają i jeszcze lepiej smakują. Łatwy sposób na ciasto bez pieczenia, przepis na biszkopt i krem z bitą śmietaną i serkiem mascarpone. Wszystkie w towarzystwie truskawek lub musu, który można z nich zrobić

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 22.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [22.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [22.06.2021] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [22.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [22.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary. 📢 Wielka awaria prądu w Łodzi. W poniedziałek zabrakło prądu na Widzewie, Olechowie i Janowie. Wybuchł transformator W poniedziałek (21 czerwca) doszło do wielkiej awarii prądu we wschodnich rejonach Łodzi. Wieczorem bez prądu były duże obszary Widzewa, domy z Olechowa, Janowa, Stoków, a także miejsowości podłódzkich.

📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, wtorek, 22.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 22 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka. 📢 Pożar samochodu pod Stykowem. Spłonął volkswagen wiozący butle z gazem! ZDJĘCIA Do groźnego pożaru samochodu doszło w rejonie miejscowości Lipa pod Strykowem. W poniedziałek (21 czerwca) zapalił się transportowy volkswagen wiozący sto butli z gazem. Gaszenie go trwało prawie trzy godziny! 📢 Carlos Moros Gracia rozstaje się z ŁKS Łódź Po półtora roku występów z przeplatanką na piersi Carlos Moros Gracia kończy swoją przygodę z biało-czerwono-białymi. Umowa z hiszpańskim defensorem wygasa z końcem bieżącego miesiąca i nie zostanie przedłużona.

📢 Łódź. Ażurowa kamienica z tarasami widokowymi stanie w miejscu po wyburzonym Horteksie na rogu ul. Piotrkowskiej i pasażu Schillera Ażurowa kamienica z tarasami widokowymi stanie w miejscu po wyburzonym Horteksie na rogu ul. Piotrkowskiej i pasażu Schillera w centrum Łodzi. Ma to być pierwszy taki budynek w Polsce i jeden z niewielu na świecie. 📢 Dekolt Agnieszki Kaczorowskiej pobudza fantazję. Świeżo upieczona mama jest bardzo pociągająca 21.06.2021 26-letnia aktorka, tancerka i świeżo upieczona mama, Agnieszka Kaczorowska, czasami lubi zaskoczyć swoich fanów odważną stylizacją, choć odkąd została mamą, stara się raczej zakrywać ciało, niż je eksponować. 21.06.2021

📢 Hiszpan z Indii w ŁKS. Piłkarze żegnają się z klubem z alei Unii Niestety dalej pierwszoligowy ŁKS Łódź ma nowego trenera. Został Jose Antonio Vicuna Ochandorena. Klub podpisał z nim kontrakt do końca sezonu 2021/2022, z opcją przedłużenia umowy o dwanaście miesięcy.

📢 Co też wyprawiają jej nagie piersi!?! Kasia Ankudowicz zaskoczyła internautów. Bardzo pozytywnie ZDJĘCIA 21.06.2021 Katarzyna Ankudowicz to młoda, skromna aktorka. Przede wszystkim jest ona znana widzom z seriali "Pierwsza miłość" oraz "O mnie się nie martw". Andukowicz unika czerwonych dywanów. Nic zatem dziwnego, że każde jej zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych jest nie lada gratką dla fanów aktorki... 21.06.2021

📢 Tragiczny weekend nad wodą w regionie łódzkim. Utonięcia w Zalewie Cieszanowickim i w Zalewie Sulejowskim. Informacja policji 21.06.2021 W upalny weekend nad wodą pojawili się licznie amatorzy wodnych kąpieli i wędkarze. Niestety utonęli dwaj mężczyźni. Jednym był wędkarz, a drugim 34-latek próbujący przepłynąć zalew wpław. 📢 MEMY o grzybach, grzybiarzach i grzybobraniu. Pasjonaci zbierania grzybów dzielą się w sieci zdjęciami. Grzybobranie w MEMACH 21.06.2021 Na grzyby! MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Wyłączenia energii elektrycznej w Łodzi (21 - 28 czerwca). Gdzie nie będzie prądu? W związku z pracami zaplanowanymi przez PGE Dystrybucja S.A. na sieci energetycznej, w Łodzi w dniach 21 - 28 czerwca wystąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej. Publikujemy harmonogram prac i związanych z nimi wyłączeń energii elektrycznej. 📢 Codzienny horoskop na poniedziałek 21 czerwca dla Strzelca i Wagi. Znaki zodiaku w horoskopie dziennym. Horoskop na dziś 21.06.2021 Horoskop na poniedziałek 21 czerwca 2021. Horoskop na dziś dla Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. Jak będzie układać Ci się z innymi znakami zodiaku? Będziesz mieć dziś szczęście? A może poniedziałek będzie pechowy? Horoskop na dziś 21.06.2021.

📢 Muszki owocówki w domu! Jak można pozbyć się muszek owocówek z domu? Skuteczne sposoby na muszki owocówki w kuchni! 21.06.2021 Muszki owocówki w domu! Skuteczne sposoby na muszki owocówki w kuchni! Jak można pozbyć się muszek owocówek z domu?Muszki owocówki kolonizują nasze mieszkania i stadami fruwają nad zlewem, blatem bufetu i stołem. Bardzo szybko się rozmnażają. Mogą przenosić groźne bakterie i wirusy. Jak się ich pozbyć?

📢 Pogorzelisko w Nowej Białej. Na tych zdjęciach widać prawdziwą skalę zniszczeń w małopolskiej wsi Zdjęcia z drona pogorzeliska w Nowej Białej pokazują faktyczną skalę zniszczeń. Opublikował je popularny w mediach społecznościowych branżowy portal "Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie". Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości autorów. 📢 Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! 21.06.2021 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! Kasia Cichopek na odważnych zdjęciach w skąpym bikini. Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 21.06.2021

📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Wycieczki po regionie! Atrakcje w województwie łódzkim. Gdzie wybrać się w weekend? Najciekawsze zabytki województwa łódzkiego Prezentujemy, naszym zdaniem, najciekawsze zabytki województwa łódzkiego. Czy znajdują się one w Twojej okolicy? Jeśli tak, to masz już pomysł na krótką wycieczkę. Jeśli nie, to wiesz, gdzie wybrać się na weekend.

📢 Jak ochronić przed strzyżakami? Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? 21.06.2021 Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.

📢 Pogoda czerwcu 2021: kiedy ochłodzenie? Długoterminowa prognoza pogody na lipiec i sierpień. Prognoza pogody na lato 21.06.2021 Pogoda czerwcu 2021: upały i ochłodzenie? Długoterminowa prognoza pogody na lipiec i sierpień. Prognoza pogody na lato 2021. Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody z Wartkowic, przygotował dla nas prognozę pogody dla Polski centralnej na wszystkie tygodnie lata od czerwca do sierpnia. Podstawą jego przewidywań są 40-letnie obserwacje pogody i przyrody. 📢 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Alkohol, a szczepienia na COVID? 21.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! 21.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! Przy miejscowym cmentarzu w Grotnikach parkują setki samochodów, to fani przyjeżdżają na grób swojego idola - Krzysztofa Krawczyka. Został tu pochowany 10 kwietnia 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy.

📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 21.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej. 📢 Awaria w Santander Bank Polska. Z kont klientów znikały wszystkie środki. Bank pobierał sto razy więcej pieniędzy! Santander Bank Polska poinformował o zakończeniu awarii, która w niedzielę (20 czerwca) zaskoczyła i zestresowała klientów banku. Jak informują klienci, z kont znikały kwoty nawet o 100 razy większe kwoty, niż w dokonanym przelewie. Santander Bank Polska potwierdza awarię i wyjaśnia, że problem został już rozwiązany. Czytaj więcej! 📢 Horoskop na czerwiec 2021. Horoskop miesięczny dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na lato 2021 czerwiec dla Lwa i Wagi 21.06.2021 Horoskop na czerwiec 2021: Horoskop miesięczny na czerwiec podpowiada co przyniesie letnie przesilenie. Horoskop na czerwiec 2021 przygotowany przez wróżkę Eufemię daje wiele cennych rad i wskazówek dla osób spod każdego znaku zodiaku. Horoskop podpowiada, że niektórzy z nas powinni przygotować się na każdą ewentualność - często także na te nieprzyjemne wydarzenia.

📢 Nieoklepane życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe! Śmieszne życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! 21.06.2021 Wzruszające życzenia urodzinowe! Mądre życzenia urodzinowe! Często brakuje nam już pomysłów na oryginalne życzenia urodzinowe, krótkie i śmieszne wierszyki na urodziny, czy po prostu ładne, bądź mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Krótkie życzenia urodzinowe składamy swoim bliskim i dalszym znajomym niemalże codziennie. Życzenia urodzinowe 2021! 📢 Koncert Krzysztofa Krawczyka juniora w Łodzi. Na Widzewie śpiewał 'Love me tender' przy akompaniamencie piły. Nie zabrakło wzruszeń Krzysztof Krawczyk junior a właściwie Krzysztof Igor Krawczyk, dał w sobotę koncert na scenie amfiteatru przy Domu Kultury „502” na Widzewie w Łodzi. Piosenkarz wybrał utwory z repertuaru Elvisa Presleya oraz swojego ojca Krzysztofa Krawczyka (zmarł 5 kwietnia 2021 r.). Wśród szczególnych atrakcji koncertu było m.in. wykonanie utworu „Love me tender” z akompaniamentem piły, z której smyczkiem wydobywał dźwięki artysta o pseudonimie Mr Jano. Nie zabrakło też wzruszeń. „Tatusiu, posłuchaj teraz, jak ja to śpiewam” – wtrącił Krzysztof Igor Krawczyk, zwracając się ku niebu, przed drugą zwrotką „Parostatku”.

📢 KRÓTKIR FRYZURY na lato 2021. Najmodniejsze i najładniejsze fryzury, które dodadzą uroku każdej kobiecie [INSPIRACJE] 21.06.2021 Krótkie fryzury to najnowszy szyk mody, jeśli chodzi o letnie cięcia. Dodają one uroku i są świetnym odświeżeniem looku, jak również powrotem do coraz modniejszych lat 60. Królować przede wszystkim będą różne odmiany boba, pixie cut oraz grzywki. Twierdzenie, że kobiety w takich fryzurach wyglądają jak chłopczyce, to kłamstwo. Udowadniamy to w naszej galerii, gdzie przedstawiamy najlepsze pomysły i inspiracje na krótkie, letnie fryzury. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Fabryka Gillette w Łodzi, największa na świecie, działa już 15 lat. Pracę zyskało 3 tys. osób, z czego 1200 w samej fabryce Blisko 1200 osób znalazło pracę w Gillette w Łodzi, największej na świecie fabryce tej marki. Powstają tu ostrza oraz maszynki do golenia, w tym maszynki Venus stworzone dla kobiet. W tym roku firma obchodzi 15-lecie działalności w Łodzi.

📢 Kto wygra derby Łodzi: ŁKS - Widzew? Derby Łodzi najpierw na Widzewie, później na ŁKS? Po przegranym meczu barażowym o awans do ekstraklasy wiadomo już, że w przyszłym sezonie pierwszej ligi znów odbędą się derby Łodzi: ŁKS - Widzew. 📢 Horoskop na wakacje 2021 dla każdego znaku zodiaku na lato: kim jesteś, co i kogo przeznaczają ci konstelacja i osobowość 21.06.2021 Wierzyć? Nie musisz. A jednak co ci szkodzi dla samej ciekawości sprawdzić twój horoskop na lato 2021. Zobacz, co ci podpowiadają twoja gwiezdna konstelacja, ale i osobowość. Cokolwiek ma się zdarzyć, nie bój się tych wakacji bez względu na to, czy spędzisz je na plaży, w górach, na wsi czy… pracując. Wniknij w swój horoskop, przemyśl, znajdź najlepszą drogę. Nie miń się z tym, co ci pisane, jednak zgodnie z twoim ego.

📢 Po wakacjach czeka nas kolejna fala zakażeń? Epidemiolog: "Z pewnością. Rząd zbyt szybko zaczął luzować obostrzenia" Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku. Powodem tego ma być zbyt szybkie zniesienie lockdownu i nowe, dużo bardziej zakaźne warianty koronawirusa.

📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę: 21.06.2021 Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy. 📢 Łódź: Śmiertelny wypadek na al. Włókniarzy. W zderzeniu mitsubishi z motocyklem zginęły dwie osoby ZDJĘCIA W nocy z soboty na niedzielę (z 19 na 20 czerwca) na al. Włókniarzy samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zginęły dwie osoby - 25-letni kierowca jednośladu marki yamaha i 87-letni kierowca osobowego mitsubishi. Jedna osoba została hospitalizowana.

📢 Pod Skierniewicami i Sulejowem zabrakło wody w kranach. Czy Łodzi i regionowi grożą braki wody? Czy będzie tak jak w 2019 w Skierniewicach? W kilku miejscowościach regionu zabrakło wody w kranach, inne wprowadzają zakazy podlewania ogródków. A lato i upały dopiero się zaczynają. Czy będzie tak jak dwa lata temu w Skierniewiach? Czy Łodzi grozi brak wody?

📢 Święcenie samochodów w Parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi (20.06). Rower także pod opieką św. Krzysztofa! Święcenie samochodów – ale i innych pojazdów – zaproponowała wiernym w niedzielę (20 czerwca) po każdej mszy Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Wśród kierowców ufających opiece św. Krzysztofa, czyli patrona podróżujących, znalazł się także co najmniej jeden rowerzysta, którego poświęcenie (wraz z jednośladem) uchwycił nasz fotoreporter (zobacz w galerii zdjęć do tego artykułu).

📢 HOROSKOP MIŁOSNY Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! 20.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać! 📢 Dni Radości w Łodzi. Wizyta Czeczenek i ich dzieci, którym Polska dała schronienie Niedziela (20 czerwca) była Dniem Uchodźcy (ustanowionym przez ONZ w 2020 r.). W Łodzi zbiegła się ona z zakończeniem Dni Radości, czyli pobytu w mieście Czeczenek i ich dzieci, które w Polsce znalazły schronienie przed prześladowaniami.

📢 Piękne torty weselne z Radomska. Takie dzieła powstają w pracowniach Tortowy Świat i Sweet Cake [ZDJĘCIA] Gdzie w Radomsku zamówić tort na wesele? Prezentujemy niezwykłe torty wykonane przez Ewę Zagaj oraz Annę Bednarską. 📢 Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek odwiedziła Sieradz ZDJĘCIA Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek odwiedziła w niedzielne popołudnie Sieradz. Spotkała się w Teatrze Miejskim z mieszkańcami miasta i regionu, samorządowcami oraz członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Powitali ją Paweł Osiewała, prezydent Sieradza oraz Rafał Matysiak, wiceprezydent.

📢 Plaża w Sopocie na zdjęciach z lotu ptaka! Upalny weekend nad morzem [zdjęcia, wideo] Wysokie temperatury i piękna pogoda przyciągnęła do Sopotu tłumy ludzi. Plażowicze wygrzewali się w słońcu i korzystali z ochładzających kąpieli w morzu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia kurortu z lotu ptaka!

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji.

📢 Fala w Łodzi. Gdy wypełnia się limit, aquapark wpuszcza tylko zaszczepionych! Dodatkowa korzyść dla łodzian, którzy przyjęli szczepionkę W trwający weekend Aquapark Fala w Łodzi ogłosił, że pierwszy raz zdarzyło się tam wypełnienie aktualnego rządowego limitu – wynikającego z epidemii koronawirusa – odpowiadającego liczbie 50 proc. maksymalnego obłożenia obiektu (który w przypadku Fali wynosi 1284 osoby). „Chcąc mimo wszystko ugościć jak najwięcej z Was zastosowaliśmy się do obowiązujących rządowych zasad, zgodnie z którymi osoby w pełni zaszczepione w powyższe limity się nie wliczają” – poinformował w niedzielę (20 czerwca) przed południem łódzki Aquapark.

📢 Najbardziej jadowite pająki w Polsce! Jad tych pająków jest groźny dla zdrowia! Ugryzienia tych pająków są niebezpieczne! 20.06.2021 Najbardziej jadowite pająki w Polsce! Jad tych pająków jest groźny dla zdrowia! Ugryzienia tych pająków są niebezpieczne! Pająków jest w Polsce aż 820 gatunków i tylko dwa z nich nie mają gruczołów jadowych, czyli prawie wszystkie mogą nas ukąsić. A żyją tuż obok nas - w domach, na działkach, w ogrodach, w pracy, w parkach, na ulicach, w samochodach - praktycznie wszędzie. 📢 Sposoby na komary! Jak pozbyć się swędzenia i bąbli po ugryzieniach komarów? Jak odstraszyć komary? 20.06.2021 Sposoby na komary! Jak pozbyć się swędzenia i bąbli po ugryzieniach komarów? Jak odstraszyć komary? Komary są złaknione naszej krwi, wprawdzie tylko samice, ale i tak skutecznie uprzykrzają nam życie, szczególnie teraz, kiedy jest ciepło i wilgotno. Komarów tego lata jest bardzo dużo. Prawie każdy z nas został ugryziony prze komara. Co zrobić gdy ukąsi nas komar?

📢 Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Emerytura stażowa 2021. Ile wyniesie emerytura? SPRAWDŹ 20.06.2021 Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Emerytura stażowa 2021. Ile wyniesie emerytura? Dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Oto nasz poradnik emerytalny, który przekazuje potrzebną wiedzę! Emerytura stażowa 2021. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę stażową? Kiedy najlepiej to zrobić? Komu przysługuje emerytura stażowa? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę?

📢 Tak w Sieradzkiej Strefie Kibica dopingowano Biało-Czerwonych ZDJĘCIA Ponad 300 kibiców przybyło na sieradzki stadion MOSiR do Strefy Kibica aby oglądać na telebimie mecz Polska - Hiszpania. Fani stworzyli fantastyczną atmosferę dopingując Biało-Czerwonych. Chętnych aby wejść na stadion było więcej, ale z powodu obostrzeń koronawirusowych organizatorzy mogli wpuścić jedynie 350 osób.

📢 Dziś ŁKS - Górnik. Na gotowym stadionie ŁKS byłoby niespełna 20 tysięcy kibiców Rycerzy Wiosny. Zdjęcia Podczas niedzielnego finału barażu o ekstraklasę ŁKS - Górnik trybuna stadionu ŁKS zostanie wypełniona w 50 proc. z powodu obostrzeń covidowych. Gdyby nie to, stadion ŁKS wyglądałby jak Puskas Arena w Budapeszcie na meczu Węgry - Francja. Na następnym tak ważnym meczu na trybunach przy al. Unii zgromadzi się na pewno blisko 20 tys. kibiców Rycerzy Wiosny. Stadion będzie oddany do użytku jesienią bieżącego roku. 📢 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Ilu miała mężów Iwona z Sanatorium Miłości? Kim jest Iwona z Sanatorium Miłości? 20.06.2021 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Ile dzieci ma Iwona z Sanatorium Miłości? Ilu mężów miała Iwona z Radomska? O Iwonie z Radomska mówią „kobieta petarda”, swoją radością życia, optymizmem i aktywnością zaraża wszystkich dookoła. Poznajcie bohaterkę Sanatorium miłości popularnego programu TVP o kuracjuszach!

📢 Kobietom po menopauzie rośnie ochota na seks! Iwona z Sanatorium Miłości szczerze o seksie! Seks seniorów jest świetny! 20.06.2021 Kobietom po menopauzie rośnie ochota na seks! Iwona z Sanatorium Miłości szczerze o seksie! Seks seniorów jest świetny! Iwona z Sanatorium Miłości przekonuje, że seks seniorów może być świetny, a kobietom po menopauzie ochota na seks jeszcze wzrasta! Z wiekiem ochota na seks nie przemija!

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności: 📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać.

📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Kibice na meczu Widzew Łódź-Odra Opole. W sobotę (13 czerwca) na trybunach było radośnie i czerwono ZDJĘCIA Ponad 4 tys. kibiców przyszło w niedzielę (13 czerwca) na mecz Widzewa z Odrą Opole. Na trybunach stadionu Widzewa w Łodzi było radośnie i czerwono. Zobaczcie zdjęcia kibiców z trybun ZDJĘCIA

📢 MAMA I JA Szukamy mamy z dzieckiem na okładkę gazety. Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich Citroen C3 GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Z okazji Dni Matki i Dziecka stworzyliśmy wielką galerię zdjęć mam z ich pociechami. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą zdjęcie, które trafi na okładkę "Dziennika Łódzkiego", a także mamy, które zdobędą nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. W nim główną nagrodą będzie samochód przepiękny Citroen C3. 📢 Zaginione dzieci: Rodziny wciąż czekają na jakiekolwiek wieści. Zobacz zdjęcia, może rozpoznasz któreś z nich? Zaginięcie zawsze jest wielką tragedią dla bliskich osoby, po której ślad zaginął. Wydaje się jednak, że jeszcze bardziej przerażająca jest sytuacja, kiedy znika dziecko. W Polsce wciąż nieznany jest los kilkudziesięciorga osób, które zaginęły przed ukończeniem 18 lat. Zobaczcie, może uda Wam się rozpoznać i pomóc odnaleźć chociaż jedną z nich.

📢 Najlepsze memy po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. Zobacz jak komentują je internauci. Jarosław Kaczyński MEMY 30.10.2020 Wystarczyło kilka godzin, po przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego, by w internecie zaroiło się od memów na temat wicepremiera i jego poczynań. Jak wiadomo osoba prezesa Prawa i Sprawiedliwości nikomu w kraju nie pozostaje obojętna. Jedni go wielbią, inni nienawidzą. Ogromne emocje znajdują ujście w memach. Wybraliśmy dla Was naszym zdaniem najlepsze, zarówno wśród tych, które pojawiły się po wczorajszym orędziu do narodu, jak i tych które krążyły już wcześniej.

📢 Rybakówka Żeromin koło Łodzi. Zobacz plaże w Rybakówce w Żerominie. Relaks na plaży blisko Łodzi a tłok przez całe lato Rybakówka Żeromin. Rybakówka "Święty Spokój" koło Łodzi w wakacje co weekend przyciągała tłumy. Na plażę, do wodospadu i pod palmy w Rybakówce zjeżdżają mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa i całego regionu. Gościom nie przeszkadza, że na stawach w Żerominie obowiązuje zakaz kąpieli. Żeromin i Rybakówka stały się nowym celem podróży dla wielu wielbicieli wypoczynku nad wodą z regionu łódzkiego.

📢 Ależ Malwina wyglądała! Ślub Malwiny Smarzek, gwiazdy siatkarskiej reprezentacji Polski. ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie Malwina Smarzek, gwiazda siatkarskiej reprezentacji, wzięła ślub! Kameralna uroczystość dla kilkudziesięciu osób miała miejsce na terenie jednego z hoteli w Wiewiórczynie pod Łaskiem. W Wiewiórczynie Malwina Smarzek zresztą mieszka. Tam też urzędnik stanu cywilnego udzieliła nowożeńcom ślubu. Od soboty siatkarska gwiazda nazywa się Smarzek-Godek. Jej mąż ma na imię Przemysław. Panna młoda prezentowała się w oryginalnej sukni oszałamiająco. Efektownie wyglądał też tatuaż na ręce wykonany przez jej męża, który jest właścicielem studia tatuażu. 📢 Obiad na upały. Tymi potrawami się schłodzisz w upalne dni. PRZEPISY. Co na obiad w upały? Lekkie dania na upalne i gorące dni 8.09.2020 Co jeść w upalne dni? Szukacie przepisów na lekkostrawne potrawy? Potrawy na upały - przepisy. W upalne dni większość z nas nie ma ochoty ani na ciężkostrawne posiłki, ani na wielogodzinne stanie w kuchni i przygotowywanie potraw. Podpowiadamy jak w kilkanaście minut przygotować pyszne, ale przy tym niskokaloryczne dania dobre na upały.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Zmiany personalne w archidiecezji łódzkiej. Zobacz, gdzie zmienili się proboszczowie W poniedziałek ogłoszono zmiany personalne w archidiecezji łódzkiej. Wiele parafii będzie miało nowych proboszczów. Część z dotychczasowych odchodzi na emeryturę. 📢 Pogrzeb Cezarego Mocka, bohatera "Sanatorium miłości". Jacek Kurski na pogrzebie. Tłumy towarzyszyły łodzianinowi w jego ostatniej drodze POGRZEB CEZAREGO MOCKA Z ŁODZI. Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, oraz ekipa "Sanatorium miłości", pożegnali na Starym Cmentarzu 67-letniego łodzianina, Cezarego Mocka. Na pogrzebie obecna była prowadząca program Marta Manowska oraz prezes TVP, Jacek Kurski.

📢 Zaginieni z województwa łódzkiego. Znacie te osoby? Może ktoś je widział? Zaginęły bez wieści [ZDJĘCIA] W Polsce co roku ginie bez wieści około 15 tysięcy ludzi. To tak jakby nagle zniknęło z mapy małe miasteczko. Przedstawiamy tu listę osób zaginionych z województwa łódzkiego

