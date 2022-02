Prasówka 23.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jeśli Rosja posunie się dalej z tą inwazją, jesteśmy gotowi podjąć dalsze kroki, jeśli będzie to konieczne - powiedział Joe Biden, prezydent USA, po ogłoszeniu sankcji na Rosję. Sekretarz Stanu Antony Blinken poinformował, że nie spotka się z szefem dyplomacji Rosji, bo to bez sensu, a działania Rosji określił jako największe zagrożenie dla Europy od czasu II wojny światowej. Do sankcji USA i UE przyłączyły się m.in. Kanada, Japonia i Australia.