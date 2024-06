Prasówka 7.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. łódzkim 7.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. łódzkim 7.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie łódzkim należy spodziewać się dzisiaj (7.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 91, Zgierz (341. km na odc. 2,2 km) Sprzęt i ludzie zajmują jeden pas ruchu.

📢 Renta wdowia 2024. Przepisy i zasady renty wdowiej. Od kiedy będzie renta wdowia? Ile wyniesie świadczenie dla wdów? Zobacz! 6.06.2024 Renta Wdowia 2024 zasady, terminy i kwoty renty wdowiej! Kiedy wdowa dostanie rentę po mężu? Renta wdowia to ostatnio gorący temat, ponieważ w Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu dotyczącego świadczenia. Teraz dla osób po utracie współmałżonka w określonych warunkach przyznawana jest tylko renta rodzinna. W ostatnich latach pojawiły się jednak głosy proponujące wprowadzenie świadczenia emerytalnego specjalnego dla wdów i wdowców - renty wdowiej. Ile wyniesie nowe świadczenie ZUS i od kiedy zacznie ono obowiązywać?

📢 Tak wygląda przybrana córka detektywa Rutkowskiego. Śliczna Kaja Bajor ma już 20 lat! 6.06.2024 Maja Rutkowski od 2019 roku jest żoną popularnego detektywa, Krzysztofa Rutkowskiego! Zakochani mają syna, Krzysztofa Juniora. Nie każdy jedna wie, że Maja jako 18-latka urodziła córkę. Kaja Bajor ma dziś już 20 lat!

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jesz za dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 6.06.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można się znajdować w składzie wielu produktów, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest także doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 To najlepsze MEMY na poniedziałek! Rozpocznij tydzień z uśmiechem 6.06.2024 Memy o poniedziałku na poprawę humoru! Rozpocznij nowy tydzień z uśmiechem. Zobacz najlepsze memy na poniedziałek i o powrocie do pracy! Jak jest u Was? Pełni zapału po weekendzie, czy bez entuzjazmu?!

📢 Oświadczenia majątkowe posła Marcina Józefaciuka w 2024 roku. Jak duży majątek zgromadził? Ile wart jest majątek Marcina Józefaciuka, posła wybranego z łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej? Jakim jeździ samochodem, ile warte są jego nieruchomości? Czy spłaca kredyt? Sprawdź w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 WZL nr 1 w Łodzi zaczynają produkcję wyrzutni do Patriotów. W oddziale WZL nr 1 w Dęblinie otwarto linię produkcyjną W dęblińskim oddziale Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi otwarto w czwartek 6 czerwca linię produkcyjną kontenerów startowych pocisków Patriot Advanced służących do zwalczania wrogich statków powietrznych i rakiet. 📢 Na pomoc 38-latce! Poszukiwana kobieta trafiła do łódzkiego szpitala Trzy godziny trwały poszukiwania 38-letniej mieszkanki Wiączynia Dolnego (powiat łódzki-wschodni), która w środę wieczorem wyszła z domu i jej bliscy martwili się o jej zdrowie. Mąż 38-latki zaalarmował służby przed godz. 21.

📢 Horoskop codzienny na jutro, 7 czerwca 2024 Baran, Bliźnięta, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Rak, Lew, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop codzienny na jutro, piątek 7 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Bliźnięta, Lew, Panna, Baran, Byk, Waga, Skorpion, Strzelec, Rak, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Poznaj swoją wróżbę na 7.06.2024 i odkryj co przyniesie dla ciebie los w aktualnym horoskopie wróżki Margo na początek weekendu.

📢 Laureatki plebiscytu Kobieca Twarz Regionu na Forum Kobiecości GALERIA ZDJĘĆ Kobieca energia nie zna granic i nic jej nie zatrzyma – przekonaliśmy się o tym podczas spotkania z laureatkami plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024. Panie zaprosiliśmy do udziału w Forum Kobiecości, jakie zorganizowaliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 we wtorek, 4 czerwca 2024.

📢 Eurowybory 2024. Jak głosować, by nasz głos był ważny. PORADNIK W niedzielę (9 czerwca) wyborcy w Polsce wybiorą 53 deputowanych do Parlamentu Europejskiego na pięcioletnią kadencję. W województwie łódzkim wybranych zostanie prawdopodobnie dwóch europosłów. Jak oddać głos, by nie zaliczono go jako nieważnego? 📢 Piłkarz ŁKS poślubił piękną łodziankę ZDJĘCIA. 30-letnia modelka publikuje gorące kadry. To chyba najładniejsza para w polskiej piłce! Marcin i Martyna to jedna z najładniejszych par w polskiej piłce. Zobaczcie gorące zdjęcia łodzianki, która jest żoną piłkarza ŁKS...

📢 Klub Do Sopotu w Łodzi otwiera się w piątek 7 czerwca. To będzie pierwszy wieczór w nowej lokalizacji w Off Piotrkowska Center Klub Do Sopotu w Łodzi otworzy się w tym sezonie w piątek 7 czerwca. Będzie działał w nowej lokalizacji na Off Piotrkowskiej. Ma to być tzw. soft opening, czyli otwarcie lokalu dla klientów bez wielkiej imprezy.

📢 Modne kuchnie od Doroty Szelągowskiej. Projekty modnych kuchni od Doroty Szelągowskiej 6.06.2024 Modne i fajne kuchnie bardzo znanej projektantki Doroty Szelągowskiej. Sprawdź projekty Doroty Szelągowskiej. Zobacz jakie meble kuchenne i aranżacje proponuje Dorota Szelągowska w swoich projektach. 📢 Mądre życzenia urodzinowe. Nieoklepane życzenia urodzinowe. Kartki z życzeniami urodzinowymi 6.06.2024 Mądre życzenia urodzinowe. Nieoklepane życzenia urodzinowe. Często brakuje nam pomysłów na mądre życzenia urodzinowe i wierszyki. Jeżeli ty też nie wiesz co napisać, poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Wystarczy tylko, że prześlesz gotowe kartki!

📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 6.06.2024 Nowe zasady urlopów w 2024 roku po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Piłkarskie Orły. Kto będzie strzelał gole dla Widzewa i ŁKS? Przerwa letnia to gorący okres dla dyrektorów sportowych. Czy wśród transferów do Widzewa i ŁKS pojawią się bramkostrzelni piłkarze? 📢 Kwiaty na balkon i taras. Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander 6.06.2024 Popularne kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach.

📢 Rząd wprowadzi zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zakaz sprzedaży niektórych rodzajów węgla gospodarstwom domowym. To efekt realizacji jednego z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Kiedy zaczną nowe przepisy wejdą życie. 📢 Tak dzisiaj mieszka Marcin Gortat ZDJĘCIA. Urodzony w Łodzi sportowiec ma wspaniałą posiadłość 6.06.2024 Tak żyje i mieszka na co dzień Marcin Gortat. 39-letni koszykarz urodził się w Łodzi. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Najmniej awaryjne SUVy. Lista samochodów, które najmniej się psują 6.06.2024 Jakie samochody typu SUV są najmniej awaryjne? SUV-y są od kilku lat chętnie kupowanymi przez Polaków samochodami także z drugiej ręki. Kierowcy pokochali ten rodzaj aut ze względu na ich funkcjonalność i bezpieczeństwo. O małej awaryjności samochodów świadczą raporty przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub.

📢 Co znaczą łezki, kropki, węże na ciałach więźniów? Tatuaże więzienne - rodzaje i znaczenie 6.06.2024 Symbolika tatuaży więziennych jest bardzo bogata i tajemnicza, a co za tym idzie w wielu z nas budzi ciekawość. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże i co mówią o swoim posiadaczu. 📢 Oto najładniejsze perfumy RANKING 2024. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 6.06.2024 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Te znaki zodiaku wygrają wkrótce na loterii! Oni mogą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 6.06.2024 Według popularnego powiedzenia fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku wkrótce będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Zobacz, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii! 📢 Natsu znów zachwyca! Śliczna influencerka odsłoniła brzuch! Celebrytka onieśmiela swoją urodą! Natsu, czyli Natalia Kaczmarczyk to popularna influencerka oraz celebrytka. Piękna youtuberka zachwyca swoich fanów nie tylko urodą! Ile ma lat i skąd pochodzi? Jak wygląda życie jednej z najpopularniejszych influencerek? Zobaczcie zdjęcia byłej członkini Teamu X!

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem! 📢 Te znaki zodiaku zdradzają najczęściej! Im nie można całkowicie zaufać! Sprawdź, zanim któryś z nich cię zrani! 6.06.2024 Oto znaki zodiaku, które najczęściej zdradzają! Astrologia nie tylko odkrywa to, co zapisane jest w gwiazdach, ale także kształtuje cechy naszego charakteru. Dzięki niej możemy przewidzieć pewne zachowania i skłonności osób o konkretnym znaku zodiaku. Poniżej prezentujemy listę znaków zodiaku, które według pewnych interpretacji są najczęściej kojarzone ze zdradą. Zobacz, na kogo lepiej uważać.

📢 Kalendarium Łódzkie 6 czerwca. Historia: Łódź i województwo łódzkie na kartkach kalendarza. ZDJĘCIA Dziś 6 czerwca. Oto kalendarium historyczne Łodzi i województwa łódzkiego na starych zdjęciach:

1398: Król Jagiełło nadał Łowiczowi przywilej solny.

1819: Rosyjscy zaborcy likwidują opactwo cysterskie w Sulejowie.

1872: Zmarł Wincenty Szweycer, powstaniec listopadowy i styczniowy, właściciel majątków w pow. tomaszowskim.

1873: W Dworszowicach Kościelnych koło Pajęczna urodził się Antoni Dobrowolski, światowej sławy polarnik.

1941: Heinrich Himmler, najbliższy doradca Adolfa Hitlera, wizytuje getto w Łodzi.

1943: "Kamienie na szaniec" - akcja Szarych Szeregów w Czarnocinie koło Piotrkowa.

1953: Urodził się Marek Czekalski, prezydent Łodzi w latach 1994-1998.

1990: Pierwszym prezydentem Łodzi po II wojnie światowej został Grzegorz Palka.

Zobacz, jakie wydarzenia miały miejsce tego dnia w naszym regionie i miały z nim związek.

📢 Modne kuchnie Krzysztofa Mirucia. Zobacz inspiracje wnętrz od znanego architekta 6.06.2024 Krzysztof Miruć to znany projektant architektoniczny, który od lat zajmuje się aranżacją wnętrz. Jest także prowadzącym programy w HGTV;TVN;TVN STYLE, TVN TURBO. Jego stylizacje są unikalne, oryginalne i odważne. Zobacz, jego projekty kuchni! 📢 Horoskop miłosny na czerwiec 2024. Kogo trafi strzała amora w najbliższych dniach? 6.06.2024 Horoskop miłosny na czerwiec podpowiada, jakie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości! Czyje życie uczuciowe znacznie się odmieni w nadchodzących dniach? Kogo czekają miłosne uniesienia, a kto musi się przygotować na poważny kryzys w związku? Co mówią gwiazdy o sferze miłości zarówno twojej, jak i twoich bliskich? Sprawdź swój horoskop miłosny na czerwiec! 📢 Te znaki zodiaku wzbogacą się jeszcze w czerwcu! Czeka je duży zastrzyk gotówki. Komu dopisze finansowe szczęście 6.06.2024 Zdaniem astrologów, przyszłość każdej osoby można odczytać w kartach Tarota. Za ich pomocą da się odczytać, kto będzie mieć szczęście, a kto wręcz przeciwnie. Karty pomagają również sprawdzić, kto może liczyć na nagły zastrzyk gotówki w swoim życiu, czy to przez podwyżkę w pracy, czy też wygraną na loterii lub w konkursie. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szansę na nagły zastrzyk gotówki!

📢 Były walizki, teraz oszustwo na nieodebrane paczki. Uważajcie! Pomysłowość oszustów nie zna granic. Była „wyprzedaż” walizek przez LOT za 9 złotych. A teraz oferowane są nie odebrane paczki. Tym razem wykorzystywana jest Poczta Polska, Amazon czy AliExpress… 📢 Te imiona będą razem! Sprawdź, czy ty i twój ukochany do siebie pasujecie! W naszych imionach zapisana jest potężna moc. Nie da się ukryć, że potrafią o nas powiedzieć więcej, niż początkowo może się wydawać. Z tego też powodu astrolodzy są w stanie dopasować do siebie osoby, które mają szansę stworzyć idealny związek. Jakie imiona pasują do siebie najlepiej? Czy ty i twój partner będziecie razem? Sprawdź, kto jest Ci pisany! 📢 Które znaki zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź listę! Według astrologów mają zapisaną długowieczność w gwiazdach! Wpływ znaku zodiaku na długość naszego życia jest tematem poruszanym od zawsze przez astrologów. Pomimo że wiele czynników wpływa na nasze zdrowie i długowieczność, astrologowie sugerują, że w długości naszego życia znak zodiaku może mieć pewne znaczenie. Osoby urodzone w konkretnych miesiącach mają większą szansę na długie życie. Kto może cieszyć się długowiecznością?

📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Przełom. Zderzyło się 5 aut, w tym tir! Nie żyje mężczyzna Do wypadku z udziałem kilku aut, w tym tira, doszło w czwartkowy ranek w miejscowości Przełom w powiecie kieleckim. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Krajowa trasa numer 74 była całkowicie zablokowana. 📢 Transfery w siatkówce. Paulina wraca do drużyny Grot Budowlanych Łódź Po dwóch sezonach spędzonych w Bielsku-Białej do Łodzi powraca Paulina Damaske.

📢 Ważny certyfikat dla łódzkiego biura konstrukcyjnego Airbus Helicopters. Przyjechał szef biura projektowego z Francji We wtorek 4 czerwca łódzkie biuro konstrukcyjne Airbus Helicopters otrzymało certyfikat DOA, potwierdzający i rozszerzający jego kompetencje w zakresie projektowania statków powietrznych. 📢 Zdecydowanie najlepsze MEMY związane z dniem chłopaka. Zobaczcie koniecznie, jak Internauci widzą dzień chłopaka 6.06.2024 Dzień chłopaka obchodzimy 30 września. W tym roku ten dzień przypada na sobotę. Internauci oczywiście przygotowali bardzo zabawne MEMY.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek 6 czerwca Baran, Rak, Lew, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Koziorożec, Bliźnięta, Wodnik, Ryby 6.06.2024 Jaki będzie czwartek? Sprawdź w horoskopie na czwartek 6 czerwca. Co pokazują karty Tarota, a co można wyczytać z układu gwiazd? Oto horoskop dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Rak, Lew, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Koziorożec, Bliźnięta, Wodnik, Ryby.

📢 Sponsor Widzewa podjął decyzję odnośnie do przyszłego sezonu ekstraklasy Widzew Łódź swoją przygodę w PKO Bank Polski Ekstraklasie będzie kontynuował ze wsparciem ZCB Owczary oraz marki TERMOton! Firma zdecydowała się pozostać Sponsorem Generalnym na kolejny sezon! 📢 Kolejki na NFZ w łódzkim (6.06.2024). Sprawdź, ile czeka się na terminy do poszczególnych lekarzy W jaki sposób sprawdzić, gdzie najkrócej czeka się do lekarza w łódzkim? To nie są tajne informacje. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego nie warto czekać. I właśnie dlatego warto sprawdzać, gdzie są wolne terminy. Jeżeli trzeba zbyt długo czekać w twojej przychodni w łódzkim, zobacz, co oferują inne placówki. Przedstawiamy stan aktualny na 6.06.2024. Sprawdź, ile czasu można zaoszczędzić w kolejce do lekarza na NFZ.

📢 Horoskop codzienny na jutro, 6 czerwca 2024 Baran, Rak, Lew, Bliźnięta, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop codzienny na jutro, czwartek 6 czerwca 2024 dla: Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Baran, Byk, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Poznaj swój aktualny horoskop na 6.06.2024 i odkryj co przyniesie dla ciebie los w horoskopie wróżki Margo. 📢 Łódź. Ważność biletów komunikacji miejskiej znów wydłużona. Do kiedy? Rada Miejska Łodzi na wniosek prezydenta miasta znów przedłużyła ważność jednorazowych biletów komunikacji miejskiej o dwadzieścia minut. Powód? Identyczny jak od sześciu lat: przedłużające się remonty i modernizacje dróg i infrastruktury.

📢 Międzynarodowa firma pozostanie w łódzkim biurowcu Imagine EY, międzynarodowa firma działająca w dziedzinie audytu, doradztwa podatkowego, technologicznego, biznesowego oraz transakcyjnego, przedłużyła umowę najmu ponad 1400 mkw. powierzchni biurowej w kompleksie Imagine w Łodzi.

📢 Pożar Katedry w Łodzi? Samochody strażackie otoczyły bazylikę archikatedralną w Łodzi. Co się stało? Katedra się pali! - taki alarm zelektryzował łódzkich strażaków. Na ratunek najważniejszej łódzkiej świątyni wyruszyło natychmiast siedem zastępów liczących 22 strażaków. Liczyła się każda sekunda. Gdy strażacy dotarli na miejsce okazało się, że alarm jest fałszywy. Co było jego przyczyną? 📢 Pierwsza Dama przyjechała do Łodzi. Odwiedziła Dom Samotnej Matki Pierwsza Dama odwiedziła łódzki Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Wizyta żony prezydenta Andrzeja Dudy była dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Agata Kornhauser – Duda spotkała się z mieszkającymi tam matkami i dziećmi. 📢 Oświadczenia majątkowe 2024. Najnowsze dane majątkowe Dariusza Jońskiego. Nieruchomości warte ponad milion złotych Ile wart jest majątek Dariusza Jońskiego, posła wybranego z łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej? Czy wzbogacił się w 2023 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Sprawdź w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 Doda pokazała mieszkanie. A internautka pyta, czy ktoś tam sprząta? ZDJĘCIA Doda to nie tylko synonim scenicznego sukcesu. Ona jest również symbolem finansowej pomyślności, zamożności, by nie powiedzieć obrzydliwego bogactwa. Nie dziwi, że skoro ma kasę, to z niej korzysta. 📢 Sylwia Bomba pokazała zdjęcie z partnerem, na którym jest bez stanika! Nie wszystkim to się spodobało ZDJĘCIA Ci najbardziej fascynujący celebryci, prawdziwe gwiazdy, których nazwiska pamiętamy dekady po ich śmierci, byli i są zarówno bezkarni, jak i bezwstydni.

Obecna generacja tych tzw. znanych chce im koniecznie dorównać.

📢 Oświadczenia majątkowe 2024. Najnowsze dane majątkowe Waldemara Budy. Spory zarobek w ministerstwie Ile wart jest majątek ministra rozwoju i technologii oraz łódzkiego posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy? Czy wzbogacił się w 2023 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Sprawdź w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 Jak pozbyć się myszy? W ciepłe dni niszczą uprawy, w chłodne noce szukają schronienia. Podobnie szczury są problemem na wsiach Gryzonie to zawsze powód do obaw. Myszy w ogrodzie i domu mogą uszkodzić grządki pełne upraw lub sieci przewodów. W okresie wiosennym żerują nie tylko w terenie, mogą chować się w piwnicach lub wchodzić do domów. Myszy domowe, polne oraz leśne jedzą wszystko, więc z chęcią zajmują się roślinami, a czasem podgryzają nawet materiały budowlane. Jak wypłoszyć myszy i szczury?

📢 Oświadczenia majątkowe 2024 Aleksandry Wiśniewskiej. Młoda, a majątek wielki Ile wart jest majątek Aleksandry Wiśniewskiej, nowej posłanki wybranej z łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej? Ile zarobiła w Sejmie i przed zdobyciem mandatu poselskiego? Jakim jeździ samochodem, ile warte są jej nieruchomości? Czy spłaca kredyt? Sprawdź w najnowszym oświadczeniu majątkowym, które łódzka posłanka złożyła za 2023 rok.

📢 Grupa przestępcza pomagała obcokrajowcom dostać się do Polski. Cudzoziemcy mieli pracować w łódzkich firmach, które nie istniały Straż graniczna na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście zatrzymała 26-letniego Białorusina. Mężczyzna usłyszał zarzuty, dotyczące kierowania grupą przestępczą, która pomagała Białorusinom i Ukraińcom nielegalnie dostać się do Polski. Zarzuty w tej sprawie usłyszało w sumie 26 osób. To Białorusini, Polacy i Ukraińcy. W grupie działał także adwokat, który ma zarzut poplecznictwa i nakłaniania do składania fałszywych zeznań. 📢 Zastrzeżenie PESEL od 1 czerwca. Jak to zrobić? Czy będzie trudniej dostać kredyt? Co z wypłatą większej gotówki? Nowe zasady w bankach Od 1 czerwca 2024 roku czeka nas rewolucja związana z bezpieczeństwem naszych danych, a w konsekwencji także naszych pieniędzy. Chodzi o zastrzeganie numeru PESEL. Jeśli zastrzeżesz numer, ochronisz się przed oszustami dybiącymi na twoje pieniądze. Jak to zrobić?

📢 Renta wdowia. Dostaniesz aż 150 proc. emerytury po śmierci męża lub żony. Wdowy i wdowcy mają dostawać półtora świadczenia. NOWE PRZEPISY Półtorej emerytury miesięcznie. Tyle będą mogły dostawać osoby, których mąż lub żona nie żyją. Obywatelski projekt przepisów dotyczących tak zwanej renty wdowiej czeka na dalsze kroki legislacyjne. Co bardzo ważne, na zmianie przepisów zyskają tysiące polskich seniorów.

📢 Charakterystyczny apartamentowiec w Łodzi, w kształcie żelazka, już jest gotowy WIDEO Cieszący wyjątkową bryłą apartamentowiec New Iron przy ul. A. Struga w Łodzi jest już gotowy. Trwają prace wykończeniowe i budowa ulicy tuż obok budynku. 📢 Horoskop dzienny na jutro, 4 czerwca 2024 Baran, Rak, Lew, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Koziorożec, Bliźnięta, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na jutro, wtorek 4 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Baran, Byk, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Poznaj swój aktualny horoskop na 4.06.2024. Co przyniesie los w horoskopie wróżki Margo?

📢 Sposoby na gołębie. Jak skutecznie usunąć gołębie z balkonu? Sprawdzone sposoby na niechcianych lokatorów! 3.06.2024 Sposoby na gołębie. Jak skutecznie usunąć gołębie z balkonu? Często zdarza się, że sami "zapraszamy" gołębie na nasz balkon dokarmiając je chlebem. Gdy ptak się zadomowi pojawia się problem. Poznajcie sprawdzone sposoby na odstraszanie gołębi i ciesz się czystym balkonem bez niechcianych gości. 📢 Nauczycielka matematyki pochodząca z Piotrkowa została Dziewicą Konsekrowaną W archidiecezji łódzkiej mamy kolejną Dziewicę Konsekrowaną. Została nią Anna, nauczycielka matematyki w jednym liceum w Łodzi. Pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego. 📢 Medale "Serce Dziecku" rozdane w Łodzi. Kto je dostał? Łódzka młodzież upamiętniła zbliżający się Dzień Dziecka przy Pomniku Martyrologii Dzieci „Pęknięte Serce” w parku im. Szarych Szeregów. Wręczono też medale „Serce Dziecku”.

