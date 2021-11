Prasówka 21.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Takie pieniądze dostaną emeryci od nowego roku - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Sezon grypowy w pełni. Nie zawsze udaje się nam ustrzec przed przeziębieniem, a jak się okazuje, wiele zależy od nas. Jest kilka prostych i sprawdzonych metod na wzmocnienie odporności naszego organizmu. Zobaczcie, o czym musicie pamiętać szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

Pomarańcza obok mandarynek to chyba jeden z najbardziej zimowych owoców kojarzonych ze świętami Bożego Narodzenia. To także pomarańczowa bomba witaminowa. Zimą chętnie dodawana do herbaty czy deserów, ale również zjadana "na surowo". A co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy pomarańcze? Dlaczego warto je jeść szczególnie zimą? Sprawdziliśmy.

Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie! Zaglądamy do ich pięknej posiadłości w Wiśle. Jak wyglądają wnętrza domu Małyszów? Co lubią robić w wolnych chwilach? Wszystko zobaczycie w naszej galerii zdjęć.