Premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwo łódzkie. Premier Morawiecki w szkołach w Tomaszowie i zakładzie PKP Intercity

- Ponowne uprzemysłowienie Polski w ramach nasyconych nowoczesną technologią nowych branż, które zapowiedzieliśmy 5 lat temu, musi być odpowiednio skorelowane z procesem kształcenia. Dlatego od samego początku postawiliśmy na inwestycje w edukację, i to jest też sercem Polskiego Ładu, inwestycje takie jak ta, w Tomaszowie Mazowieckim, która w wysokości ponad 20 mln zł ma służyć w wielu aspektach kształceniu młodych. Na najnowocześniejszym sprzęcie, w cyklu kształcenia zawodowego, które kiedyś wydawało się przeżytkiem, a dziś wiemy, że stanowi podstawę wykształcenia technicznego do nowych i nowoczesnych branż. I ten właśnie grzech III RP, która wysłała kształcenie zawodowe do lamusa, staramy się dziś nadrobić - mówił w Tomaszowie premier Mateusz Morawiecki.