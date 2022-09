Premiera sztuki Kto chce być Żydem? w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Okazja do przejrzenia się w lustrze Teatru Powszechnego w Łodzi

Bohaterowie sztuki „Kto chce być Żydem?” spotykają się na kolacji. Pani domu właśnie otrzymała tytuł profesorski, zarazem podjęła decyzję o przejściu na judaizm. Jej brat chce przedstawić swojej narzeczonej członków rodziny. A córka gospodarzy przyjeżdża z narzeczonym - Amerykaninem, żydowskiego pochodzenia, który urodził się w Polsce...

- Sztuka Marka Modzelewskiego niezwykle celnie portretuje nasz wewnętrzny prowincjonalizm, zwracając uwagę na jego różne odcienie - podkreśla Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi. - To komedia, zatem w krzywym zwierciadle pokazuje, że swoisty kabotynizm cechuje wszystkich, niezależnie od statusu społecznego. Dla Jacka Braciaka będzie to debiut reżyserski i bardzo się cieszę z tego spotkania, tym bardziej, że zgodził się natychmiast. To naturalna droga, iż aktorzy z dużymi osiągnięciami w pewnym momencie decydują się na reżyserię.