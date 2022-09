Premia 600 tys. zł za awans. Po 50 tys. zł na głowę dla żużlowców H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

Walczymy o awans

- Stoimy przed plakatem o treści: „W sezonie 2022 walczymy o awans”, z którego na początku wszyscy się wyśmiewali - mówi Witold Skrzydlewski, główny sponsor naszej drużyny. - Jesteśmy o krok od finału. W związku z tym rodzina Skrzydlewskich podjęła taką decyzję, że w przypadku wygrania finału, czyli awansu do ekstraligi, to każdy z zawodników otrzyma premię w wysokości 50 tys. zł. Ktoś powie, że to niewiele, ale jeśli zsumuje się wszystkich zawodników i obu trenerów, którzy pytali, czy premia też ich obejmuje, to robi się pokaźna kwota 600 tys. zł. Jedziemy na mecz do Krosna, mamy małą zaliczkę, ale szanse są. Zapraszamy wszystkich do oglądania meczu w telewizji, może niektórzy z naszych kibiców wybiorą się do Krosna.