Premiera Teatru Powszechnego, koncert Urszuli Dudziak, otwarcie scen i filharmonii

Teatr Powszechny w Łodzi zaprezentuje na rynku Manufaktury w sobotę i niedzielę (każdego dnia dwukrotnie - od godz. 16 i 19) prapremierowe spektakle komedii „Dobra zmiana”, autorstwa i w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. To kolejna opowieść z uwielbianą przez widzów pomocą domową Nadią. Wszystko wskazuje na to, że na widowni zasiądą komplety widzów, dopuszczone przez obowiązujące obostrzenia sanitarne (na każdym z przestawień jest to około trzystu osób).

- „Dobra zmiana” to komedia, której akcja rozgrywa się w Łodzi, a sztuka zbudowana jest wokół pomocy domowej Nadii - wyjaśnia Jakub Przebindowski. - W dotychczasowych spektaklach była ona postacią porządkującą rzeczywistość i to ona rozwiązywała problemy, mając receptę na wszystko. W najnowszej premierze jest inaczej - Nadia staje się elementem gry i musi sobie w tej sytuacji poradzić. Sztuka jest komentarzem do współczesności. Pogubienie, hipokryzja, pomieszanie wartości to tylko niektóre ze spraw, którym przyglądamy się komediowo.