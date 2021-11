Premiera filmu Dziewczyny z Dubaju 26 listopada! Film "Dziewczyny z Dubaju" w kinach już w listopadzie! 17.11.2021

Dziewczyny z Dubaju data premiery

Film „Dziewczyny z Dubaju®” wzbudzał liczne emocje już na etapie produkcji. Obraz poprzedziła książka Piotra Krysiaka, autor był na początkowym etapie zaangażowany w prace nad przedsięwzięciem, ale ostatecznie wypowiedział umowę producentom. Teraz zatem, jak to jest podkreślane w materiałach promocyjnych, zobaczymy film jedynie inspirowany wydarzeniami opisanymi w książce.

Film Dziewczyny z Dubaju opowiada o seksskandalu

Mający zdemaskować „hipokryzję polskiego show biznesu” i ujawnić „całą prawdę na temat tzw. afery dubajskiej, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu” film „Dziewczyny z Dubaju®”, to dzieło duetu producenckiego Dorota Rabczewska (która występuje tu również jako producent kreatywny) i Emil Stępień, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy takich tytułach, jak „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” i „Pitbull. Ostatni pies”.

Obsada filmu Dziewczyny z Dubaju

Jak zapowiadają producenci, główna bohaterka filmu, Emi, to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat, już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…