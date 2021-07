Premier Mateusz Morawiecki w Radomsku odwiedził spółkę SKB Drive Tech [ZDJĘCIA]

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek, 19 lipca, spółkę SKB Drive Tech z Radomska. - W polskiej gospodarce brakowało polskich firm, polskiego kapitału – mówił premier podczas wizyty w zakładzie spółki.

Mateusz Morawiecki nawiązał także do pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach tarczy finansowej i założeń gospodarczych Polskiego Ładu. - Dzięki tarczy mogliśmy przyczynić się do uratowania, wzmocnienia potencjału inwestycyjnego właśnie takich firm. Inwestowanie przez takie firmy jak SKB to przykład, jak zdobywać nowe rynki. Na tym szczególnie nam zależy – podkreślał premier. - Mamy, potwierdzony przez Główny Urząd Statystyczny, jeden z największych od wielu lat przyrost wynagrodzeń, 9,8 proc. rok do roku. I o to chodzi w Polskim Ładzie. Polski Ład to tworzenie nowych miejsc pracy, to wsparcie dla takich firm jak ta w Radomsku i tworzenie podstaw do ekspansji.