Prasówka 4.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 4.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W piątek 1 października Sejm uchwalił ustawę popularnie określaną mianem podatkowego Nowego Ładu. Podwyższa ona kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł rocznie i podnosi wyższy próg podatkowy – z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Zgodnie z wcześniej konsultowanym projektem emerytury do 2,5 tys. zł zwolnione będą z podatku (to efekt kwoty wolnej), ale zupełnie niespodziewanie - bo nie było tego w projekcie - Sejm uchwalił także nową ulgę dla emerytów, nazwaną PIT-0 dla seniorów. Na czym ona polega i kto z niej skorzysta?