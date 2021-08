Prasówka 9.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 9.08: top 3 artykuły z wczoraj

Paweł Fajdek przełamał w końcu "olimpijską klątwę" i wywalczył w Tokio medal w rzucie młotem. Co prawda nie ten najcenniejszy, ale czterokrotny mistrz świata nie ukrywał, że tym razem brąz smakował jak złoto. Zapowiedział również, że to jeszcze nie koniec, bo dopiero się rozkręca. "Paryż będzie mój" - napisał w na Twitterze. Kto wie, w 2024 roku będzie miał co prawda 35 lat, ale jeśli zdrowie dopisze... Sportową klasę i o osiągnięcia Fajdka większość kibiców lekkoatletyki doskonale zna. A jaki jest prywatnie nasz mistrz? Zobaczcie zdjęcia, które zamieścił w mediach społecznościowych!

