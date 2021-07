Prasówka 5.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Nie możesz się skupić? Ciągle o czymś zapominasz? Zła dieta może skutkować problemami z pamięcią. Te produkty świetnie wpływają na pracę mózgu. Włączenie ich do codziennej diety może zapobiec wielu chorobom. Sprawdź w naszej galerii produkty, których spożywanie poprawia pracę mózgu.

Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy świata, Marina to piękna i utalentowana piosenkarka. Wspólnie urządzili sobie życie w Turynie, gdzie wychowują syna Liama. Zobacz jak mieszka Wojciech Szczęsny z żoną. Ich apartament w Turynie to połączenie klasyki z nowoczesnym stylem. Publikujemy ich prywatne zdjęcia >>>