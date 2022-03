Prasówka 6.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Spożywanie owoców i warzyw jest bardzo istotne. W rzeczywistości te produkty powinny stanowić większość codziennej diety. Okazuje się jednak, że niektóre świeże produkty mogą być nieco brudniejsze niż inne. Owoce i warzywa są źródłem wielu cennych witamin i składników mineralnych, jednak mogą również zawierać szkodliwe pestycydy. Eksperci wymieniają listę 15 najczystszych produktów spożywczych na półkach w sklepach. To produkty z najmniejszą ilością pozostałości pestycydów. Które owoce i warzywa są najczystsze? Sprawdź w naszej galerii.

Banany to jedne z doskonalszych tworów natury posiadające liczne właściwości lecznicze i zdrowotne. A do tego są wyjątkowo smaczne. Jednak nie wszyscy powinni jeść banany. Mają one pozytywne, jak czasami dla niektórych negatywne, skutki dla naszego zdrowia.