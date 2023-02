Prawo jazdy 2023. Ile kosztuje kurs prawa jazdy w Łodzi? Ceny w łódzkich autoszkołach. Ile kosztuje kurs na prawo jazdy kat. B?

Prawo jazdy 2023. Ile kosztuje kurs prawa jazdy w Łodzi?

Na terenie miasta Łódź wyróżnić można około 112 szkół jazdy. Najpopularniejszym jest ten na kategorię B. Warto jednak zaznaczyć, że kurs prawa jazdy do najtańszych rzeczy nie należy, a jego cena uzależniona jest od szkoły jaką wybierzemy. Jeszcze na początku 2021 roku najtańszy kurs w Łodzi wynosił 1600 zł.

Ceny w łódzkich autoszkołach - ile kosztuje kurs na prawo jazdy kat. B

Dziś jednak cena podstawowego kursu wynosi co najmniej 2300 zł! Zazwyczaj program obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Szkoły jazdy do oferty dołączają również wariant nauki teorii w formie online, zajęcia z pierwszej pomocy, egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny, dodatkowe materiały dydaktyczne czy aplikacja z testami. Kursanci mają również możliwość podejścia do egzaminu państwowego, korzystając z auta ośrodka szkolenia kierowców.