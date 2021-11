Prasówka 27.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto nowe kary dla kierowców od stycznia 2022. Zapłacimy więcej za wiele przewinień! [27.11.21 r.]”?

📢 Oto nowe kary dla kierowców od stycznia 2022. Zapłacimy więcej za wiele przewinień! [27.11.21 r.] Oto nowe kary dla kierowców od stycznia 2022. Rząd już od długiego czasu zapowiada zmiany w karaniu kierowców. Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie od nowego roku. I choć nie będą tak surowe, jak wcześniej zapowiadano, to jednak za wiele wykroczeń drogowych zapłacimy więcej. Sprawdź, jakie będą nowe kary dla kierowców.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Mistrz skoków narciarskich mieszka w pięknym domu [zdjęcia - 27.11.21 r.] Kamil Stoch jest jednym z najwybitniejszych skoczków narciarskich na świecie. Czterokrotny olimpijczyk. Trzykrotnie indywidualny mistrz olimpijski. Jako drugi zawodnik w historii odniósł zwycięstwa we wszystkich czterech konkursach Turnieju Czterech Skoczni podczas jednej edycji. Prywatnie związany jest z artystką Ewą Bilan-Stoch. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski.

📢 Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji. Tyle od marca 2022 mają dostawać netto emeryci [27.11.21 r.] Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów, bo wcześniej emeryci dostaną inne emerytury ze względu na reformę podatkową.

📢 Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Ile zyskają seniorzy po zmianach podatkowych? [27.11.21 r.] Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Takie są najlepsze Wróżby Andrzejkowe. Oto najciekawsze zabawy na wieczór [lista - 27.11.21 r.] Andrzejki to wieczór wróżenia, zabaw i przepowiedni. Lanie wosku, andrzejkowe serce i szpilki, wyścigi butów - to tylko niektóre z zabaw. Dawniej wróżby miały charakter wyłącznie matrymonialny i mogły brać w nich udział jedynie niezamężne panny. Zobacz w naszej galerii najciekawsze zabawy i wróżby andrzejkowe. 📢 Niektóre osoby spod tych znaków zodiaku są uważane za wredne. Oto ranking od najmilszego do najwredniejszego [27.11.21 r.] Data urodzenia zawiera informację o naszych usposobieniu do życia, cechach charakteru, a nawet sposobu, w jaki traktujemy inne osoby. Specjalnie dla naszych czytelników Wróżka Roma przygotowała zestawienie znaków zodiaków - od najmilszego do najwredniejszego. Do jakiej kategorii ty należysz? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Te produkty spożywcze prowadzą do największej utraty wagi. One pomogą najszybciej schudnąć [27.11.21 r.] Zdaniem ekspertów istnieje 12 produktów spożywczych, które prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to niezawodna lista produktów spalających tłuszcz. Które produkty prowadzą do największej utraty wagi? One pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Tych herbat lepiej nie pij przed snem. Ich działanie może powodować bezsenność [lista - 27.11.21 r.] Jedni piją ją na śniadanie, drudzy wieczorem w celu relaksu i rozgrzania po długim, szczególnie chłodnym dniu spędzonym poza domem. Herbata to napój uwielbiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Z uwagi na różnorodność smaków, na rynku dostępnych jest wiele herbat. Nie wszystkie jednak mają dobry wpływ na nasz organizm. Szczególnie te pite wieczorową porą, które skutecznie utrudniają nam zaśnięcie. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, które herbaty mogą powodować bezsenność.

📢 Te produkty spożywcze mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Nowe zaskakujące wyniki badań [27.11.21 r.] Produkty spożywcze, które zwiększają stan zapalny w całym ciele, są również przyczyną wzrostu ryzyka raka piersi. Nowe wyniki dużego badania mogą zaskoczyć. Oto pokarmy, które mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Być może masz je w swojej lodówce! 📢 Trzebinia. Ogromny krater na terenie ogródków działkowych. Nie uderzył tu meteoryt, to "pamiątka" po kopalni [ZDJĘCIA] Wielki, głęboki krater pojawił się we wtorek (23 listopada) na terenie ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. To pokopalniany teren, na którym od czasu do czasu dochodzi do podobnych zdarzeń. Tym razem jednak wielkość i głębokość zapadliska robią ogromne wrażenie. 📢 Śmierć mężczyzny na ul. Cegielnianej. Zatrzymano 13-latkę! Czy doszło do morderstwa? 13-letnia dziewczyna została zatrzymana przez policję w związku ze śmiercią 62-letniego mieszkańca Górnej, którego zwłoki odkryto w miniony poniedziałek (22 listopada) w zaroślach przy ul. Cegielnianej, nieopodal jego domu. 62-latek miał rozległy uraz głowy, który przyczynił się do jego śmierci. 13-latka i zmarły 62-latek znali się...

📢 Wielkie rozczarowanie. ŁKS tylko zremisował ze Skrą ZDJĘCIA Nie tak to miało być, oj nie tak. ŁKS Łódź tylko zremisował na swoim boisku ze Skrą Częstochowa 0:0, a był murowanym faworytem starcia. 📢 Otwarcie Monosfery Kreatywności w Łodzi dla dzieci i młodzieży Monosfera Kreatywności to nowa przestrzeń w łódzkim kompleksie Monopolis, stworzona z myślą o najmłodszych. Oficjalnie dostępna dla gości już od dzisiaj. 📢 Imbir ma doskonałe właściwości zdrowotne. Jak zrobić syrop z imbiru? Herbatka imbirowa na przeziębienie i wzmocnienie odporności 26.11.2021 Imbir działa rozgrzewająco. Imbir ma wiele substancji leczniczych. Korzeń imbiru od wieków jest docenianym warzywem w kuchni i medycynie. Ze świeżego, startego korzenia imbiru można przygotować olejki, napary i syropy, które doskonale działają między innymi na pierwsze objawy przeziębienia. Nie ma lepszego syropu na kaszel niż imbir i cytryna.

📢 GIF wycofuje popularne leki! Masz je w domu? Wyrzuć! Nowe leki wycofane z aptek w całej Polsce. Pełna lista [26.11.2021] Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatnich dni poinformował o wycofaniu kolejnych leków. Sprawdzamy najnowszą listę leków wycofanych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Powody takiej decyzji GIF mogą być różne, od złego opakowania leku po niewłaściwy skład specyfiku. Na liście wycofanych leków przez GIF znajdują się także leki, które mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu. Tych leków nie kupicie już w aptece, warto jednak sprawdzić czy nie macie ich w swojej apteczce, gdyż niektóre z nich mają długa datę przydatności. Poniżej publikujemy listę leków wycofanych przez GIF w 2021 roku, ich serie oraz datę produkcji. W razie wątpliwości co do przydatności lekarstw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

📢 SKRA CZĘSTOCHOWA - ŁKS ŁÓDŹ RELACJA NA ŻYWO 26.11.2021. Śledź wynik meczu na żywo, ONLINE Dziś wynik meczu Skra Częstochowa - ŁKS Łódź 0:0. 📢 Groźna odmiana koronawirusa już w Europie. Potwierdzono pierwszy przypadek W Belgii wykryto pierwszy w Europie przypadek nowego wariantu koronawirusa B.1.1.529, który pierwotnie zidentyfikowano na południu Afryki – poinformował w piątek minister zdrowia Frank Vandenbroucke. 📢 Te podatki musisz zapłacić sam. Nie zapłacisz, fiskus zablokuje Ci konto w banku i zaczną się kłopoty. Dowiedz się: 26.11.2021 O tym, że nie warto „zadzierać” z Urzędem Skarbowym chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Ale Ty śpisz spokojnie, bo regularnie i rzetelnie składasz deklaracje podatkowe, a potem dbasz, by w terminie uiścić ewentualną niedopłatę podatku. Tymczasem są takie podatki, o których możesz nawet nie wiedzieć, że dotyczą także Ciebie! Fiskus ma coraz lepsze narzędzia, by ustalić, że miałeś zobowiązanie, ale nie zapłaciłeś. I na dzień dobry zablokuje Ci konto bankowe, a to często przez drobiazg oznaczać może dopiero początek prawdziwych kłopotów...

📢 To już pewne: 26.11.2021. Tak ma działać tarcza antynflacyjna! Dodatek osłonowy Mniej akcyzy i podatków od paliw, gazu i prądu Nie bon energetyczny, ale dodatek osłonowy na cały 2022 rok, wypłacany w dwóch ratach. Do tego okresowa obniżka akcyzy i podatków na energię elektryczną, gaz i paliwa - oto kompletny pakiet antykryzysowy, zapowiedziany dziś w czwartek 25 listopada przez premiera Mateusza Morawieckiego. 📢 Śnieg w ten weekend. IMGW ostrzega przed opadami śniegu. Pogoda na najbliższe dni. Długoterminowa prognoza pogody na grudzień 26.11.2021 Pierwszy śnieg już w piątek! Ostrzeżenie IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. Pogoda na weekend i pogoda długoterminowa na grudzień 2021. W grudniu należy spodziewać się wielu dni z opadami deszczu, bowiem ostatni miesiąc 2021 roku ma obfitować w opady powyżej normy. Co ciekawe również temperatura ma być powyżej normy. Nie oznacza to jednak, że nie zobaczymy śniegu, ponieważ ten ma się pojawić już w najbliższy weekend - 28 listopada.

📢 Małgorzata Rozenek tylko w bikini. Sfotografowana przez męża. Jak wygląda? ZDJĘCIA 26.11.2021 Radosław Majdan sfotografował żonę w skąpym bikini i co więcej udostępnił zdjęcia w sieci. Podoba Wam się forma perfekcyjnej pani domu? 📢 Właściwości lecznicze cebuli. Jak zrobić syrop z cebuli? Przepis na syrop z cebuli na kaszel. Cebula na wzmocnienie organizmu 26.11.2021 Właściwości zdrowotne cebuli. Syrop z cebuli pomaga nam od pokoleń w chorobach. Jakie są właściwości lecznicze cebuli? Jak zrobić syrop na przeziębienie z cebuli? To niepozorne warzywo jest nie tylko doskonałym dodatkiem do wytrawnych dań, ale też lekiem na kaszel, anginę czy zapalenie krtani. Zobacz recepturę, z której korzystały nasze babcie w sezonie jesiennych przeziębień! Nie daj się przeziębieniu.

📢 Co robić w weekend w Łodzi 26 listopada? Wydarzenia w Łodzi w weekend. Black Friday, Park Świateł, Lady Pank i wiele więcej! Ostatni weekend listopada to nie tylko początek adwentu i Black Friaday. W ten weekend w Łodzi koncert da Lady Pank, Maciej Maleńczuk czy Michał Wiśniewski. Dużo atrakcji czeka także poszukujących promocji w łódzkich centrach handlowych. Zobacz co będzie działo się już w ten weekend w Łodzi i okolicy.

📢 Karpie z Grobla Kluki czekają na Boże Narodzenie 2021. Ceny karpia i innych ryb na święta. Ryby już gotowe do sprzedaży 26.11.2021 Ceny karpia i innych ryb na święta. W gospodarstwie agroturystycznym Grobla Kluki odłowiono właśnie ostatnią porcję karpi i innych ryb, które trafią na stoły mieszkańców województwa łódzkiego. 📢 Pożar trzech samochodów i domu w Księstwie (gm. Aleksandrów Łódzki) 26 listopada 2021 około godziny 5 nad ranem, miał miejsce duży pożar w Księstwie obok Brużyczki Małej. Strażacy z OSP w Aleksandrowie Łódzkim. - wezwani do pożaru jednego samochodu na posesji domu jednorodzinnego – zorientowali się, że płoną aż trzy samochody, a pożar dostał się również do wnętrza budynku. Mieszkańcy bezpiecznie się ewakuowali przed przybyciem strażaków. 📢 Izabella Krzan bez stanika. Na takie zdjęcia internauci czekali bardzo, ale to bardzo długo 26.11.2021 Jest śliczna i ma niezwykle piękne ciało, a fani ją uwielbiają. Izabella Krzan z pewnością wie, jak rozgrzać swoich fanów. Prezenterka opublikowała w swojej internetowej galerii zdjęcie, na którym pozuje bez biustonosza! W opisie do odważnej fotografii podziękowała za okrągłą liczbę obserwatorów. Fani oczywiście oszaleli. Teraz gwiazda podzieliła się wyjątkowo śmiałym zdjęciem. 25-latka zapozowała w jeansowych ogrodniczkach i bez biustonosza. 26.11.2021

📢 Prawie setka uczniów "Katolika" śpiewała Mazurka Dąbrowskiego, Rotę i ślubowała ZDJĘCIE Podniosła uroczystość miała miejsce w sieradzkim Zespole Szkół Katolickich. 98 uczniów klas pierwszych oraz drugich złożyło uroczyste ślubowanie. Rok temu taka uroczystość była niemożliwa z powodu koronawirusa, dlatego tez połączono dwie klasy. Dodajmy, że na ślubowaniu obecni byli między innymi rodzice młodzieży. Było też sieradzkie Bractwo Kurkowe, przedstawiciele władz lokalnych. 📢 Jak kupować z głową w Black Friday? Tak sklepy naciągają cię na zakupy. Ty też nabierasz się na te triki sprzedawców Ile razy wychodząc do sklepu tylko po ściśle określone produkty, wracałeś z pełnymi siatkami zakupów, których wcześniej nie planowałeś? Marketingowcy dwoją się i troją, by skłonić nas do tego, byśmy zostawili w sklepach jak najwięcej pieniędzy. Z jednej strony wcale nie jest to takie łatwe, ale z drugiej - prostota najczęstszych trików sprzedawców bywa powalająca, a my i tak się na nie nabieramy. Zobacz najpopularniejsze sztuczki stosowane po to, byś wydał więcej!

📢 Objawy zawału serca. Jak rozpoznać zawał serca? Oznaki pojawiające się przed zawałem serca. Stan przedzawałowy 26.11.2021 Objawy i przyczyny zawału serca. Jak rozpoznać zawał serca? Nie lekceważ znaków pojawiających się przed zawałem serca. Zawał serca w dużej mierze występuje u mężczyzn po 40. roku życia. Nie oznacza to jednak, że choroba nie dotyczy kobiet. Do zawału serca przyczyniają się choroby układu krążenia, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Zobacz, jak prawidłowo rozpoznać zawał serca i ocalić życie swoje lub swoich bliskich.

📢 Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia 2021. Pogoda na Boże Narodzenie 2021. Pogoda na 24 grudnia 2021. Nadciąga La Nina! Pogoda na Boże Narodzenie 2021. Co roku, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wiele osób zadaje sobie pytanie, jaka będzie pogoda. Zwykle marzymy o prawdziwych białych świętach, ponieważ śnieg dodaje klimatu i magii Bożego Narodzenia. Sprawdź pierwsze prognozy na święta. Czy będzie śnieg? A może zaświeci słońce? Synoptycy już mówią o zjawisku La Nina, które może sporo namieszać w pogodzie!

📢 Artur Walczak nie żyje. Sportowiec przegrał walkę o życie, którą stoczył po feralnej walce na gali slap fightingu we Wrocławiu Artur "Waluś" Walczak nie żyje. Jeszcze wczoraj (25 listopada) próbowano przewieźć go do "Budzika". Tragiczne dla fanów sportowca informacje potwierdza Monika Kowalska, rzecznik prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

📢 W ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie wybuchł bunt. Ponad 200 mężczyzn chciało sforsować ogrodzenie. Niszczyli kamery, rzucali krzesłami W czwartek 25 listopada na terenie tymczasowego ośrodka dla imigrantów wybuchł bunt wynikający z niezadowolenia przebywających tam osób. Imigranci próbowali sforsować ogrodzenie. Podpalali różne przedmioty, rzucali krzesłami, niszczyli kamery monitoringu. Za sprawą szybkiej reakcji służb próby te okazały się nieskuteczne.

📢 Pies śpi w twoim łóżku? To bardzo dobrze. Oto 5 powodów, dla których nie warto wyrzucać psa z łózka. Plusy i minusy spania z pupilem Pies w łóżku niejednokrotnie postrzegany jest jako intruz. Jak się jednak okazuje - zupełnie niepotrzebnie. Ponad połowa właścicieli psów przyznaje się do spania w jednym łóżku ze swoimi pupilami. Według naukowców może z tego płynąć wiele korzyści. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Dowiedz się, jak bezpiecznie dzielić łóżko z pupilem. Poznaj pozytywne i negatywne skutki takiej decyzji, bo obecność psa w łóżku ma swoje plusy i minusy.

📢 Iwona z Sanatorium Miłości odważnie mówi o seksie po menopauzie! Iwona z Sanatorium Miłości odważnie o seksie dojrzałych kobiet! 26.11.2021 Iwona z Sanatorium Miłości szczerze o seksie seniorów! Nasze ciała domagają się seksu mówią Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości! Para seniorów z Sanatorium Miłości opowiada szczerze o seksie w dojrzałym wieku: "wciąż mamy okres godowy, a nasze ciała domagają się seksu!". Iwona i Gerard uczestnicy Sanatorium Miłości dzielą się swoim szczęściem i nie krępują się mówić o seksie. Iwona opowiada jak wygląda seks dojrzałych kobiet po menopauzie. 📢 Praca w Łodzi. Kogo szukają pracodawcy? Jakie wymagania trzeba spełniać? Kto ma szansę na pracę? Dobre wieści dla osób, które w Łodzi chcą pracować w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Aż 13 firm z tej branży poszukuje nowych pracowników. Część znajdzie pracę jeszcze w tym roku, pozostali zostaną zatrudnieni już w 2022 roku.

📢 Izabella Krzan odważnie! Zrzuciła dół garderoby i... została w szpilkach. To bardzo seksowne połączenie 26.11.2021 Izabella Krzan podzieliła się z fanami zaskakującą, ale jakże przyjemną dla oka fotografią. Tym razem była miss zrzuciła dół garderoby. Została w szpilkach i pończochach. 26.11.2021

📢 Z wiekiem ochota na seks jest większa? Bezpruderyjna Iwona z Sanatorium Miłości opowiada otwarcie o seksie w dojrzałym wieku! 26.11.2021 Iwona z Sanatorium Miłości opowiadała szczerze o seksie dojrzałych kobiet w Pytaniu na Śniadanie. Bezpruderyjna Iwona z Sanatorium Miłości mówi otwarcie: z wiekiem ochota na seks nie przemija! Udowadnia, że seks seniorów może być świetny, a kobietom po menopauzie ochota na seks jeszcze wzrasta! 📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Prywatne zdjęcia Iwony z Sanatorium Miłości! Dom Iwony z Sanatorium Miłości 26.11.2021 Prywatne zdjęcia z domu Iwony z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości zaprosiła nas do siebie i pokazała urocze zakątki swojego domu. Najpopularniejsza uczestniczka programu Sanatorium Miłości ma piękny ogród. Zobacz, jak mieszka tam z ukochanym Gerardem. Podobają wam się wnętrza?

📢 Film z zaręczyn Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości. Zaręczyny Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości. 80. urodziny Gerarda 26.11.2021 Jak Iwona przyjęła oświadczyny Gerarda? Film z zaręczyn Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości. Iwona i Gerard z programu TVP Sanatorium Miłości chwalą się filmami z urodzin połączonych z zaręczynami. 📢 Nieoklepane życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe na sms. Proste życzenia urodzinowe! Krótkie życzenia urodzinowe 26.11.2021 Nieoklepane życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe krótkie do wysłania przez sms. Proste życzenia na urodziny. Miłe życzenia urodzinowe. Często brakuje nam pomysłów na wyjątkowe życzenia urodzinowe i wierszyki, czy po prostu śmieszne lub mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny, które bez wątpienia zachwycą waszych bliskich i wywołają uśmiech na twarzach.

📢 Objawy i przyczyny niedoboru magnezu. Jak uzupełnić magnez? Niedobór magnezu w organizmie jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia 26.11.2021 Objawy niedoboru magnezu. Magnez jest niezwykle istotny dla naszego organizmu. Bierze udział w kluczowych reakcjach metabolicznych i pełni ważną funkcję w mineralnej gospodarce kości. Co jednak jeśli mamy za mało magnezu w organizmie? Niedobór magnezu może być niebezpieczny dla zdrowia! Jakie są przyczyny niedoboru tego pierwiastka i jak z tym walczyć? Sprawdź!

📢 Właściwości i wartości odżywcze ziemniaków. Kto powinien unikać ziemniaków? Ile kalorii mają dania z ziemniaków? 26.11.2021 Według Generalnego Urzędu Statystycznego Polacy w ostatnich latach spożywają coraz mniej ziemniaków. Osoby na diecie częściej wybierają kasze, ryże i makarony. Czy jednak faktycznie ziemniaki nie sprzyjają prowadzeniu zdrowego trybu życia? Czy może jednak to tylko mit, a ziemniaki są kopalnią wartości odżywczych? Ile kalorii mają dania z ziemniaków?

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop [26.11.2021] Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Te imiona nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze imiona żeńskie w Polsce. Czy Twoje imię jest na liście? 26.11.2021 Jesteście ciekawi, jakie imię nosi najwięcej kobiet w naszym kraju? Sprawdźcie na naszej liście, jakie imiona żeńskie są najpopularniejsze! Może wśród nich jest Wasze imię? 📢 GIS wycofuje produkty ze sklepów w całej Polsce Te rzeczy mogą być toksyczne, natychmiast je wyrzuć! Ostrzeżenia 26.11.2021 - NOWA LISTA Wycofane produkty przez GIS w całej Polsce z popularnych sklepów takich jak Biedronka i Lidl, ale także z tych mniej popularnych. Sprawdź listę wycofanych produktów wycofanych we wrześniu 2021 oraz poprzednich miesiącach przez GIS. Sprawdź które serie produktów zostały w trybie pilnym wycofane z obrotu. Warto sprawdzić, czy nie macie ich w swojej kuchni. Najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. suplementy diety i napoje zanieczyszczone tlenkiem etylenu. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które są wycofywane ze sprzedaży 26 LISTOPADA 2021

📢 Paszport covidowy za 1-1,5 tysiąca złotych - gdzie i jak można było go kupić? Zatrzymano podejrzanych o wystawianie fałszywych certyfikatów Wystarczyło 1-1,5 tysiąca złotych i można było zostać posiadaczem paszportu covidowego - bez zaszczepienia się. Proceder został przerwany. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy przestępczej wyszukiwali klientów, następnie bez zaszczepienia szczepionką przeciwko covidowi wprowadzano ich dane do systemu w charakterze osób zaszczepionych. Na podstawie sporządzonej dokumentacji klient otrzymywał certfikat poświadczający zaszczepienie się. 📢 To musisz wiedzieć, jeśli Twoje dziecko jest na kwarantannie. Grozi nawet grzywna! Coraz więcej dzieci trafia na kwarantannę po kontakcie z zakażonymi koronawirusem nauczycielami czy kolegami z klasy. Co trzeba wiedzieć, jeśli dziecko zostało objęte kwarantanną lub izolacją? Czy rodzice też muszą zostać w domu? Komu przysługuje prawo do zasiłku i wolne w pracy z tytułu opieki nad dzieckiem? Jak sprawdzić, czy dziecko jest skierowane na kwarantannę? To musisz wiedzieć, jeśli Twoje dziecko jest na kwarantannie, inaczej grozi nawet kara grzywny!

📢 Atak zimy w weekend: Intensywne opady śniegu od 26 listopada. Będzie zimno i mokro! Prognoza pogody na piątek 26.11.2021 Synoptycy zapowiadają pierwsze w tym sezonie intensywne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Ma do nich dojść w najbliższy weekend: od 26 do 28 listopada. Ma się także zrobić zimniej. 📢 Wilki wróciły do lasów województwa łódzkiego. Jak spotkamy w lesie wilka? Nie trzeba się bać tych pięknych drapieżników 25.11.2021 Wilki w województwie łódzkim spotkamy w lasach oddalonych o godzinę drogi samochodem z Łodzi na południe i wschód województwa. Wilki w lasach województwa łódzkiego zadomowiły się na dobre. Jeszcze nie tak dawno centralna Polska i lasy będące w jurysdykcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, były określane mianem "wilczej białej plany".

📢 Tylmanowa. Tragiczny wypadek. Dwie osoby nie żyją, 2-letnie dziecko trafiło do szpitala w Nowym Sączu Tragedia na drodze w Tylmanowej (gm. Ochotnica Dolna). Na drodze wojewódzkiej nr 969 samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w przepust. Podróżowała nim trzyosobowa rodzina. Dwie osoby nie żyją. Ranne jest dziecko.

📢 Jak długo będą ważne certyfikaty covidowe? Komisja Europejska chce zmian Komisja Europejska zaproponowała w czwartek aktualizację przepisów dotyczących koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE. Wśród najważniejszych zmian jest skrócenie czasu ważności certyfikatu szczepień z 12 do 9 miesięcy. Przedłużyć ważność dokumentu można będzie przyjmując "dawkę przypominającą" szczepionki.

📢 Ile lat ma Iwona z Sanatorium Miłości? Rodzina Iwony z Sanatorium Miłości. Iwona z Sanatorium Miłości opowiada o sobie 25.11.2021 Jaka jest prywatnie Iwona z Sanatorium Miłości? Uczestniczka programu Sanatorium Miłości swoją radością życia, optymizmem i aktywnością zaraża wszystkich dookoła. Iwona Mazurkiewicz z Radomska opowiada o swoim życiu. 📢 70-latek ze Skierniewic zmarł na Covid-19. Rodzina ma żal do skierniewickiego szpitala. Dlaczego? Na początku listopada 70-letni mieszkaniec Skierniewic trafił do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. Po siedmiu dniach został wypisany z oddziału wewnętrznego, gdzie pojawiało się coraz więcej przypadków koronawirusa. Mężczyzna zmarł. Czy wina leży po stronie szpitala?

📢 Zaginiona rodzina Bogdańskich ze Starowej Góry? Zniknięcie rodziny ze Starowej Góry! Tajemnica zaginionej rodziny spod Łodzi Niezwykłe zniknięcie rodziny ze Starowej Góry! Zaginięcie rodziny Bogdańskich ze Starowej Góry to jedna z najbardziej tajemniczych spraw. Policjanci mówią, że takiego zaginięcia nie było w Polsce od czasów zakończenia II wojny światowej 📢 Wynik zasmucił drużynę ŁKS, ale ucieszył piłkarzy Widzewa Piłka nożna. Piłkarze ŁKS w piątek o godz. 18 rozegrają mecz 19 kolejki pierwszej ligi ze Skrą Częstochowa. Mecz odbędzie się na stadionie im. Władysława Króla przy al. Unii, ale gościem będą piłkarze ŁKS, gospodarzem zaś częstochowianie. 📢 Radny Piotrkowa Piotr Gajda został ranny w wypadku na cmentarzu. Nadział się na krzyż na cmentarzu? Informacje 25.11.2021 Radny Piotrkowa Piotr Gajda został ciężko ranny. Uległ wypadkowi na cmentarzu prawosławnym w Piotrkowie w środę, 24.11.2021. Radny upadł prawdopodobnie na metalowy krzyż, który przebił jamę brzuszną. Informację pierwszy podał portal piotrkowski24. Potwierdziliśmy ją w dwóch niezależnych źródłach. Dziś otrzymaliśmy ze szpitala informację o jego aktualnym stanie zdrowia.

📢 Skutki uboczne popularnych leków. Jesienią i zimą sięgamy po nie częściej. Polacy biorą je na potęgę! [ZDJĘCIA] Jesień i zima to okres, kiedy Polacy szczególnie chętnie zaopatrują się w łatwo dostępne bez recepty leki oraz suplementy diety. Możemy je kupić nie tylko w aptekach, ale też w zwykłych sklepach czy na stacjach benzynowych. Często przyjmowane bez konsultacji z lekarzem, mogą jednak stać się niebezpieczne. Jakie skutki uboczne mogą wywołać? 📢 Na horyzoncie duże zmiany dla pracowników. Od 1.01.2022 r. podwyżka płacy minimalnej, nowa kwota wolna od podatku, zmiany w skali podatkowej Rok 2022 przyniesie bardzo istotne zmiany dla pracowników. W życie wejdą zmiany przepisów powiązanych z Polskim Ładem oraz nowelizacje ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych. Powodów zmian jest kilka: potrzeba implementacji przepisów unijnych do prawa państw członkowskich oraz zmiany w krajowym ustawodawstwie. Zobacz, co się zmieni, czy na tym skorzystasz, a na czym stracisz.

📢 Takie mają być styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Tak zmienią się świadczenia od nowego roku Takie mają być styczniowe emerytury 2022 - stawki. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku. 📢 Protest mieszkańców Retkini. Lokatorzy bloków nie chcą nowego wieżowca przy Maratońskiej Mieszkańcy Retkini protestują przeciwko budowie przed ich oknami 11-piętrowego wieżowca. Twierdzą, że nikt nie konsultował z nimi tej inwestycji. 📢 Tak naprawdę wygląda finisz remontu ul. Żubardzkiej. Został miesiąc do końca robót. ZDJĘCIA Urząd Miasta Łodzi ogłosił zbliżający się koniec remontu ul. Żubardzkiej. Na fotografiach UMŁ wygląda to obiecująco - gotowe zieleńce, parking, przystanek. Byliśmy na miejscu i zweryfikowaliśmy postęp robót. Oto rzeczywisty obraz kończącej się ponoć inwestycji

📢 Wilk uratowany w lesie koło Opoczna. Wilczyca wpadła we wnyki kłusowników [ZDJĘCIA] Wilk został uratowany w lesie koło Opoczna. Wilczyca wpadła we wnyki kłusowników. Wilka ratowali policjanci z Paradyża, lekarz weterynarii, pracownicy schroniska z azylu dla dzikich zwierząt w Wojtyszkach.

