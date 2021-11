Prasówka 30.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 30.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 30.11: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 30.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 30.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji. Tyle od marca 2022 mają dostawać netto emeryci [30.11.21 r.] Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów, bo wcześniej emeryci dostaną inne emerytury ze względu na reformę podatkową.

📢 Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Ile zyskają seniorzy po zmianach podatkowych? [30.11.21 r.] Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Prasówka 30.11: pozostałe wydarzenia

📢 Niektóre osoby spod tych znaków zodiaku są uważane za wredne. Oto ranking od najmilszego do najwredniejszego [30.11.21 r.] Data urodzenia zawiera informację o naszych usposobieniu do życia, cechach charakteru, a nawet sposobu, w jaki traktujemy inne osoby. Specjalnie dla naszych czytelników Wróżka Roma przygotowała zestawienie znaków zodiaków - od najmilszego do najwredniejszego. Do jakiej kategorii ty należysz? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Horoskop codzienny na 30 listopada 2021. Horoskop na wtorek 30.11.2021. Horoskop na jutro dla Wodnika, Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa Horoskop dzienny na wtorek, 30 listopada 2021. Znaki Zodiaku: Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie dziennym. Sprawdź swój horoskop dzienny na 30.11.2021 📢 Objawy zawału serca. Oznaki pojawiające się przed zawałem serca. Jak rozpoznać stan przedzawałowy? 29.11.2021 Jak rozpoznać stan przedzawałowy? Objawy i przyczyny zawału serca. Jak rozpoznać symptomy zawału serca? Nie lekceważ znaków pojawiających się przed zawałem serca. Zawał serca w dużej mierze występuje u mężczyzn po 40. roku życia. Nie oznacza to jednak, że choroba nie dotyczy kobiet. Do zawału serca przyczyniają się choroby układu krążenia, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Zobacz, jak prawidłowo rozpoznać zawał serca i ocalić życie swoje lub swoich bliskich.

📢 Cebula na wzmocnienie organizmu. Właściwości lecznicze cebuli. Jak zrobić syrop z cebuli? Przepis na syrop z cebuli na kaszel 29.11.2021 Właściwości zdrowotne cebuli. Jak zrobić syrop na przeziębienie z cebuli? To niepozorne warzywo jest nie tylko doskonałym dodatkiem do wytrawnych dań, ale też lekiem na kaszel, anginę czy zapalenie krtani. Zobacz recepturę, z której korzystały nasze babcie w sezonie jesiennych przeziębień! Nie daj się przeziębieniu. 📢 Dobroczynne działanie betainy w burakach. Syrop z buraka wzmacnia odporność. Burak jest bogaty w mikroelementy i witaminy 29.11.2021 Sprawia to, że buraki mają doskonałe właściwości lecznicze. Dzięki spożywaniu odpowiedniej ilości buraka możemy wzmocnić naszą odporność, a nawet zapobiec przedwczesnemu starzeniu się. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale syrop z buraka działa doskonale na kaszel i przeziębienie.

📢 Jaka pogoda czeka nas w ostatnim miesiącu roku? Długoterminowa prognoza pogody na grudzień 29.11.2021 Koniec listopada zaskoczył nas obfitymi opadami śniegu. Czy taka aura utrzyma się również w grudniu? Należy spodziewać się wielu dni z opadami deszczu, ponieważ ostatni miesiąc 2021 roku ma obfitować w opady powyżej normy. Co ciekawe również temperatura ma być powyżej normy. 📢 Polska nieprzetworzona żywność jest tania i ma również niezwykłe wartości odżywcze. Czym są superfoods? 29.11.2021 Superfoods to nieprzetworzona żywność pochodzenia naturalnego, która jest bogata w składniki odżywcze. Ich właściwości i duża ilość witamin działają korzystnie na organizm człowieka. Choć najpopularniejszymi superfoods są sprowadzane z zagranicy produkty typu nasiona chia, to okazuje się, że w Polsce mamy mnóstwo swoich super produktów dostępnych w każdym supermarkecie.

📢 Standard DVB-T2/HEVC w telewizji naziemnej. Polska wprowadza standard DVB-T2/HEVC. Telewizory muszą spełniać nowe wymagania 28.11.2021 Standard DVB-T2/HEVC w telewizji naziemnej. Polska wprowadza standard DVB-T2/HEVC. Nowy cyfrowy standard nadawania telewizji naziemnej w Polsce od 2022 roku. Wykorzystywana od 2013 roku technologia DVB-T zostanie zastąpiona DVB-T2/HEVC. Co oznacza to dla osób korzystających z telewizji naziemnej w Polsce? Czy trzeba będzie wymienić telewizor? W artykule poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące zmian. 📢 Jak uzupełnić magnez? Objawy i przyczyny niedoboru magnezu. Niedobór magnezu w organizmie jest niebezpieczny dla zdrowia 29.11.2021 Niedobór magnezu objawy i przyczyny. Sprawdź, czym grozi niedobór magnezu. Magnez jest niezwykle istotny dla naszego organizmu. Bierze udział w kluczowych reakcjach metabolicznych i pełni ważną funkcję w mineralnej gospodarce kości. Co jednak jeśli mamy za mało magnezu w organizmie? Niedobór magnezu jest niebezpieczny dla zdrowia! Jakie są przyczyny niedoboru tego pierwiastka i jak z tym walczyć? Sprawdź nasze sposoby!

📢 Imbir ma doskonałe właściwości zdrowotne. Herbatka z imbiru i cytryny na wzmocnienie odporności. Jak zrobić syrop z imbiru? 29.11.2021 Imbir ma doskonałe właściwości zdrowotne. A na wzmocnienie odporności polecana jest herbatka z imbiru i cytryny. Imbir ma wiele substancji leczniczych. Korzeń imbiru od wieków jest docenianym warzywem w kuchni i medycynie. Ze świeżego, startego korzenia imbiru można przygotować olejki, napary i syropy, które doskonale działają między innymi na pierwsze objawy przeziębienia. Nie ma lepszego syropu na kaszel niż imbir i cytryna - stosowały go już nasze mamy i babcie. 📢 Sposoby na bezsenność. Problemy ze snem. Jak szybko zasnąć? Chcesz się wyspać i mieć zdrowy sen przynoszący wypoczynek? 29.11.2021 Jak radzić sobie z bezsennością? Jakie są przyczyny kłopotów z zaśnięciem? Wiele osób skarży się na kiepski sen, kłopoty z zasypianiem lub bezsenność. Powodów może być wiele: stres, intensywny tryb życia, codzienne zmartwienia i problemy. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym nasza noc będzie przespana.

📢 Właściwości odżywcze i zdrowotne ziemniaków. Kto powinien unikać ziemniaków? Ile kalorii mają dania z ziemniaków? 29.11.2021 Według Generalnego Urzędu Statystycznego Polacy w ostatnich latach spożywają coraz mniej ziemniaków. Osoby na diecie częściej wybierają kasze, ryże i makarony. Czy jednak faktycznie ziemniaki nie sprzyjają prowadzeniu zdrowego trybu życia? Czy może jednak to tylko mit, a ziemniaki są kopalnią wartości odżywczych? Sprawdź, ile kalorii mają dania z ziemniaków. 📢 ZIMA 2022. Długoterminowa prognoza pogody na zimę. Prognoza pogody na styczeń i luty 2022. Śnieg nie odpuści? 29.11.2021 Jakie są prognozy pogody na zimę 2022? Zima będzie śnieżna i mroźna? Astronomiczna zima rozpocznie się we wtorek, 21 grudnia. Jest to czas przesilenia zimowego. Według najnowszych prognoz nic nie wskazuje na to, by w grudniu czekało nas białe szaleństwo. Jak będzie w styczniu i lutym 2022 roku?

📢 Koncert zespołu Lady Pank w łódzkim klubie Wytwórnia ZDJĘCIA W łódzkim klubie Wytwórnia wystąpił zespół Lady Pank. Koncert odbył się w ramach jubileuszowej trasy LP40. 📢 Halina z Pabianic płacze podczas rozmowy z Martą Manowską? Halina z Sanatorium Miłości mówi o swoim życiu w Pabianicach 29.11.2021 Co mówiła Halina z Sanatorium Miłości w wywiadzie z Martą Manowską? Halina opowiada ze łzami o życiu w Pabianicach. Czemu łzy pojawiły się w oczach seniorki z Sanatorium Miłości? Halina z Sanatorium Miłości płacze! Halina z Pabianic płakała w czasie rozmowy z prowadzącą Sanatorium Miłości. Czemu Halina z Sanatorium Miłości popłakała się podczas rozmowy z Martą Manowską? Jak wygląda życie Haliny w Pabianicach?

📢 Iwona z Sanatorium Miłości odważnie o seksie dojrzałych kobiet! Iwona z Sanatorium Miłości odważnie mówi o seksie po menopauzie! 29.11.2021 Iwona z Sanatorium Miłości szczerze o seksie seniorów! Nasze ciała domagają się seksu mówią Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości! Para seniorów z Sanatorium Miłości opowiada szczerze o seksie w dojrzałym wieku: "wciąż mamy okres godowy, a nasze ciała domagają się seksu!". Iwona i Gerard uczestnicy Sanatorium Miłości dzielą się swoim szczęściem i nie krępują się mówić o seksie. Iwona opowiada jak wygląda seks dojrzałych kobiet po menopauzie.

📢 Zdjęcia z zaręczyn Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Pierścionek zaręczynowy Iwony z Sanatorium Miłości! Kiedy ślub? 29.11.2021 Kiedy będzie ślub Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości? Jak wygląda pierścionek zaręczynowy Iwony, który dostała od Gerarda z Sanatorium Miłości. Zaręczyny pary uczestników z Sanatorium Miłości odbyły się w czasie 80. urodzin Gerarda. Zobacz zdjęcia. 📢 Gotowe życzenia urodzinowe sms. Nieoklepane życzenia urodzinowe. Wzruszające życzenia urodzinowe do wysłania bliskiej osobie 29.11.2021 Proste życzenia na urodziny. Miłe życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe krótkie do wysłania przez sms. Nieoklepane życzenia urodzinowe. Często brakuje nam pomysłów na wyjątkowe życzenia urodzinowe i wierszyki, czy po prostu śmieszne lub mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny, które bez wątpienia zachwycą waszych bliskich i wywołają uśmiech na twarzach.

📢 Powrót nauczania zdalnego? Wiceminister nauki odpowiada Czwarta fala koronawirusa nie odpuszcza. Czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd zdecyduje się na powrót do edukacji zdalnej? Na to pytanie odpowiedział wiceminister Dariusz Piontkowski. 📢 Pożar domu jednorodzinnego i trzech samochodów w Księstwie pod Aleksandrowem Łódzkim. Policja zatrzymała 33-latka Kot ocalił dwie siostry w wieku 18 i 22 lata oraz ich 41-letniego brata podczas groźnego pożaru domu jednorodzinnego, który został podpalony, razem z trzema samochodami, przez ich 33-letniego brata. Tak twierdzi prokuratura. 📢 Nowe obostrzenia. Minister zdrowia: Omikron zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią Ten element zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. Musimy docenić wagę tego zjawiska - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, zapowiadając nowe obostrzenia w związku z nowym wariantem koronawirusa - Omikronem.

📢 Takie będą emerytury styczniowe w 2022 roku - wyliczenia. Oto zasady emerytur bez podatku Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku. 📢 To dzieje się z organizmem, gdy jemy majonez. Niektórzy powinni unikać jedzenia majonezu Majonez to konieczny składnik świątecznej sałatki, która gości na polskich stołach w Boże Narodzenie. Choć jest kaloryczny i tłusty to mało kto wyobraża sobie święta bez sałatki jarzynowej z majonezem. Czy jednak każdy może jeść majonez? Co się dzieje z organizmem gdy jemy majonez?

📢 Takie są najlepsze Wróżby Andrzejkowe. Oto najciekawsze zabawy na wieczór [lista] Andrzejki to wieczór wróżenia, zabaw i przepowiedni. Lanie wosku, andrzejkowe serce i szpilki, wyścigi butów - to tylko niektóre z zabaw. Dawniej wróżby miały charakter wyłącznie matrymonialny i mogły brać w nich udział jedynie niezamężne panny. Zobacz w naszej galerii najciekawsze zabawy i wróżby andrzejkowe. 📢 [Oto najlepsze i najgorsze znaki zodiaków. Zobaczcie, co mówią gwiazdy o waszych cechach lista Jakim jesteś znakiem zodiaku? Do każdego z nich przypisane są jakieś indywidualne cechy charakteru. Zwykle to szereg zarówno pozytywnych jak i negatywnych cech. My postanowiliśmy sprawdzić, które znaki zodiaku uchodzą za najlepsze, a które za najgorsze. Sprawdźcie. 📢 Horoskop finansowy na grudzień 2021: kto musi uważać na pieniądze i oszczędności. Karty Tarota o finansach znaków Zodiaku 29.11.2021 Horoskop finansowy na grudzień 2021: kto musi uważać na pieniądze i oszczędności. Co mówi horoskop o Twoich pieniądzach? Kto powinien oszczędzać, a kto inwestować? Sprawdź swój znaki Zodiaku i dowiedz się, kto musi uważać w swoich przedsięwzięciach i liczyć się ze stratą? Zobacz, czy czeka cię finansowy sukces, a może masz szansę na premię lub nagrodę.

📢 Blisko tonę żelastwa zdjęto już z szyj łódzkich czworonogów trafiających do schroniska przy ul. Marmurowej. Najmniejszy pies był yorkiem Kolejna skrzynka zapełniła się kolczatkami. Pojemnik od kilku lat stoi w korytarzu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej. Zapełnia się błyskawicznie. Wystarczy kilka tygodni by żelastwo straszyło z kąta. Kolczatki, które do niego trafiają są zdejmowane z szyj psów błąkających się po łódzkich ulicach i przywożonych do placówki przez Animal Patrol straży miejskiej. Z taką uprzężą przychodzą też do schroniska łodzianie, którzy chcą odebrać swoją psią zgubę lub zaadoptować czworonoga. Kolczatki są im odbierane i trafiają na stertę złomu. W ciągu ostatnich pięciu lat uzbierało się już kilkaset kilogramów żelastwa.

📢 Potworny wypadek na autostradzie A1 w Woźnikach. Zginęły dwie osoby. Auto rozerwane na strzępy Wypadek śmiertelny na autostradzie A1 w Woźnikach. Samochód został rozerwany na części, gdy uderzył w bariery energochłonne. Widok był potworny. W poniedziałek 29 listopada doszło do tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A1 w Woźnikach. W wyniku zdarzenia zmarły dwie osoby.

📢 GIF wycofuje popularne leki! Masz je w domu? Wyrzuć! Nowe leki wycofane z aptek w całej Polsce. Pełna lista [29.11.2021] Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatnich dni poinformował o wycofaniu kolejnych leków. Sprawdzamy najnowszą listę leków wycofanych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Powody takiej decyzji GIF mogą być różne, od złego opakowania leku po niewłaściwy skład specyfiku. Na liście wycofanych leków przez GIF znajdują się także leki, które mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu. Tych leków nie kupicie już w aptece, warto jednak sprawdzić czy nie macie ich w swojej apteczce, gdyż niektóre z nich mają długa datę przydatności. Poniżej publikujemy listę leków wycofanych przez GIF w 2021 roku, ich serie oraz datę produkcji. W razie wątpliwości co do przydatności lekarstw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

📢 Władze kolejnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego ogłaszają nauczanie zdalne Czwarta fala pandemii nabiera rozpędu, a z dnia na dzień przybywa coraz więcej przypadków zakażeń. Wiele uczelni, które w tym roku deklarowały, że zajęcia będą odbywały się w budynku uczelni co najmniej do świąt Bożego Narodzenia, obecnie zmuszone są do przejścia na tryb zdalny. Wyjątkiem jest Wydział Prawa i Administracji UŁ już z początkiem roku akademickiego poinformował studentów o zdalnej formie zajęć.

📢 Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia 2021. Nadciąga La Nina! Pogoda na Boże Narodzenie 2021. Co roku, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wiele osób zadaje sobie pytanie, jaka będzie pogoda. Zwykle marzymy o prawdziwych białych świętach, ponieważ śnieg dodaje klimatu i magii Bożego Narodzenia. Sprawdź pierwsze prognozy na święta. Czy będzie śnieg? A może zaświeci słońce? Synoptycy już mówią o zjawisku La Nina, które może sporo namieszać w pogodzie!

📢 Bezpruderyjna Iwona z Sanatorium Miłości opowiada otwarcie o seksie w dojrzałym wieku: z wiekiem ochota na seks jest większa! 29.11.2021 Iwona z Sanatorium Miłości szczerze o seksie seniorów! Iwona z Sanatorium Miłości opowiadała szczerze o seksie dojrzałych kobiet w Pytaniu na Śniadanie. Bezpruderyjna Iwona z Sanatorium Miłości mówi otwarcie: z wiekiem ochota na seks nie przemija! Udowadnia, że seks seniorów może być świetny, a kobietom po menopauzie ochota na seks jeszcze wzrasta!

📢 Minister zdrowia zapowiada nowe obostrzenia po pojawieniu się wariantu omikron – Pojawienie się nowego elementu ryzyka to jest gamechanger – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałkowym wywiadzie w Radiu Plus. Szef resortu zdrowia zapowiedział też wprowadzenie nowych obostrzeń. 📢 Wielkie emocje w meczu ŁKS Commercecon. Kibice ŁKS dopingowali Wiewióry w Legionowie Wiewióry znów nas przyprawiają o zawał serca - skomentował kibic ŁKS. Siatkarki ŁKS Commercecon stoczyły zacięty bój w Legionowie z Legionovią, która nabrała wiatru w żagle po ostatnim zwycięstwie nad Developresem Rzeszów 3:2. Głośni byli kibice ŁKS, którzy z trybun hali w Legionowie oglądali mecz i dopingowali Wiewióry.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2021. Kto ma szansę na świąteczną miłość? Horoskop miłosny dla singli. Rady wróżki dla par 29.11.2021 Horoskop miłosny na grudzień 2021 dla singli i dla związków. Co czeka w miłości znaki Zodiaku? Sprawdź, jak będzie Ci się układało w związku, zobacz czy to właśnie w grudniu spotkasz tę jedyną prawdziwą miłość. Horoskop miłosny mówi czy zimę i święta spędzisz w ukochanych ramionach. 📢 Karambol na A1 w Knurowie. Zderzenie 14 samochodów na autostradzie. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Gołoledź na drogach! Do zderzenia 14 aut doszło na autostradzie A1, na odcinku dwóch kilometrów, przed węzłem Knurów. W odstępach czasowych doszło tam do kilku kolizji i dwóch wypadków. Dwie ofiary zdarzenia zostały przewiezione do szpitala z urazem kręgosłupa. Przyczyną są bardzo trudne warunki drogowe - gołoledź na jezdni. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 29.11.2021 Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop na dziś. Horoskop codzienny na poniedziałek 29 listopada 2021. Znaki Zodiaku Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie dziennym. Czy dziś sprzyja ci aura szczęścia? Czy twoje zamiary dobra aura? Sprawdź horoskop na dziś 29.11.2021 📢 Pożar w Księstwie pod Aleksandrowem Łódzkim. To było podpalenie. 33-latek chciał zabić rodzeństwo! ZDJĘCIA Zarzut sprowadzenia pożaru (poprzez podpalenie domu oraz trzech samochodów) oraz usiłowania zabójstwa brata oraz dwóch sióstr usłyszał 33-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego. W niedzielę (28 listopada) 33-latek decyzją sądu został aresztowany. Nie przyznaje się do zarzucanych czynów.

📢 Jechała nieodśnieżonym samochodem. Jak się to skończyło? Mandatem w wysokości 200 złotych dla młodej łodzianki zakończyła się beztroska jazda nieodśnieżonym samochodem po jednej z głównych arterii miasta. Kobieta w sobotę rano (27 listopada br.) wsiadła do prawie całkiem nieodśnieżonego forda i... w drogę! Zwróciło to uwagę patrolu, jadącego ulicą Rokicińską w kierunku centrum.

📢 Wilki wróciły do lasów województwa łódzkiego. Jak spotkamy w lesie wilka? Nie trzeba się bać tych pięknych drapieżników 28.11.2021 Wilki w województwie łódzkim spotkamy w lasach oddalonych o godzinę drogi samochodem z Łodzi na południe i wschód województwa. Wilki w lasach województwa łódzkiego zadomowiły się na dobre. Jeszcze nie tak dawno centralna Polska i lasy będące w jurysdykcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, były określane mianem "wilczej białej plany". 📢 Ceny mieszkań w Łodzi w listopadzie 2021 w końcu wyhamowały. Ceny i oferty z listopada najtańszych mieszkań w Łodzi 28.11.2021 Ceny mieszkań i kawalerek w Łodzi w końcu wyhamowały. Najtańsze kawalerki nie znikają już po kilku dniach z portali ogłoszeniowych, a w niektórych ofertach właściciele proponują możliwość negocjacji ceny. Czy to oznacza, że mieszkania przestaną już drożeć? Na odpowiedź trzeba będzie poczekać przez najbliższe miesiące. W listopadzie 2021 r. najtańsze (i najmniejsze) mieszkania w blokach można kupić za mniej niż 190 tys. zł. Średnio w listopadzie za kawalerkę trzeba zapłacić nieco ponad 211 tys. zł, w lipcu ta wartość wynosiła ok. 213 tys. zł, a więc można mówić o pewnej stabilizacji cen.

📢 Alert IMGW! Ostrzeżenie meteo 28.11.2021 przed opadami śniegu dla Łodzi i województwa. Prognoza pogody IMGW na niedzielę 28 listopada 2021 Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę wydali meteorolodzy IMGW. Śnieżyc muszą spodziewać się mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego.

📢 Cena wywoławcza Sukcesji w Łodzi spada a kupca brak. Piąty przetarg na sprzedaż Sukcesji w Łodzi nie został rozstrzygnięty 28.11.2021 Kolejny przetarg na sprzedaż Sukcesji w Łodzi. We wtorek przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia odbył się piąty przetarg na sprzedaż Sukcesji. Cena wywoławcza wyniosła 80 mln zł i była o 46 mln zł niższa niż w pierwszym przetargu. Mimo to nie było chętnych, nikt się nie zgłosił. 📢 Karpie z Grobla Kluki. Ceny karpia i innych ryb na Boże Narodzenie 2021. Ryby na święta już gotowe do sprzedaży 28.11.2021 Karpie z Grobla Kluki czekają na Boże Narodzenie 2021. Ceny karpia i innych ryb na święta. W gospodarstwie agroturystycznym Grobla Kluki odłowiono właśnie ostatnią porcję karpi i innych ryb, które trafią na stoły mieszkańców województwa łódzkiego.

📢 Ulga w Urzędzie Miasta Łodzi. Wojewoda nie uchyli uchwały o połączeniu ZWiK i GOŚ Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński nie uchyli uchwały Rady Miejskiej Łodzi o połączeniu Grupowej Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Uchwała lada dzień zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 📢 W Łodzi ma powstać 100 punktów zbiórki elektroodpadów. ADRESY Jeszcze do niedawna na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Rzgowskiej i Paderewskiego stał pojemnik na elektrośmieci. Z uwagi na to, że miejsce wokół pojemnika było zaśmiecane, a odpady nie mieściły się w kontenerze, punkt ten został przeniesiony w miejsce dogodniejsze dla mieszkańców, którzy korzystają z pojemników. 📢 "Żarliwy apel". Papież po raz pierwszy o migrantach na granicy polsko-białoruskiej Podczas niedzielnego spotkania na modlitwie Anioł Pański papież Franciszek po raz pierwszy zabrał głos ws. migrantów przebywających na granicy polsko-białoruskiej.

📢 Horoskop codzienny niedziela 28 listopada 2021 Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion Horoskop codzienny na niedzielę 28 listopada 2021 dla wszystkich znaków Zodiaku: Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona. Znaki Zodiaku w horoskopie na weekend. Horoskop na dziś 28.11.2021 📢 Takie morsowanie tylko w Sieradzu. Tym razem do Warty weszło 78 śmiałków - ZDJĘCIA Wreszcie względna pogoda dla morsów - temperatura powietrza w okolicach zera, woda plus dwa, nawet trochę śniegu. Z cotygodniowego morsowania przy tzw. białym moście w Sieradzu skorzystało tym razem 78 osób z całego naszego regionu. Byli więc mieszkańcy Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Złoczewa, Burzenina, Brzeźnia, Błaszek, Złoczewa, Łasku, Poddębic, a nawet Pabianic.Były też osoby po raz pierwszy morsujące.

📢 Horoskop erotyczny to przewodnik po seksualnej sferze znaków Zodiaku! Co łączy seks i znaki Zodiaku? Tego pragnie Twój partner 27.11.2021 Horoskop erotyczny jest przewodnikiem po najbardziej intymnej seksualnej sferze Twojego życia. Co łączy seks i znaki Zodiaku? Czego pragnie Twój partner? Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? Jesień w łóżku też może być gorąca! 📢 Katarzyna Dowbor w Łodzi wyremontowała dom pani Ani na Bałutach! Nasz Nowy Dom w Łodzi remontował na Bałutach! 27.11.2021 Przypominamy jak Katarzyna Dowbor wyremontowała dom Pani Ani z Łodzi! Na twarzy kobiety wreszcie zagościł uśmiech. Nasz Nowy Dom w Łodzi na Bałutach! Mieszka teraz w pięknie wyremontowanym domu na Bałutach. Wcześniej spadło na nią pasmo nieszczęść. Katarzyna Dowbor i ekipa programu Nasz Nowy Dom znów remontują mieszkania i domy osobom potrzebującym.

📢 Zakupy w Manufakturze z okazji Czarnego Piątku! Łodzianie skuszeni promocjami i znacznymi upustami cen z okazji Czarnego Piątku tłumnie odwiedzali w weekend Manufakturę. 📢 Archiwalne zdjęcia: Bałucki Rynek i DH Central w czasach PRL. Sklepy w Łodzi i rynki w czasach PRL. Handel w Łodzi w czasach PRL 27.11.2021 Najwięcej absurdów PRL-u wiąże się z handlem. Trudno dziś uwierzyć, że jeszcze blisko 30 lat temu niemal wszystko można było kupić na kartki. A system kartkowy zaczął funkcjonować wraz z nadejściem nowej władzy. Był kontynuacją tego, który podczas okupacji wprowadzili Niemcy. Zobacz łódzki handel na unikalnych zdjęciach! Sprawdź czy poznajesz te miejsca. 📢 Tajemnice łódzkich bunkrów i schronów z wojennych czasów Przypominają o II wojnie światowej. W Łodzi i jej okolicach pozostało ich sporo. Wiele zostało odkrytych po latach przez miłośników i tropicieli historii. Gdzie można znaleźć dziś wojenne schrony?

📢 Horoskop sobota 27 listopada Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Horoskop 27.11.2021 Horoskop codzienny 27 listopada 2021. Horoskop na sobotę. Wróżba na początek weekendu. Horoskop dla Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. Wróżka Margo mówi co czeka wszystkie znaki zodiaku 27.11.2021. 📢 Wystawa Park Miliona Świateł w parku Źródliska w Łodzi. Ceny biletów parku Źródliska. Zdjęcia z parku świateł w Źródliskach 27.11.2021 Zdjęcia z wystawy Parku Miliona Świateł w Łodzi i ceny biletów do parku Źródliska. W parku Źródliska w Łodzi po zmroku można oglądać już Park Miliona Świateł. Świetlne instalacje nawiązują do książki Alicja w Krainie Czarów. Wstęp do Park Źródliska wieczorami jest płatny.

📢 Kto to tak urządził? Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce, niektóre jak z horroru. Zobacz zdjęcia Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Oto najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 To się należy pracownikowi za wypadek przy pracy. Takie są aktualne świadczenia Pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy, należą się świadczenia wynikające z Ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z kodeksu pracy.

📢 Ceny mieszkań biją rekordy. W Łodzi rosną najszybciej. Najtaniej jest w Bełchatowie, drogo w Skierniewicach Przez minionych 12 miesięcy mieszkania w Łodzi zdrożały o 13 proc. To rekord w kraju! Średnia cena metra kwadratowego w lokalu używanym doszła do blisko 6,8 tys. zł, a w nowym do 7 tys. zł. Deweloperzy sprzedają rekordowo dużo, a mieszkania z rynku wtórnego także nie czekają długo na nabywcę. Mieszkania drożeją w całym regionie. 📢 Kuchenne Rewolucje w Łódzkiem. Po wizycie Magdy Gessler Oberża zmieniła nazwę na Zakątek Smaku! Zobacz! 27.05.2021 Kuchenne Rewolucje w Łódzkiem. Po wizycie Magdy Gessler Oberża zmieniła nazwę na Zakątek Smaku! Zobacz! Magda Gessler, królowa polskiej kuchni, odwiedziła Konstantynów Łódzki. 250. odcinek „Kuchennych rewolucji” nakręcono się w restauracji „Zakątek smaku”. Co zmieniła Magda Gessler w barze Zakątek Smaku? Po Kuchennych Rewolucjach Zakątek smaku zamieniono w Oberżę Dawno, dawno temu. Co zmieniła Magda Gessler? Zobacz jakie menu, jakie ceny są teraz w barze "Oberża dawno, dawno temu" w Konstantynowie Łódzkim?

📢 Kobiety o tych imionach i znakach zodiaku są najseksowniejsze. Te dziewczyny mają powodzenie! [lista] Kobiety o tych imionach i znakach zodiaku są najseksowniejsze - tak przynajmniej twierdzą ezoterycy. Według nich, zarówno imię jak i znak zodiaku może determinować wiele cech charakteru. Zdaniem ezoteryków posiadanie konkretnego imienia może pomagać w życiu. Niektóre kobiety o danym imieniu i znaku zodiaku uważane mogą zostać za najseksowniejsze. Zobacz listę imion i znaków zodiaku w powyższej galerii. 📢 Złodzieje z Łodzi i województwa łódzkiego poszukiwani przez policję - ZDJĘCIA, NAZWISKA Blisko 200 mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego jest poszukiwanych jest policję za kradzieże i włamania. Przedstawiamy drugą część tego zestawienia.

📢 Łódź Disco Fest 2019. Festiwal Disco Polo w Atlas Arenie [ZDIĘCIA] W niedzielę, 10 listopada, w Atlas Arenie odbył się Łódź Disco Fest 2019. Była to już 6. edycja tego wielkiego festiwalu Disco Polo w Łodzi. Publiczność bawiła się przy przebojach takich zespołów jak: Akcent, Boys, Classic, Top Girls, Mig, Playboys, Power Play, Defis, Mejk, Czadoman, After Party, Weekend, Kordia, Piękni i Młodzi...

Omikron dotarł do Europy