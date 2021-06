Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ŁKS Łódź II Unia Skierniewice ZDJĘCIA ”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj
📢 ŁKS Łódź II Unia Skierniewice ZDJĘCIA

📢 Nowy dyrektor sportowy Widzewa jest zaszczycony, że może pracować w Widzewie Widzew Łódź ma nowego dyrektora sportowego. 📢 Śmiertelny wypadek z furgonetką Poczty Polskiej na al. Jana Pawła II. Kierowca audi był po użyciu haszyszu lub marihuany 25-letni kierowca audi, które siedem miesięcy temu na al. Jana Pawła II, zderzyło się z furgonetką Poczty Polskiej był po użyciu haszyszu lub marihuany - takie są wyniki badań toksykologicznych, które zostały wykonane na zlecenie prokuratury.

📢 Na uroczystej Gali w Łódzkim Domu Kultury poznaliśmy laureatów tytułu Menedżer Roku 2020! Na uroczystej Gali w Łódzkim Domu Kultury poznaliśmy laureatów tytułu Menedżer Roku 2020, wybranych przez Kapitułę konkursu.

📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, środę, 23.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 23 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka. 📢 Takie są najlepsze przepisy na ciasto z truskawkami. Szybko bez pieczenia lub na biszkopcie z kremem [23.06.2021] Mało składników i pyszny smak jest tym, czego szukasz? Mamy kilka propozycji deserów z owocami, które bardzo łatwo zrobić, pięknie wyglądają i jeszcze lepiej smakują. Łatwy sposób na ciasto bez pieczenia, przepis na biszkopt i krem z bitą śmietaną i serkiem mascarpone. Wszystkie w towarzystwie truskawek lub musu, który można z nich zrobić

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [23.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami. 📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [23.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [23.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 23.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Kulisy afery Zbigniewa Stonogi. Usłyszał 186 zarzutów prokuratorskich. Kiedy zacznie się jego proces? Zbigniew Stonoga znieważył i zniesławił prezydenta RP Andrzeja Dudę, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i inne czołowe osoby w państwie. Niektórym z nich groził śmiercią. Pewnej sędzi życzył „długiej śmierci w męczarniach”. W więzieniu zażądał haka i sznura, aby powiesić dyrektora zakładu karnego. Sugerował, że wynajmie Czeczenów, którzy rozprawią się z jego adwersarzami.

📢 Pierwsze łódzkie centrum handlowe czeka wielki remont. Co się zmieni? Jak długo potrwają prace? Czy centrum będzie czynne? Nowi najemcy, nowe lokalizacje dla już działających sklepów i punktów - centrum handlowe Nowa Górna przy ul. Kolumny w Łodzi czekają wielkie zmiany. Klienci muszą się liczyć z tym, że przez kilka tygodni nie wszystkie sklepy będą czynne.

📢 Seks seniorów jest świetny? Kobietom po menopauzie rośnie ochota na seks! Iwona z Sanatorium Miłości szczerze o seksie! 22.06.2021 Seks seniorów jest świetny? Kobietom po menopauzie rośnie ochota na seks! Iwona z Sanatorium Miłości szczerze o seksie! Iwona z Sanatorium Miłości przekonuje, że seks seniorów może być świetny, a kobietom po menopauzie ochota na seks jeszcze wzrasta! Z wiekiem ochota na seks nie przemija!

📢 Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! ZOBACZ ZDJĘCIA 22.06.2021 Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! Kilkuset ojców z Łodzi i województwa łódzkiego jest poszukiwanych przez policję, ponieważ nie płacą alimentów na swoje dzieci. Przedstawiamy nowe zestawienie mieszkańców województwa łódzkiego, których ściga za to policja.

📢 Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach? Tłumy fanów odwiedzają grób Krzysztofa Krawczyka! ZOBACZ ZDJĘCIA 22.06.2021 Tłumy fanów odwiedzają grób Krzysztofa Krawczyka! Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach? Tłumy fanów przy grobie Krawczyka. 5 maja minął miesiąc od śmierci Krzysztofa Krawczyka. Został pochowany na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi, kilka kilometrów od swojego domu. Na grób piosenkarza przyjeżdżają tłumy ludzi. Palą się setki zniczy... 📢 Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 22.06.2021 Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać?

📢 Rośliny trujące dla kota! Uważaj na te rośliny spacerując z psem! Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! 22.06.2021 Rośliny trujące dla kota! Uważaj na te rośliny spacerując z psem! Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów!Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Wciąż niewiele osób wie, że większość popularnych roślin uprawianych lub po prostu dziko rosnących w naszych domach, ogrodach, na działkach, sadach, czy polach może być trująca – nawet śmiertelnie – dla zwierząt i to zarówno tych domowych pupili, jak i dla zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.

📢 Tragedia w kutnowskim szpitalu. Pacjent wyskoczył z piątego piętra, nie żyje W niedzielę z piątego piętra Kutnowskiego Szpitala Samorządowego wyskoczył 70-letni mężczyzna. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. - Na tym etapie śledztwa wszystko wskazuje na samobójstwo - powiedział dyrektor lecznicy.

📢 Policjanci złapali złodzieja rowerów w Zgierzu, teraz szukają... poszkodowanych właścicieli Policja zatrzymała 49-latka podejrzanego o kradzież roweru sprzed sklepu w Zgierzu. W domu mężczyzna miał jeszcze cztery pochodzące z kradzieży "górale". Teraz policja szuka ich właścicieli.

📢 Czwarty przetarg na sprzedaż Sukcesji już w sierpniu. Chętny musi zapłacić nie mniej niż 85 mln zł. Czy tym razem będzie nabywca? Za dwa miesiące odbędzie się czwarty przetarg na sprzedaż Sukcesji. Zaplanowano go na 10 sierpnia, a cena wywoławcza wynosi 85 mln zł i jest niższa o 41 mln zł w porównaniu do pierwszego przetargu. 📢 Te imiona nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze żeńskie imiona w Polsce. Czy Twoje imię jest na liście? 22.06.2021 Jesteście ciekawi, jakie imię nosi najwięcej kobiet w naszym kraju? Sprawdźcie na naszej liście, jakie imiona żeńskie są najpopularniejsze! Może wśród nich jest Wasze imię?

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 Gdzie jest burza? Prognoza pogody na wtorek 22 czerwca 2021. Uwaga ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami. Ochłodzenie 22.06.2021 Według prognozy pogody od wtorku 22 czerwca będziemy zadawać sobie pytanie: gdzie jest burza? Po upalnym i gorącym weekendzie nadchodzi ochłodzenie i deszcz. Opadom deszczu może towarzyszyć grad i wyładowania atmosferyczne. Należy uważać też porywisty wiatr!

📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [22.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 4-latek uciekł z przedszkola w Łodzi. Rodzice innych dzieci boją się, czy maluchy mają właściwą opiekę w przedszkolu nr 16 w Łodzi 4-letni chłopiec wybiegł w poniedziałek (21 czerwca) z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Łodzi. Kilka miesięcy wcześniej do przedszkola wszedł złodziej. Miasto uspokaja, że dzieci są bezpieczne. 📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 22.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nowy prezes Widzewa o transferach do piłkarskiej drużyny. Nie będziemy robić transferów bazując na jednej osobie We wtorek na falach Widzew.FM w audycji "Witamy w Klubie" gościem był Mateusz Dróżdż - nowy prezes Widzewa Łódź. 📢 Pożar pergoli na Widzewie. Kłęby czarnego dymu i smród spalenizny na całym osiedlu Około godziny 10 w pergoli przy ul. Bartoka, gdzie składowane były między innymi opony, wybuchł pożar. Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił. Na miejsce wezwano strażaków. Przyjechały 2 zastępy. Ogień szybko został ugaszony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ucierpiał jedynie zaparkowany w pobliżu śmietnika samochód - czarna mazda. 📢 Ukrainka Alona straciła rękę, bo wciągnął ją magiel. Maszyna nie miała zabezpieczeń. Pracodawca z Lubonia został skazany Robert S. naraził swoją pracownicę Alonę Romanenko na utratę zdrowia lub życia. W grudniu 2017 r. podczas pracy w pralni w Luboniu ręka kobiety została wciągnięta i zmiażdżona przez magiel. Maszyna nie miała zabezpieczeń i nie była w pełni sprawna. W poniedziałek, 21 czerwca sąd wydał wyrok w tej sprawie. Skazał Roberta S. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! 22.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! Przy miejscowym cmentarzu w Grotnikach parkują setki samochodów, to fani przyjeżdżają na grób swojego idola - Krzysztofa Krawczyka. Został tu pochowany 10 kwietnia 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. 📢 Google wciąż przestaje działać. Błąd aplikacji sparaliżował działanie telefonów Xiaomi, huawei, samsung. Jak naprawić - poradnik 22.06.2021 Google wciąż przestaje działać - taka informacja pojawiła się we wtorek 22 czerwca na wielu telefonach - najczęściej marki xiaomi, samsung i huawei. Powoduje, że korzystanie z aparatu jest praktycznie niemożliwe. 📢 Grzybobranie w MEMACH Grzybiarze dzielą się w sieci zdjęciami. MEMY o grzybach, grzybiarzach i grzybobraniu 22.06.2021 Na grzyby! MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Plaże w Rybakówce w Żerominie! Rybakówka koło Łodzi! Jak będzie w 2021? Rok temu były tłumy w Rybakówce jak w Sopocie! 22.06.2021 Plaże w Rybakówce w Żerominie! Jak będzie w 2021 roku? Rok temu były tłumy w Rybakówce jak w Sopocie! Rybakówka koło Łodzi to nowe miejsce wypoczynku nad wodą. Zobaczcie zdjęcia z Rybakówki Żeromin.

📢 UWAGA! Na ugryzienia owadów! Najbardziej jadowite owady w Polsce! Te owady są niebezpieczne nie tylko dla alergików! 22.06.2021 UWAGA! Uważaj na ugryzienia owadów! Te owady są niebezpieczne nie tylko dla alergików! Najbardziej jadowite owady w Polsce! 📢 Jad tych pająków jest groźny dla zdrowia! Najbardziej jadowite pająki w Polsce! Ugryzienia tych pająków są niebezpieczne! 22.06.2021 Najbardziej jadowite pająki w Polsce! Jad tych pająków jest groźny dla zdrowia! Ugryzienia tych pająków są niebezpieczne! Pająków jest w Polsce aż 820 gatunków i tylko dwa z nich nie mają gruczołów jadowych, czyli prawie wszystkie mogą nas ukąsić. A żyją tuż obok nas - w domach, na działkach, w ogrodach, w pracy, w parkach, na ulicach, w samochodach - praktycznie wszędzie.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Jak mieszka detektyw Krzysztof Rutkowski? Zobacz dom i samochody Krzysztofa Rutkowskiego! 22.06.2021 Jak mieszka Krzysztof Rutkowski? Najsławniejszy detektyw w Polsce w swoim domu śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Ranking najlepszych łódzkich pediatrów. Pediatrzy w Łodzi. Lekarze polecani przez portal ZnanyLekarz.pl! 22.06.2021 Pediatrzy w Łodzi. Lekarze polecani przez portal ZnanyLekarz.pl! Ranking najlepszych łódzkich pediatrów. Sprawdź ranking lekarzy, których polecają użytkownicy serwisu ZnanyLekarz.pl, czyli głównie rodzice małych pacjentów. W poniższym materiale znajdziecie nazwiska lekarzy, adresy ich gabinetów, a także opinie, którymi podzielili się na ich temat pacjenci. 📢 Odważne zdjęcia Kasi Cichopek na Instagramie! Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Zdjęcia Kasi Cichopek w skąpym bikini! 22.06.2021 Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Kasia Cichopek na odważnych zdjęciach w skąpym bikini. Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 22.06.2021

📢 KRÓTKIR FRYZURY na lato 2021. Najmodniejsze i najładniejsze fryzury, które dodadzą uroku każdej kobiecie [INSPIRACJE] 22.06.2021 Krótkie fryzury to najnowszy szyk mody, jeśli chodzi o letnie cięcia. Dodają one uroku i są świetnym odświeżeniem looku, jak również powrotem do coraz modniejszych lat 60. Królować przede wszystkim będą różne odmiany boba, pixie cut oraz grzywki. Twierdzenie, że kobiety w takich fryzurach wyglądają jak chłopczyce, to kłamstwo. Udowadniamy to w naszej galerii, gdzie przedstawiamy najlepsze pomysły i inspiracje na krótkie, letnie fryzury. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Horoskop na czerwiec 2021. Horoskop na lato 2021 czerwiec dla Lwa i Wagi. Horoskop miesięczny dla wszystkich znaków zodiaku 22.06.2021 Horoskop na czerwiec 2021: Horoskop miesięczny na czerwiec podpowiada co przyniesie letnie przesilenie. Horoskop na czerwiec 2021 przygotowany przez wróżkę Eufemię daje wiele cennych rad i wskazówek dla osób spod każdego znaku zodiaku. Horoskop podpowiada, że niektórzy z nas powinni przygotować się na każdą ewentualność - często także na te nieprzyjemne wydarzenia.

📢 Nieoklepane życzenia urodzinowe. Mądre życzenia urodzinowe! Śmieszne życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! 22.06.2021 Gotowe życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! Często brakuje nam już pomysłów na nieoklepane życzenia urodzinowe, krótkie i śmieszne wierszyki na urodziny, czy po prostu ładne, bądź mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Krótkie życzenia urodzinowe składamy swoim bliskim i dalszym znajomym niemalże codziennie. Życzenia urodzinowe 2021! 📢 Przynajmniej co ósmy mieszkaniec województwa łódzkiego pracuje zdalnie przez pandemię. Najczęściej do biur nie chodzą w Warszawie Pandemia koronawirusa ma olbrzymi wpływ na rynek pracy, tak na miejsce jej wykonywania. Od połowy marca ubiegłego roku wiele osób zostało skierowanych na pracę zdalną, z część z nich do dziś nie wróciła do biur czy innych siedzib firm. Jak wynika z danych statystyków pod koniec marca tego roku 14,2 proc. osób zatrudnionych pracowało z domu.

📢 Kibice na meczu ŁKS - Górnik Łęczna. ŁKS bez awansu do ekstraklasy! Marcin Gortat i prezydent Zdanowska oglądali porażkę ŁKS z Górnikiem Łęczna. Własny stadion nie pomógł piłkarzom i ełkaesiacy nie awansowali do piłkarskiej ekstraklasy. 📢 Najpopularniejsze imiona żeńskie w województwie łódzkim. Twoje jest na liście? Oto najpopularniejsze imiona żeńskie w województwie łódzkim. To lista imion, które znajdują się na samym szczycie listy w bazie PESEL. 📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość.

📢 Wycieczki po regionie! Atrakcje w województwie łódzkim. Gdzie wybrać się w weekend? Najciekawsze zabytki województwa łódzkiego Prezentujemy, naszym zdaniem, najciekawsze zabytki województwa łódzkiego. Czy znajdują się one w Twojej okolicy? Jeśli tak, to masz już pomysł na krótką wycieczkę. Jeśli nie, to wiesz, gdzie wybrać się na weekend. 📢 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Alkohol, a szczepienia na COVID? 21.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej.

📢 Koncert Krzysztofa Krawczyka juniora w Łodzi. Na Widzewie śpiewał 'Love me tender' przy akompaniamencie piły. Nie zabrakło wzruszeń Krzysztof Krawczyk junior a właściwie Krzysztof Igor Krawczyk, dał w sobotę koncert na scenie amfiteatru przy Domu Kultury „502” na Widzewie w Łodzi. Piosenkarz wybrał utwory z repertuaru Elvisa Presleya oraz swojego ojca Krzysztofa Krawczyka (zmarł 5 kwietnia 2021 r.). Wśród szczególnych atrakcji koncertu było m.in. wykonanie utworu „Love me tender” z akompaniamentem piły, z której smyczkiem wydobywał dźwięki artysta o pseudonimie Mr Jano. Nie zabrakło też wzruszeń. „Tatusiu, posłuchaj teraz, jak ja to śpiewam” – wtrącił Krzysztof Igor Krawczyk, zwracając się ku niebu, przed drugą zwrotką „Parostatku”. 📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę: 21.06.2021 Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy.

📢 Łódź: Śmiertelny wypadek na al. Włókniarzy. W zderzeniu mitsubishi z motocyklem zginęły dwie osoby ZDJĘCIA W nocy z soboty na niedzielę (z 19 na 20 czerwca) na al. Włókniarzy samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zginęły dwie osoby - 25-letni kierowca jednośladu marki yamaha i 87-letni kierowca osobowego mitsubishi. Jedna osoba została hospitalizowana. 📢 Pod Skierniewicami i Sulejowem zabrakło wody w kranach. Czy Łodzi i regionowi grożą braki wody? Czy będzie tak jak w 2019 w Skierniewicach? W kilku miejscowościach regionu zabrakło wody w kranach, inne wprowadzają zakazy podlewania ogródków. A lato i upały dopiero się zaczynają. Czy będzie tak jak dwa lata temu w Skierniewiach? Czy Łodzi grozi brak wody?

📢 Święcenie samochodów w Parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi (20.06). Rower także pod opieką św. Krzysztofa! Święcenie samochodów – ale i innych pojazdów – zaproponowała wiernym w niedzielę (20 czerwca) po każdej mszy Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Wśród kierowców ufających opiece św. Krzysztofa, czyli patrona podróżujących, znalazł się także co najmniej jeden rowerzysta, którego poświęcenie (wraz z jednośladem) uchwycił nasz fotoreporter (zobacz w galerii zdjęć do tego artykułu).

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji.

📢 Fala w Łodzi. Gdy wypełnia się limit, aquapark wpuszcza tylko zaszczepionych! Dodatkowa korzyść dla łodzian, którzy przyjęli szczepionkę W trwający weekend Aquapark Fala w Łodzi ogłosił, że pierwszy raz zdarzyło się tam wypełnienie aktualnego rządowego limitu – wynikającego z epidemii koronawirusa – odpowiadającego liczbie 50 proc. maksymalnego obłożenia obiektu (który w przypadku Fali wynosi 1284 osoby). „Chcąc mimo wszystko ugościć jak najwięcej z Was zastosowaliśmy się do obowiązujących rządowych zasad, zgodnie z którymi osoby w pełni zaszczepione w powyższe limity się nie wliczają” – poinformował w niedzielę (20 czerwca) przed południem łódzki Aquapark.

📢 Zobacz, Łódź na starych zdjęciach! Łódź w latach 80-tych XX wieku! Łodzi z czasów PRL! Tak wyglądali Łodzianie w czasach PRL-u! 20.06.2021 Zobacz, Łódź na starych zdjęciach! Łódź w latach 80-tych XX wieku! Łodzi z czasów PRL! Tak wyglądali Łodzianie w czasach PRL-u! Lata osiemdziesiąte były burzliwym czasem nie tylko w historii Łodzi. Najpierw trwał karnawał "Solidarności", potem wprowadzono stan wojenny. W 1989 roku doszło do częściowo wolnych wyborów. Większość towarów kupowało się na karki. Łódź na starych zdjęciach! 📢 Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Emerytura stażowa 2021. Ile wyniesie emerytura? SPRAWDŹ 20.06.2021 Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Emerytura stażowa 2021. Ile wyniesie emerytura? Dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Oto nasz poradnik emerytalny, który przekazuje potrzebną wiedzę! Emerytura stażowa 2021. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę stażową? Kiedy najlepiej to zrobić? Komu przysługuje emerytura stażowa? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę?

📢 WAGs reprezentacji Polski. Anna Lewandowska i inne piękne partnerki trzymają kciuki za Biało-Czerwonych na EURO 2020 [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski przed meczem o wszystko z Hiszpanią musi liczyć na wsparcie kibiców. Wśród nich są też piękne żony, narzeczone i dziewczyny zawodników. Pod względem urody inne WAGs nie mogą się z nimi mierzyć. Czy zmotywują Biało-Czerwonych do zwycięstwa? Zobacz najseksowniejsze partnerki piłkarzy Biało-Czerwonych powołanych do kadry na EURO 2020! [i]Uruchom i przeglądaj galerię klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu[/i] 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Te alkohole powodują największego kaca! Na nie trzeba szczególnie uważać [lista] Ból głowy, światłowstręt, suchość w ustach, dreszcze, biegunka, nudności... Symptomy kaca zna chyba każdy... Żeby wspomnienie imprezy było miłe także następnego dnia rano, warto wiedzieć, które alkohole powodują największego kaca. Sprawdźcie! 📢 Najlepsze memy po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. Zobacz jak komentują je internauci. Jarosław Kaczyński MEMY 30.10.2020 Wystarczyło kilka godzin, po przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego, by w internecie zaroiło się od memów na temat wicepremiera i jego poczynań. Jak wiadomo osoba prezesa Prawa i Sprawiedliwości nikomu w kraju nie pozostaje obojętna. Jedni go wielbią, inni nienawidzą. Ogromne emocje znajdują ujście w memach. Wybraliśmy dla Was naszym zdaniem najlepsze, zarówno wśród tych, które pojawiły się po wczorajszym orędziu do narodu, jak i tych które krążyły już wcześniej.

📢 Izabella Krzan prezentuje swoje wdzięki! Ależ ona wygląda! Izabella Krzan w bikini onieśmiela! ZDJĘCIA 25.09.2020 Prowadząca program "Koło fortuny" Izabella Krzan tym razem zdecydowała się pokazać migawkę z jednego z wypadów na egzotyczną rajską plażę.Izabella Krzan lubi być w centrum uwagi i wie, jak na siebie zwrócić uwagę! Na zdjęciach pokazała się w bikini. 25.09.2020 📢 Rybakówka Święty Spokój w Żerominie koło Łodzi. Plaża i atrakcje dla dzieci w Rybakówce Zobacz nowe miejsce wypoczynku! 2.08.2020 Rybakówka w Żerominie oferuje miejsca do plażowania i rekreacji oraz kąpieliska. Rybakówka Święty spokój w Żerominie, znajduje się w połowie drogi między Łodzią a Piotrkowem. Zaledwie pół godziny drogi od stolicy województwa. Rybakówka Święty Spokój koło Łodzi to nowy kompleks wypoczynkowy. 📢 Trzydziestu wspaniałych z ŁKS. Oni tworzyli historię [GALERIA ZDJĘĆ] Prezentujemy naszą subiektywną listę 30 najlepszych piłkarzy w historii ŁKS. Nikt żadnemu z nich nie odmówi sportowej klasy. Ile radości potrafili i potrafią dać kibicom!

📢 Porodówka w "Matce Polce" do remontu. ICZMP w Łodzi dostał miliony z ministerstwa Porodówka w szpitalu Matki Polki w końcu przejdzie gruntowny remont. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi dostał na to z Ministerstwa Zdrowia 24 miliony złotych. Inwestycja ma ruszyć na początku przyszłego roku. 📢 Magia habitu: ulegli jej znany aktor z "M jak miłość" i lekarz z Afganistanu [ZDJĘCIA] Po raz drugi w klasztorze Bernardynów w Warcie jest postulat, czyli formacja początkowa kandydatów do zakonu. Poprzednio, przez ponad 10 lat, był w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. 📢 Awaria energetyczna w centrum Łodzi przez pożar transformatora [ZDJĘCIA+FILM] Z powodu pożaru na stacji transformatorowej przy ul. Milionowej w Łodzi doszło w poniedziałek po południu do poważnej awarii energetycznej. Prądu zostali pozbawieni mieszkańcy Śródmieścia i pobliskich osiedli. Wstrzymany został ruch tramwajów MPK i nie działała sygnalizacja świetlna na większości skrzyżowań.

